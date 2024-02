Сотни единиц техники РФ едут по Беларуси в сторону Москвы, - журналист Мотолько. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сто единиц российской техники в Беларуси выехали в сторону России.

Об этом сообщает белорусский журналист Антон Мотолько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Большая колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" была замечена вблизи Борисова, двигавшейся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва). В комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, КУНГи, бензовозы и автобусы ПАЗ. Примечательно, что раньше технику перевозили по железной дороге, а теперь на собственных колесах она двигается в Россию", - сообщил он.

Читайте: Российские оккупанты вывозят свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах. ФОТО

Мотолько добавил, что транспортные средства были замечены позже под Оршей.

Также вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области) была замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

11:40

Another column of military equipment was moving from Minsk towards Smolensk (Russia) along the M1 highway. The column consists of at least 50 units of equipment, among them KamAZ and Ural trucks, KUNG systems. pic.twitter.com/7LJFfSKoQO