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"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук опубликовала новое стихотворение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор знаменитого стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма в 2014 году, опубликовала новое стихотворение "За Харьков, Марик, Ирпень".

Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтесса опубликовала видеоверсию нового стихотворения на своем ютуб-канале.

"Посвящается украинской армии, териториальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Анастасия в комментарии к видео.

Смотрите: "Никогда мы не станем братьями!" - литовцы записали песню на стихи украинки Анастасии Дмитрук. Гениальное ВИДЕО
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Топ комментарии
+162
І так воно і буде. Амінь.
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04.04.2022 13:10
+153
Анастасії Дмитрук-респект...
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04.04.2022 13:11
+114
золота дівчина

і шикарний зразок зміни мишлення українців:

у 2014

НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ

теперка вже

ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ

думаю, це також буде пісня
і також стане народною, як її перший вірш
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04.04.2022 13:13
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І так воно і буде. Амінь.
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04.04.2022 13:10 Ответить
Анастасії Дмитрук-респект...
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04.04.2022 13:11 Ответить
Она сказала,что за этот , стих ее блокируют во всех мерёжах ! Якобы, за разжигание ненависти !А , то ,что РАШИСТЫ-НЕЛЮДИ ,каждый день терроризируют ,убивают детей ,людей не хотят замечать
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04.04.2022 13:29 Ответить
👍👍👍👍👍✊🇺🇦
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04.04.2022 13:12 Ответить
Респект!
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04.04.2022 13:13 Ответить
золота дівчина

і шикарний зразок зміни мишлення українців:

у 2014

НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ

теперка вже

ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ

думаю, це також буде пісня
і також стане народною, як її перший вірш
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04.04.2022 13:13 Ответить
Чекаємо на вірш:

ОСЬ І ВСЕ, ПИ%ДЕЦЬ ТОБІ, ЗГОРІВ ТИ В СРАНОМУ КРЕМЛІ
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04.04.2022 14:07 Ответить
Коротко та зрозуміло!
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04.04.2022 13:14 Ответить
Воплі Відоплясова - Країна Мрій (Live in Minsk 2016) - YouTube
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04.04.2022 13:14 Ответить
Воістину так!!!
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04.04.2022 13:14 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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04.04.2022 13:15 Ответить
Ця дівчина говорить пророчі слова. Слава Україні, Героям Слава
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04.04.2022 13:16 Ответить
Я прошу, забери меня мама,
С Украины обратно домой,
Скоро я удобрением стану,
Я хочу домой, а здесь я чужой.

"Оккупант"
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04.04.2022 13:17 Ответить
Не хер цацкаться в Гааге
С биомусором русни
Мы права свинособаке
В перелеске разъясним.

Там, щоб клопоту не мати,
Нам потрібно, без жалю
Та вагання, надсилати
Кулю в скроню москалю.

Тож, готуємо набої,
Та не вірим в каяття -
Пусть - хоть зверем, *****, воют,
Най хоч путіна з'їдять.
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04.04.2022 13:17 Ответить
Умничка Україночка
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04.04.2022 13:19 Ответить
Ти, ****, здохнеш в цім краю
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04.04.2022 13:21 Ответить
Красуня, справжній талант. Коротко і зрозуміло!
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04.04.2022 13:23 Ответить
БРАВО 👏👏👏👏👏🇺🇦😎👍 РЕСПЕКТ
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04.04.2022 13:26 Ответить
Я в ****, Это пять
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04.04.2022 13:28 Ответить
Попередній вірш 2014 року мені теж зайшов . Цього разу коротко і лаконічно . Всі слова прямо в ціль .
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04.04.2022 13:29 Ответить
поезія відомсти
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04.04.2022 13:31 Ответить
Пробирає до мурах...
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04.04.2022 13:34 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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04.04.2022 13:35 Ответить
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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04.04.2022 13:37 Ответить
Еше раз прослушал. Извиняю, почти кончил
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04.04.2022 13:37 Ответить
Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала йому зозуля
Щоб він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не жахались
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли і сміялись

Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули жахи та війни

Я хочу пожити в мирі
(Й за тих...що на іншім світі )
Щоб люди лиш привітні й щирі
А злі й підступні… всі вбиті

Сашко Положинський
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04.04.2022 13:39 Ответить
Вітаю!💛💙💛💙💛👏👏👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪✌️✌️✌️✌️💛💙💛💙💛
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04.04.2022 13:43 Ответить
Ми любимо Вас молоді наші УКРАЇНОЧКИ і УКРАЇНЦІ - дівчата і хлопці. Нове покоління справжніх УКРАЇНЦІВ. Ви наше майбутнє. Зрадникам, колаборантам, псевдоукраїнцям, злодіям в законі, тим, хто хоче русифікувати УКРАЇНУ, хто хоче відкинути розвиток нашої країни на 30 років назад в СРСР (ОДКБ,ТаежньІй союз) - горіти вам в пеклі.
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04.04.2022 13:44 Ответить
''Rest in pain'' мрази
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04.04.2022 14:06 Ответить
Rest in pieces
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04.04.2022 14:28 Ответить
Я не желаю им упокоиться с миром!
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04.04.2022 14:40 Ответить
ты спутал с Rest in peace
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04.04.2022 14:54 Ответить
це шедевр,на всі часи,ніколи не забути що таке русня
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04.04.2022 14:06 Ответить
Первое понравилось больше..
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04.04.2022 14:16 Ответить
Кого іпе що тєбє понравілось?
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04.04.2022 22:56 Ответить
іпє ні єпє але перше ситльнишє
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26.04.2022 18:59 Ответить
Мені здається, такі вірші все ж треба писати російською. Бо типовий пацієнт половину мессенджа не зрозуміє
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04.04.2022 14:17 Ответить
Типовий не зрозуміє,якою б мовою не писав...Не в мові справа...
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05.04.2022 09:43 Ответить
Амінь!
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04.04.2022 14:20 Ответить
Умниця)))
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04.04.2022 14:37 Ответить
Гарний віршик .для школи згодився б.
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04.04.2022 14:38 Ответить
Вірш хватає за душу
Респект
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04.04.2022 14:57 Ответить
Сдохнути це замало.. вони будуть вічно горіти в пеклі та й усі іх близкі Прокляті навіки Да буде так!
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04.04.2022 14:58 Ответить
Амінь. Все правильно сказала.
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04.04.2022 15:28 Ответить
Вся боль украинцев и ненависть к путинским нацистам в одном коротком стихотворении.
Горите в аду, мокшанские ********!
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04.04.2022 15:34 Ответить
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04.04.2022 15:57 Ответить
Арахамія.... Вчи цей віршик.... Будеш на нарадах у Зе виступати.
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04.04.2022 16:01 Ответить
уви ... він не може таке сказати ... парламентер ...
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04.04.2022 16:59 Ответить
поклон... низкий поклон!
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04.04.2022 16:10 Ответить
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04.04.2022 16:41 Ответить
👍
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04.04.2022 16:42 Ответить
👍👍👍
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04.04.2022 16:43 Ответить
Ні, тобі мене не здужати , Росіє...

Коли палає пам"яті свіча,

А в Серце моє врізується криця ,

Я проклинаю лису наволоч з Кремля-

Мерзотну силу, підлу, сатанинську!

Ні, тобі мене не здужати , Росіє,

Я, виплекана в борні лихоліть!

Я - Русь прадавня з попелу повстала,

Щоб доню- Україну боронить !

Моєї сили досі ти не знала -

Свята Покрова наші береже полки

І віра нас, як крицю гартувала,

Тому потрощиш тут свої кістки!

Гордися, Україно - доню мила!

Народ твій міцно взяв свої щити,

І меч , що Мати вам Благословила,

Уже почав проклятим голови сікти!

Ні, тобі мене не здужати,

проклята Сатанія !

(присвячую загиблим жителям Маріуполя

від рук російських терористів. 24.01.2015р.)
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04.04.2022 16:45 Ответить
Ці два її вірші НЕОБХІДно включити в шкільну програму (може 1 слово змінивши у другому вірші) І ще. Навіть якщо вона вже в житті ВЗАГАЛІ нічого не напише, її ім"я має бути у Пантеоні безсмертних поетів України! Чорт мені 65 а ридаю як дитина
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04.04.2022 17:15 Ответить
Амінь.
Московія КАПУТ
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04.04.2022 17:42 Ответить
Последние слова - Ти сдохнешь ****,це кінець.Шедеврально!
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04.04.2022 18:18 Ответить
Умничка, спасибо
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04.04.2022 19:56 Ответить
Хто відчув енергію цих віршів???Реально слово може вбити!!!
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04.04.2022 20:27 Ответить
Амінь
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04.04.2022 20:37 Ответить
Браво!!!
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04.04.2022 22:25 Ответить
Краще і не скажеш.
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04.04.2022 22:55 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:43 Ответить
Цю Націю не подолати нікому, ані ***** ані самому Чорту
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05.04.2022 00:14 Ответить
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05.04.2022 05:33 Ответить
Собакам собача смерть! Вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
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05.04.2022 09:59 Ответить
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05.04.2022 11:42 Ответить
 
 