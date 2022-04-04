"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук опубликовала новое стихотворение. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор знаменитого стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма в 2014 году, опубликовала новое стихотворение "За Харьков, Марик, Ирпень".
Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтесса опубликовала видеоверсию нового стихотворения на своем ютуб-канале.
"Посвящается украинской армии, териториальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Анастасия в комментарии к видео.
Топ комментарии
+162 Анатолий Воробей 96773614
показать весь комментарий04.04.2022 13:10
+153 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.04.2022 13:11
+114 Тетяна Тать
показать весь комментарий04.04.2022 13:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
і шикарний зразок зміни мишлення українців:
у 2014
НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ
теперка вже
ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ
думаю, це також буде пісня
і також стане народною, як її перший вірш
ОСЬ І ВСЕ, ПИ%ДЕЦЬ ТОБІ, ЗГОРІВ ТИ В СРАНОМУ КРЕМЛІ
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
С Украины обратно домой,
Скоро я удобрением стану,
Я хочу домой, а здесь я чужой.
"Оккупант"
С биомусором русни
Мы права свинособаке
В перелеске разъясним.
Там, щоб клопоту не мати,
Нам потрібно, без жалю
Та вагання, надсилати
Кулю в скроню москалю.
Тож, готуємо набої,
Та не вірим в каяття -
Пусть - хоть зверем, *****, воют,
Най хоч путіна з'їдять.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала йому зозуля
Щоб він заплатив - дорого
Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті
Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля
Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу
Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не жахались
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли і сміялись
Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули жахи та війни
Я хочу пожити в мирі
(Й за тих...що на іншім світі )
Щоб люди лиш привітні й щирі
А злі й підступні… всі вбиті
Сашко Положинський
Респект
Горите в аду, мокшанские ********!
Коли палає пам"яті свіча,
А в Серце моє врізується криця ,
Я проклинаю лису наволоч з Кремля-
Мерзотну силу, підлу, сатанинську!
Ні, тобі мене не здужати , Росіє,
Я, виплекана в борні лихоліть!
Я - Русь прадавня з попелу повстала,
Щоб доню- Україну боронить !
Моєї сили досі ти не знала -
Свята Покрова наші береже полки
І віра нас, як крицю гартувала,
Тому потрощиш тут свої кістки!
Гордися, Україно - доню мила!
Народ твій міцно взяв свої щити,
І меч , що Мати вам Благословила,
Уже почав проклятим голови сікти!
Ні, тобі мене не здужати,
проклята Сатанія !
(присвячую загиблим жителям Маріуполя
від рук російських терористів. 24.01.2015р.)
Московія КАПУТ