РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6504 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине
23 162 40
война (47249) Кадыров (772) Чечня (624) социальные сети (630)

Кадыров и его боевики воюют в ТикТок, а делают вид, что в Украине, - Слідство.info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты исследовали, каким образом Рамзан Кадыров обманывает подписчиков, пытаясь убедить их в своих победах в войне с Украиной.

Деятельность лидера Чечни и его приспешников в соцсетях исследовали журналисты проекта "Слідство.info", сообщает Цензор.НЕТ.

Кадырова и его боевиков называют "ТикТок-воинами", и не зря. С начала войны он регулярно публикует видео о "подвигах" своих боевиков на территории Украины. За март количество подписчиков канала выросло от 60 тысяч до полутора миллионов.

Последние несколько недель Кадыров публикует видео из Мариуполя и Востока Украины. Главный герой его роликов – Адам Делимханов, депутат российской Госдумы, "правая рука" Кадырова, которого считают причастным к смерти российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Также на видео фигурируют Султан Рашаев, которого называют киллером Кадырова, а еще Руслан Геремеев – фигурант дела об убийстве Немцова.

Смотрите: Два кадыровца получили ранения во время съемки ролика. ВИДЕО

Едва ли не из первых опубликованных видеозаписей из Мариуполя Кадыров утверждал, что город уже под их контролем. Но действительно эти кадры были сняты на окраине города.

В сети также высмеиваются видео, опубликованное Кадыровым 26 марта. Некоторые заметили, что "кадыровцы" обстреливают из автоматов и ручных пулеметов уже уничтоженную бомбардировкой многоэтажку, в которой, вероятно, уже нет никого живого. Другие же отмечают, что пока боевики демонстративно прячутся за бронированным транспортом, оператор стоит на открытой местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чернобыль и орки, рашисты, Рыжий лес, рога Путина, Кадыров и... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

13 марта появилась информация, что Кадыров якобы находится под Киевом. В сети выложили видео, на котором глава Чечни общается с боевиками. Но в этот день он находился в столице Чечни Грозном.

Пиком шоу Кадырова стал его "приезд" в Мариуполь 28 марта. Опубликованные им видео не разрешают на 100 процентов утверждать, что он был в Мариуполе. Впрочем, на одной из записей можно заметить придорожный знак с названием населенного пункта "Безименное". Как мы установили, речь идет о деревне в 20 километрах от Мариуполя.

К моменту публикации видеороликов Кадырова, вероятно, уже не было в Украине. Об этом может свидетельствовать фото, появившееся в сети в тот же день, когда чеченский главарь якобы был в Мариуполе. На этом фото Кадыров молится на фоне российской заправки, не имеющей станций в Украине.

"За последний месяц Рамзан Кадыров и его воины прославились как отважные интернет-войска. Видимо, за это Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А как вы думаете, возможно, ему лучше подходит звание командир Тик Тока?" – говорят авторы расследования.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Всім пофіг на життя цих дегенератів! Напишете про них коли буде фото їх трупів!
показать весь комментарий
04.04.2022 13:51
+22
Канашенков уже два раза уничтожил авиацию Украины и 2,5 раза все наши танки
показать весь комментарий
04.04.2022 13:53
+21
Не задохера уваги тупорилому вівцейобу

показать весь комментарий
04.04.2022 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи не з перших опублікованих відеозаписів з Маріуполя Кадиров стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Джерело: https://censor.net/ua/v3331226
-----
******** генерал Канашенков с 18 марта ведет бои в центре Мариуполя. На его фоне дыров лох последний
показать весь комментарий
04.04.2022 13:50 Ответить
Канашенков уже два раза уничтожил авиацию Украины и 2,5 раза все наши танки
показать весь комментарий
04.04.2022 13:53 Ответить
Авиацию ВСУ по Гавнюшенкову уже 5 раз помножили на ноль,включая даже то что только номинально числилось
показать весь комментарий
04.04.2022 14:21 Ответить
У них в первые дни были отчеты для рашабыдла, что в день они уничтожали по 300+ укр танков, сейчас а конце марта этот даун выступил с цифрой об уничтожении 1800 (!) укр танков за месяц....
показать весь комментарий
04.04.2022 17:26 Ответить
Та насрать шо оно там ведет. Интересен только труп в асортименте.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:54 Ответить
Пофіг, хай собі і надалі воює у ТікТок, краще там. ніж реально. Мене це влаштовує, а його віртуальні бої, мене не дратують. Можливо ДирДиров таким чином намагається і рибку з'їсти і і у Гаагу не сісти. З одного боку показує ***** якій він активний, з іншого боку коли всіх рашистів потягнуть на лаву підсудних злочинців, ДирДир, покаже повну версію своїх відосиків, реальні місця де були зняті відосики, і що це була постановка.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:25 Ответить
Всім пофіг на життя цих дегенератів! Напишете про них коли буде фото їх трупів!
показать весь комментарий
04.04.2022 13:51 Ответить
Бордата дуже серлива інстасамка,як і все його серливе шакаляче оточення не можуть воювати по справжноьму-бо всі вони дуже дуже дуже... серливі...
показать весь комментарий
04.04.2022 13:52 Ответить
Не задохера уваги тупорилому вівцейобу

показать весь комментарий
04.04.2022 13:53 Ответить
а шо ви хотіли?
кадиров для внутріщньорашанського вживання таблетка
це рашанський жах
варто було ЗСУ накромсати його перший загін файними шматочками кадиров зрозумів, що блогером бути безпечніше

тим більше, що його ******* до нестями і рашанська армія і фсб

варто йому втратити частину власного тіктоквійська його просто тупо зачистити можуть
бо кадиров для раші дуже недешеве задоволення у фінансовому плані
показать весь комментарий
04.04.2022 13:54 Ответить
Найкраще що можна зробити це не звертати на кадирова уваги.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:56 Ответить
Под шумок рекламирует Prada...
показать весь комментарий
04.04.2022 13:55 Ответить
В мене нік в телеграмі Рамзан Кадиров підар.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:55 Ответить
шайтан дон
показать весь комментарий
04.04.2022 13:56 Ответить
кількість зросла з 60тис до 1,5 млн...
молодим мацкалям дуже довподоби..
увесь фуйлостан дебили
показать весь комментарий
04.04.2022 13:57 Ответить
Хотели напугать, а лишь рассмешили
показать весь комментарий
04.04.2022 13:59 Ответить
нормальний хтось буде підписуватися на це?
показать весь комментарий
04.04.2022 13:59 Ответить
Бородатые писюны.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:59 Ответить
Они с окном воевали но не без потерь там ролик около минуты идёт ,куда они стреляли за что это окну
показать весь комментарий
04.04.2022 13:59 Ответить
Конченные ******* *****
показать весь комментарий
04.04.2022 14:00 Ответить
Не до сміху *****. Якби ці макаки воювали тільки в тіктокі. Зі слів біженців, вони заходять другим ешелоном та терроризують населення, найгірші злочини над мирними роблять саме ці гандони
показать весь комментарий
04.04.2022 14:03 Ответить
Боевые барашки..
показать весь комментарий
04.04.2022 14:06 Ответить
Треба вже якісь мультики чи пародії знімати після їх епічних боїв зі світлофором та з тканевими вертикальними жалюзі. Сюжетів можна вигадати десятки: кадирівці проти унітаза, кадирівці проти карусельки на дитячому майданчику, кадирівці проти дерева...
показать весь комментарий
04.04.2022 14:06 Ответить
Баранчик Шон, а не Дон
показать весь комментарий
04.04.2022 14:07 Ответить
Не баранчик а ішак. Колись чув, що там назвати ішаком - це найбільша образа.
Мабуть тому, що у XVI столітті на території ******** Росії стали вживати тюркське слово «ішак» для позначення самки осла. У класичному позначенні самку осла називали - ослиця.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:23 Ответить
Ложим сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com - и оставляем включенным в браузере, желательно через впн
показать весь комментарий
04.04.2022 14:09 Ответить
Как это работает?
показать весь комментарий
04.04.2022 14:12 Ответить
курка канделаки написала, що кадировський пес бено - воїн стрінгер
показать весь комментарий
04.04.2022 14:09 Ответить
На Чернігівщині не вступаючи в бій першими дали драпака кадирівці.

https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo

Трактори з Мелітополя перегнали аж у Чечню: кадирівці накрали агротехніки на мільйон євро.

https://www.youtube.com/watch?v=5kocMF77puM
показать весь комментарий
04.04.2022 14:15 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 14:17 Ответить
ТУХЛЫЙ гонДОН.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:20 Ответить
ссык-тиктоковцы
показать весь комментарий
04.04.2022 14:26 Ответить
Инстасамка Как Дыров
показать весь комментарий
04.04.2022 14:28 Ответить
Смоктун свінячого прутня сціт.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:17 Ответить
интересно... это слидство обращает внимание на ничто... на какдырова, на всякую херню... но не прославляет героизма воинов ВСУ... бихус, ты кто, что, как или пук?
показать весь комментарий
04.04.2022 16:13 Ответить
Псина пуйловская,чтоб ты сдух ****.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:06 Ответить
Так, усі диванні стратеги та воіни обісрали кадирку, надругались над ним у сраку і рота... але...

Якщо це чмо зі своїми ублюдками з'являється на окупованій території, там розпочинається пекло.
Для чоловічого населення у тому числі. Тому треба, або тікати, або воювати.

Хотів написати більше, але я думаю і так зрозуміло...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить
 
 