Солистка украинской группы Go_A Павленко вместе с итальянской певицей Гаей исполнили песню "Imagine" перед матчем между "Ювентусом" и "Интером". ВИДЕО

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко вместе с итальянской певицей Гаей потрясающе выступили перед центральным матчем 31-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии А между "Ювентусом" и "Интером".

Как сообщает Цензор.НЕТ, певицы исполнили песню Джона Леннона "Imagine".

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