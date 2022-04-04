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армия РФ (15464) война (47275) Буча (419)

Бучанские палачи: журналисты идентифицировали российских преступников, совершавших военные преступления в Буче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На своих страницах в соцсетях россияне хвастаются причастностью к армии государства-агрессора и постят фото с девушками, водкой и шашлыками.

Профили военных преступников нашли в соцсетях журналисты проекта "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Они идентифицировали некоторых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля. 155-я бригада - из Владивостока, то есть оккупанты проехали девять тысяч километров, пересекли весь континент, чтобы убивать и насиловать украинцев.

Читайте также: Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано

Вот несколько имен оккупантов, которые совершали зверства в Буче.

Матрос Михаил Ткач, 20 лет родился в городе Владивосток, в 2017 году окончил школу. Когда его призвали в армию, он подписал контракт. Ткач сам признается, что совершает в Украине зверства. На странице в "ВКонтакте" он пишет украинцу: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".

Алексей Гаськов, 20 лет. Родился в Бурятии, окончил там школу, был призван в армию. Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты, чем, похоже, очень гордился. В феврале он поехал убивать украинцев и обворовывать наши дома, пока его жена и отец ждали его дома.

Читайте также: Женщину из Бучи, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ, россияне расстреляли из пулемета, - свидетель

Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года. Он в российской армии служит уже 15 лет. У него есть жена и сын. В 2016 году сержант Скулкин ездил на войну в Сирию, где российская армия поддерживала преступный режим Башара Асада. Пока сержант Скулкин совершает преступления на территории Украины, его жена поменяла аватар на веселую картинку с российским триколором и указала статус: "жду Леху".

Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет. После окончания школы пошел учиться в техникум на электросварщика. Затем поступил на службу в российскую армию. Он тоже ездил в Сирию убивать мирных людей. Теперь приехал в Украину. У 28-летнего Александра есть жена и четырехлетняя дочь.

20-летний Андрей Кильдишов. Родился в городе Находка Приморского края, там же учился в школе. Позже поступил в колледж, а затем – в российскую армию. Кильдишов – тиктокер, публикует видео с вечеринок и всевозможные глупые шутки. Мать молодого оккупанта, судя по ее соцсетям, работает в детском саду или в школе. Восхваляет тирана Сталина с плакатами "спасибо деду за победу".

Смотрите также: В Буче нашли тела людей, которых убили и пытались сжечь российские оккупанты. ФОТО 21+

Матрос Денис Колдашов, 26 лет. Родился и вырос в Приморском крае, после школы учился в техникуме на автомеханика. Потом пошел в армию. В 2016-2017 годах воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. У матроса Колдашова есть жена и пятилетняя дочь. Пока мужчина убивает мирных украинцев, жена Александра ездит с подругами на шоппинг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет. Родился и вырос в Томской области, учился в училище на бухгалтера. Начиная с 2003 года, служит в российской оккупационной армии. Так же ездил в Сирию на войну. Имеет жену, дочь и сына.

Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года. По образованию – тракторист. В 2010 году Михаил Маметьев поступил на службу в армию РФ. В соцсетях публикует фото из застолья и рыбалки. Как и большинство из подразделения, в 2016 году ездил на войну в Сирию. Имеет жену и малолетнюю дочь.

За время войны против Украины 155-я тихоокеанская бригада потеряла около половины личного состава, сообщили в Вооруженных силах Украины. Но большинство из идентифицированных нами оккупантов недавно были онлайн, поэтому они либо вернулись в Россию, либо получили ранения и сейчас находятся в больницах.
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Топ комментарии
+55
Щоб не казали за Ізраєль,але їхня тактика знищувати ворогів по всьому світу без срока давності є дієвою і логічною.
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04.04.2022 18:23
+54
Не жильцьі, вам *****, вам и вашим семьям...
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04.04.2022 18:21
+37
Пи*да вам орки.До конца своей недолгой жизни не будете контролировать дефикацию
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04.04.2022 18:21
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Не жильцьі, вам *****, вам и вашим семьям...
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04.04.2022 18:21 Ответить
Ти з Канади приїдешь то зробишь? Чи так просто в калюжу перднув?
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04.04.2022 18:48 Ответить
То, Mi6 допоможе?
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04.04.2022 18:55 Ответить
Не могу не пнуть рашистску. Ирина Кривошея, гори в Аду, ***** рашистская.
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05.04.2022 06:33 Ответить
Ти з чого золбив такі висновки? Головою стукнувся чи як вставав з ліжка на яйцк собі наступив.
Не розумію як людина будучі у Канаді робити ******* кацапам!
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05.04.2022 11:05 Ответить
Не могу не пнуть рашистску. Ирина Кривошея, гори в Аду, ***** рашистская. Тебе еще что-то нужно объяснить?
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05.04.2022 12:28 Ответить
Братские могилы в Буче под Киевом, лежащие человеческие трупы на дорогах и тротуарах со связанными руками, убитые православными российскими солдатами, свидетельствуют о том, что нет плохого или хорошего россиянина. Ордынцы радуются, что бомбят Одессу, они варвары, фашисты, садисты и андрофаги. Их мужья и сыновья убивают, грабят, насилуют, уничтожают и разрушают все на пути своих танков, а члены их семей это поддерживают, аплодируют и просят привезти с Украины ковер, унитаз, стиральную машину и сковородку. Их самки спрашивают по телефону: «Сколько ты уже убил хохлов?». С этими дикими племенами раз и навсегда надо порвать все дипломатические, политические, торговые и родственные связи. У каждого из нас в Залесье есть родственники или единоверцы, которые много лет бесплатно отдыхали в летний период на море и жили, питались бесплатно в наших домах. Но они тоже уже конченые, с атрофированными мозгами. С помощью «зомбоящика», они стали жертвами «сливных бачков»: Суха беевой и евреев Киселева и Соловьева. Нет у нас в московии больше родственников и друзей.
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04.04.2022 19:06 Ответить
Rosja to kraj morderców i barbrzyńców od zawsze. Ma pan rację!
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04.04.2022 20:33 Ответить
Я сужу не по стране, в которой человек родился, а по его поступкам. Мои родственники ещё с самого начала войны были против этого, ходили на митинги, некоторым угрожали. Уехали из России, вывели деньги, помогали мне, помогали другим людям в Украине. С чего мне про них забыть из-за моральных уродов, которые родились в той же стране? В Украине родился пилот-украинец, который бомбил Украину. Нам теперь о чём забыть - о себе? В России живут 2 миллиона этнических украинцев, теперь что? Давайте не опускаться до уровня Мордора и не судить человека по национальности, расе или языку. Или ещё чему.

А эти твари из 155-й должны сдохнуть.
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04.04.2022 22:51 Ответить
Не место рождения определяет его жизненный путь. Воспитание победобесием делает его нелюдем. И в Украине до сих пор есть такие твари. Перемелемо и цю нечисть.
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05.04.2022 06:37 Ответить
В першу чергу вбивати їхніх родичів, щоб більше страждали перед своєю смерт'ю
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04.04.2022 23:30 Ответить
Пи*да вам орки.До конца своей недолгой жизни не будете контролировать дефикацию
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04.04.2022 18:21 Ответить
Ждіть, собаки, помсти. Вона по вас прийде обов"язково.
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04.04.2022 18:21 Ответить
Я б навіть уточнив: ждіть брудні шакали
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04.04.2022 23:32 Ответить
Лапотні вбивці-ви вже здохли,але по своїй вродженій тупості ще цього не зрозуміли...
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04.04.2022 18:22 Ответить
они уже не жильцы.....
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04.04.2022 18:23 Ответить
Щоб не казали за Ізраєль,але їхня тактика знищувати ворогів по всьому світу без срока давності є дієвою і логічною.
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04.04.2022 18:23 Ответить
Этим маньякам нужно оставить столько же шансов на выживание, сколько они оставили шансов на выживание своим жертвам в Украине.
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04.04.2022 18:24 Ответить
Сподіваюся, що у такому ж порядку, але погоджуся і на інший порядок, але з цими ж прізвищами будуть подані і некрологи.
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04.04.2022 18:25 Ответить
Тільки знищувати. Без розмов.
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04.04.2022 18:25 Ответить
какие шансы у кацапской армии, если они в броники вместо пластин кладут отмародёренные планшеты и макбуки
https://twitter.com/i/status/1510993666692812817
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04.04.2022 18:25 Ответить
Скоты русские. Спрячуться в своих деревнях обосраных. Без газа и света. Будут ********* расказывать как были заграницей, ели пили насиловали убивали.
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04.04.2022 18:26 Ответить
это да. Будет себе доживать в своём усть-*********, и если не сопьётся к сорока годам, то будут его таскать на девятамая в усть-********** школу №3 поднимать имперский дух школьников перед праздничным уроком слова божьего.
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04.04.2022 19:23 Ответить
"Будет себе доживать в своём усть-*********"

не будет! поверьте, эти сущеста не избегут наказания, и если не отправятся за решетку, так будут кормить червей
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05.04.2022 17:15 Ответить
если он в своей кяхте и отправится за решетку, то только за кражу спиртного в местной лавке.
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05.04.2022 17:29 Ответить
Приказано уничтожить! Принято в работу.
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04.04.2022 18:28 Ответить
люди, а прикиньте, что на бамбасе за 8 лет творится!
если эти мрази т.н. "вежливые люди", то какой скот ехал на бамбас со всей расеи....
Мир прозреет....
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04.04.2022 18:30 Ответить
В глобальном мире в Аргентине уже не спрячешься. Да и по рангу это расходники. Хотя список их офицеров, думаю тоже можно найти, спасибо Анонимусам
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04.04.2022 18:30 Ответить
Смерть им и их семьям. И во Владике достанут, есть кому помочь.
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04.04.2022 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bTOA9cLL80A
Коротеньке відео від Марка Солоніна на цю тему...
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04.04.2022 18:30 Ответить
Omae Wa Mou Shindeiru кацапня поганая
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04.04.2022 18:31 Ответить
І це ж Далекий Схід - де багато нащадків депортованих українців - і в що вони виродилися?? Гаськов(це Гасько був колись його предок), Ткач - теж російського такого прізвища не чув, хоч і слово є. Це до того що в Криму та лугандоні "наші люди" - еге ж бо - хіба що ОТАКІ "наші" вже...
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04.04.2022 18:32 Ответить
це "манкурти"
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04.04.2022 18:46 Ответить
Було наші. Потримаємо їх ще років з 15 під россіянцами, як хоче зезідент? Щоб вже точно перетворилися на "орків"?
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04.04.2022 20:00 Ответить
а если там фсбешные мрази еще были в "коммандировке"?
они же нигде не числятся при мобилизации и передеслокации

я уверен они там тоже были и в оккупированных городах они тоже есть

про это тоже не надо забывать
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04.04.2022 18:37 Ответить
так были и есть. и дохлых полно уже, наверное. они же с корочками фсб не шастают, вон матросней может и записаны.
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04.04.2022 19:37 Ответить
Пропаганда на ТВ и везде, где только можно, начиная с детского сада и кончая проповедями РПЦ МП и прочее, пробудили и активизировали, подобно мине с отложенном временем взрыва, самые низменные звериные инстинкты, которые дремали в населении...
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04.04.2022 18:39 Ответить
Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.

Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.

"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

«Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий.

Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено.

То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании», - заявил эксперт.
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04.04.2022 18:40 Ответить
Коллективное наказние - доктрина Орды изложенная в Ясе Чингиз-хана.
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04.04.2022 18:49 Ответить
ну то най отримають те в що вірять, колективну відповідальність.
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04.04.2022 21:01 Ответить
Я когда поступил в универ, к нам на курс пришли несколько ребят после армии. С двумя я подружился очень близко. И они все время рассказывали про службу, если можно это так назвать. Общался и с другими. Никто никогда не сказал про армию ни одного доброго слова. Никто и никогда.

Сплошные унижения, издевательства, бессмысленные занятия и ничего, что имело бы отношение к, собственно, военной службе. Один отслужил два года в морской пехоте. Три раза был на стрельбище. Первые полгода - просто ад кромешный. Избиения, изнасилования, отсутствие сна, самоубийства. Офицеры - сборище недоумков и садистов. «Как отсидел два года!» - выразился один из моих приятелей.

Кто вернулся из Афгана рассказывали - чем больше воевала часть, тем страшнее в ней была дедовщина. Вроде как психологическая разгрузка такая - издеваться над молодыми после ужасов войны. В Чечне было тоже самое.

Это я к тому, что в Буче орудовали вот такие же. Банда убийц и мародеров, выросших в обстановке тотального насилия и бесконечного унижения с детского сада. Ну вы же слышали, как они общаются со своими матерями и как матери общаются с ними.

Дом моих знакомых в Гостомеле разграбили и сожгли просто так. Там не было боя, перестрелок, ни одной стреляной гильзы. Сожгли - потому что красивый. «Смотри, Саня, как х@хлы живут, суки. Тащи канистру». В их деревнях и поселках красивые дома только у начальства. Это вроде как месть за свою рабскую жизнь.

Заурядность зла. Армия рабов. Саранча.
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04.04.2022 18:40 Ответить
Японским самураям разрешается делать с этими существами всё что угодно. Якудза одобряет.
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04.04.2022 18:40 Ответить
у нищебродов на пластику и новые документы денег нет и не будет. Всё остальное - легко и просто. В любом ихнем Мухосранске найдется человечек, который порешает и их и их самок и их личинок за $300 оптом
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04.04.2022 18:41 Ответить
Да не проживут они теперь долго, после идентификации!
Поедут, как миленькие, на Донбасс под пули и ракеты наших пацанов, уйдут в землю с концами…
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04.04.2022 18:59 Ответить
Готова скинутись на таке
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04.04.2022 21:16 Ответить
Казнить их как по фильму "Законопослушный гражданин"
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04.04.2022 18:43 Ответить
До конца своих дней буду ждать новость об их жестокой казни
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04.04.2022 18:44 Ответить
можна вже збирати кошти на відплату
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04.04.2022 18:48 Ответить
Почати можна з їх самок і лічинок, хай помордуються перед тим як здохнути
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04.04.2022 21:21 Ответить
Впевнений шо ці істоти ще при житті будуть в пеклі палати
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04.04.2022 18:54 Ответить
Як же не хватає Моссаду... Категорично не хватає. І щоб такого, що не залежав би від влади.
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04.04.2022 18:58 Ответить
туда необязательнт ехать. может, просто нанять местных, пусть займутся этими отморозками и их семьями. с их нищетой можно уложиться в 100 баксов за рыло. семья из 4 человек 400 баксов. нормально. найдутся желающие скинуться
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04.04.2022 19:01 Ответить
Я думаю не успеют даже. Они уже под контролем гэбни, лишние свидетели геноцида в Буче не нужны, уогда такая шумиха в мире... Они даже домой не доедут теперь
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04.04.2022 19:39 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ ЗА ПРИНЦЕПОМ СПЕЦСЛУЖБИ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 19:08 Ответить
І коли ж ми іх вбьемо за Бучу??коли?коли вони вийдуть на пенсию??чи як?вбивати их требе зараз ,вже зараз требе створювати свий Мосад але украинский але повирте мени наш украинский буде лютиший та звириший бо спалювати дитей,гвалтувати жинок а потим вишати або издить по них танком ??ні мразота ти не всидешь вдома , ви будете по иншому помирати ви будете горит живцем але до цьго вам украинці повидризают вуха та знимуть скальп!! ви **** будете в своей Расее заздрити мертвим !я вам це покидьки гарантую и Гундяеев вам твари не допоможе ви вси будете горити в пекли !
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04.04.2022 19:13 Ответить
Думаю, мы скинемся все (за деньгами дело не станет), наймем на расии нужных людей. Они исполнят предначертанное. Как вариант.
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04.04.2022 19:39 Ответить
Гундяев должен быть в первых рядах ,вместе с рашистскими прихвостнями в рясах в Украине ,благословлявшими на зверства ,убийства , войну
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05.04.2022 07:31 Ответить
Генофонд планеты нужно вычистить от этого бионавоза...
Включая и выдрочь шо от них отпочковалась...
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04.04.2022 19:16 Ответить


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 19:17 Ответить
Все указывает на то, что у россиян агрессия, ненависть, врать, убивать, служить своему царю, не сочувствовать, не хотеть знать правду и т.д. заложено на генетическом уровне. Они идеальный сгусток зла, имеющий своего лидера. Их надо стереть с лица Земли.
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04.04.2022 20:02 Ответить
В мене прохання до журналістів. Ви робите гарну справу, показуючи цих тварей. Но треба їх показувати як тварей, наприклад - фото ката в оточенні фотографій вбитих українців, реальних фото з Бучі. Коли Ви розповідаєте про них, як про нормальних, росіяні, якщо навіть побачать Вашу доповідь, не відчувають огиду, а пишаються. Бо це все - водка, татуювання, марширування тощо для них гордість! Якщо зможете, робіть так, щоби картинка, що показуєте,
з цими нелюдями викликала огиду, фізичну. Це більше подіє. Ви ж не для українців показуєте, ми їх і так ненавидимо.
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04.04.2022 20:09 Ответить
odszukać i zabić. żadnej litości. śmierć kacapom!
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04.04.2022 20:31 Ответить
Над отморозками не надо проводить никаких судов. Найти в России и грохнуть.
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04.04.2022 20:40 Ответить
Вирізати усіх тварин разом з сім'ями!
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04.04.2022 20:47 Ответить
деградована кацапофашистська полунація виродків разом з їхніми дебільними мамашами, ущербними шалавами, отприсками і всякою шваллю родственной так званою... їх взагалі всіх потрібно знищити, такі ватнорилі ублюдки не мають просто існувати
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04.04.2022 20:49 Ответить
найти и уничтожить тварей!
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04.04.2022 20:56 Ответить
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04.04.2022 21:09 Ответить
подтверждённая и широко обнародованная информация об оплате за содеянное хотя бы по одному из них послужит сигналом всем заинтересованным сторонам и укрепит так необходимое всем чувство справедливости.
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04.04.2022 22:02 Ответить
подтверждённая и широко обнародованная информация об оплате за содеянное хотя бы по одному из них послужит сигналом всем заинтересованным сторонам и укрепит так необходимое всем чувство справедливости.
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04.04.2022 22:04 Ответить
Буча лише частина айсбергу, по всіх Україні тисячі казненних. А були б сотні тисяч, якщо б маскалі побідили.
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04.04.2022 22:46 Ответить
Влада наша щодо помсти імпотентна буде ЗАВЖДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Арестович головний мілосердник , який сприяє злочинам військових РФ, адже ті бачать що українці в полон беруть і відразу на обмін ставлять. Отже вбивай не хочу, бо добродій Арестович ДАВ НАКАЗ у стилі Кота Леопольда!
Беручи до уваги вищенаведені АКСІОМИ, та злочинну безкарність схвалену причетними особами, залишається один шлях: народна помста! Але її вчиняти - це слід мати професійну підготовку, тому не так і просто. Як варіант - звертатись по допомогу до профі, наприклад до кіллера! У РФ цього "добра" - хоч греблю гати, щоправда більшість "ветерани" 90-их. Тим не менш, можна налагодити зв'язок і збирати кошти на оплату. А далі справа техніки! Головне уникати Арестовичей
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04.04.2022 23:28 Ответить
типові неслов'янські фіно-угрські пики - гідні потомки своїх предків аднрофагів.
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05.04.2022 01:10 Ответить
ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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05.04.2022 05:50 Ответить
Прийдеться усіх вас росьониші вичисляти та, нищити.
Як ?
Це буде для вас сюрпрайзом...
Чекайте.
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05.04.2022 18:00 Ответить
 
 