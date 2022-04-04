Бучанские палачи: журналисты идентифицировали российских преступников, совершавших военные преступления в Буче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На своих страницах в соцсетях россияне хвастаются причастностью к армии государства-агрессора и постят фото с девушками, водкой и шашлыками.
Профили военных преступников нашли в соцсетях журналисты проекта "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.
Они идентифицировали некоторых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля. 155-я бригада - из Владивостока, то есть оккупанты проехали девять тысяч километров, пересекли весь континент, чтобы убивать и насиловать украинцев.
Вот несколько имен оккупантов, которые совершали зверства в Буче.
Матрос Михаил Ткач, 20 лет родился в городе Владивосток, в 2017 году окончил школу. Когда его призвали в армию, он подписал контракт. Ткач сам признается, что совершает в Украине зверства. На странице в "ВКонтакте" он пишет украинцу: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".
Алексей Гаськов, 20 лет. Родился в Бурятии, окончил там школу, был призван в армию. Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты, чем, похоже, очень гордился. В феврале он поехал убивать украинцев и обворовывать наши дома, пока его жена и отец ждали его дома.
Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года. Он в российской армии служит уже 15 лет. У него есть жена и сын. В 2016 году сержант Скулкин ездил на войну в Сирию, где российская армия поддерживала преступный режим Башара Асада. Пока сержант Скулкин совершает преступления на территории Украины, его жена поменяла аватар на веселую картинку с российским триколором и указала статус: "жду Леху".
Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет. После окончания школы пошел учиться в техникум на электросварщика. Затем поступил на службу в российскую армию. Он тоже ездил в Сирию убивать мирных людей. Теперь приехал в Украину. У 28-летнего Александра есть жена и четырехлетняя дочь.
20-летний Андрей Кильдишов. Родился в городе Находка Приморского края, там же учился в школе. Позже поступил в колледж, а затем – в российскую армию. Кильдишов – тиктокер, публикует видео с вечеринок и всевозможные глупые шутки. Мать молодого оккупанта, судя по ее соцсетям, работает в детском саду или в школе. Восхваляет тирана Сталина с плакатами "спасибо деду за победу".
Матрос Денис Колдашов, 26 лет. Родился и вырос в Приморском крае, после школы учился в техникуме на автомеханика. Потом пошел в армию. В 2016-2017 годах воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. У матроса Колдашова есть жена и пятилетняя дочь. Пока мужчина убивает мирных украинцев, жена Александра ездит с подругами на шоппинг.
Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет. Родился и вырос в Томской области, учился в училище на бухгалтера. Начиная с 2003 года, служит в российской оккупационной армии. Так же ездил в Сирию на войну. Имеет жену, дочь и сына.
Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года. По образованию – тракторист. В 2010 году Михаил Маметьев поступил на службу в армию РФ. В соцсетях публикует фото из застолья и рыбалки. Как и большинство из подразделения, в 2016 году ездил на войну в Сирию. Имеет жену и малолетнюю дочь.
За время войны против Украины 155-я тихоокеанская бригада потеряла около половины личного состава, сообщили в Вооруженных силах Украины. Но большинство из идентифицированных нами оккупантов недавно были онлайн, поэтому они либо вернулись в Россию, либо получили ранения и сейчас находятся в больницах.
Пожалуйста, подождите...
Не розумію як людина будучі у Канаді робити ******* кацапам!
А эти твари из 155-й должны сдохнуть.
https://twitter.com/i/status/1510993666692812817
не будет! поверьте, эти сущеста не избегут наказания, и если не отправятся за решетку, так будут кормить червей
если эти мрази т.н. "вежливые люди", то какой скот ехал на бамбас со всей расеи....
Мир прозреет....
Коротеньке відео від Марка Солоніна на цю тему...
они же нигде не числятся при мобилизации и передеслокации
я уверен они там тоже были и в оккупированных городах они тоже есть
про это тоже не надо забывать
Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.
"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.
«Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий.
Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено.
То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании», - заявил эксперт.
Сплошные унижения, издевательства, бессмысленные занятия и ничего, что имело бы отношение к, собственно, военной службе. Один отслужил два года в морской пехоте. Три раза был на стрельбище. Первые полгода - просто ад кромешный. Избиения, изнасилования, отсутствие сна, самоубийства. Офицеры - сборище недоумков и садистов. «Как отсидел два года!» - выразился один из моих приятелей.
Кто вернулся из Афгана рассказывали - чем больше воевала часть, тем страшнее в ней была дедовщина. Вроде как психологическая разгрузка такая - издеваться над молодыми после ужасов войны. В Чечне было тоже самое.
Это я к тому, что в Буче орудовали вот такие же. Банда убийц и мародеров, выросших в обстановке тотального насилия и бесконечного унижения с детского сада. Ну вы же слышали, как они общаются со своими матерями и как матери общаются с ними.
Дом моих знакомых в Гостомеле разграбили и сожгли просто так. Там не было боя, перестрелок, ни одной стреляной гильзы. Сожгли - потому что красивый. «Смотри, Саня, как х@хлы живут, суки. Тащи канистру». В их деревнях и поселках красивые дома только у начальства. Это вроде как месть за свою рабскую жизнь.
Заурядность зла. Армия рабов. Саранча.
Поедут, как миленькие, на Донбасс под пули и ракеты наших пацанов, уйдут в землю с концами…
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Включая и выдрочь шо от них отпочковалась...
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
з цими нелюдями викликала огиду, фізичну. Це більше подіє. Ви ж не для українців показуєте, ми їх і так ненавидимо.
Арестович головний мілосердник , який сприяє злочинам військових РФ, адже ті бачать що українці в полон беруть і відразу на обмін ставлять. Отже вбивай не хочу, бо добродій Арестович ДАВ НАКАЗ у стилі Кота Леопольда!
Беручи до уваги вищенаведені АКСІОМИ, та злочинну безкарність схвалену причетними особами, залишається один шлях: народна помста! Але її вчиняти - це слід мати професійну підготовку, тому не так і просто. Як варіант - звертатись по допомогу до профі, наприклад до кіллера! У РФ цього "добра" - хоч греблю гати, щоправда більшість "ветерани" 90-их. Тим не менш, можна налагодити зв'язок і збирати кошти на оплату. А далі справа техніки! Головне уникати Арестовичей
Як ?
Це буде для вас сюрпрайзом...
Чекайте.