"Откуда у вас силы на улыбку?": Эвакуация жителей блокадного Мариуполя. ВИДЕО

Некоторые эвакуированные из Мариуполя остаются в Запорожье, а кто-то отправляется на запад - в Ривне, во Львов или в Европу.

Проект "Украинский свідок" опубликовал видео, где эвакуированные получают необходимую гуманитарную помощь: продовольствие, убежище, но прежде всего - медицинскую помощь, информирует Цензор.НЕТ.

Больше других в помощи нуждаются пенсионеры и пожилые люди, которые не могут справиться сами.

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"Некоторые из вывезенных остаются в Запорожье. Другие отправятся на Западную Украину, кто получил приглашение - едут в Европу. Мариуполь - город, который в значительной степени пострадал от российской агрессии. Те, кому удалось уехать, говорят, что там настоящий ад: пулю можно получить в любой момент, не говоря уже о постоянных бомбардировках авиацией и артиллерией", - рассказали в проекте.

Несмотря на то, что российские оккупанты обстреливают гуманитарные коридоры и машины с гражданскими, украинской стороне удается эвакуировать пострадавших.

Несмотря на то, что первые машины с украинской стороны отправились из осажденного города еще 6 марта, сама эвакуация началась только через 8 дней — 14 числа. Поначалу люди уезжали на собственных автомобилях, рискуя не только имуществом, но и жизнью. Сейчас благодаря усилиям Украины людей вывозят в Бердянск (временно оккупированный россией), затем – в Запорожье.

На 3 апреля Мариуполь остается в осаде. Многих людей РФ эвакуирует насильственно в свою страну, где они проходят через так называемые "фильтрационные лагеря". Что будет с этими людьми дальше – неизвестно.

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