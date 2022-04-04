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Мариуполь (5563) Азов (698)

В Мариуполе уничтожены 2 танка, 1 МТЛБ с "зушкой" и много вражеской пехоты, - полк "Азов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

4 апреля полк "Азов" опубликовал очередное обращение из осажденного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении полка Азов, размещенном в Twitter.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты. Мы верим в каждого из нас – каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину!" - говорится в обращении.

Смотрите также: Зеленский о Мариуполе: "О реальных планах я не могу вам говорить. Поддерживаем ребят. В ближайшие дни или, может, даже часы появится ответ на этот вопрос". ВIДЕО

Читайте также: Полк "Азов" взял в плен оккупантов в Мариуполе и уничтожил 6 единиц вражеской техники
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Топ комментарии
+42
Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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04.04.2022 19:40
+30
"Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

Хоч п'є нашу кров,

Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

Ми встанем з оков,

Ми прагнемо волі, не терпим неволі

За волю йдем в бій,

Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

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04.04.2022 19:41
+29
Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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04.04.2022 19:49
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Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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04.04.2022 19:40 Ответить
"Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

Хоч п'є нашу кров,

Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

Ми встанем з оков,

Ми прагнемо волі, не терпим неволі

За волю йдем в бій,

Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

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04.04.2022 19:41 Ответить
Тримайтеся воїни. Сьогодні през сказав, що має щось вирішитися в часи чи пару днів. Хочеться вірити, що він не самогубця.
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04.04.2022 19:42 Ответить
Це не просто люди, це - вищі сили нашої країни!
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04.04.2022 19:42 Ответить
Держитесь парни мы молимся за вас. Ваш подвиг видит весь мир . Вы Герои Украины.
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04.04.2022 19:42 Ответить
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04.04.2022 19:47 Ответить
Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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04.04.2022 19:49 Ответить
Слава полку АЗОВ!!!!
Нехай вороги захлинуться в своi кровi.
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04.04.2022 19:54 Ответить
Тільки до перемоги. Слава Україні.
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04.04.2022 19:55 Ответить
Азовсталь ******** переплавлять весь этот металлолом...
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04.04.2022 19:56 Ответить
Вся влада Азову!
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04.04.2022 19:58 Ответить
Все эти приятные слова поддержки и в тот же момент на этом этапе эти красивые слова звучат и как бы не хотелось от этого отторгнуться для наших в Мариуполе как "пафос" .Им.Нам .нужно реально.конкретно что то делать. Единственное что могу сказать.БОРИТЕСЬ!!! конечно. никто никого не бросил и не забыл!
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04.04.2022 19:58 Ответить
Не забывайте что в Мариуполе морпехи и ВСУ Украины. Почему о них никто не говорит? Это по Кремль ТВ говорят что Мариуполь держит только Азов.
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04.04.2022 20:09 Ответить
Tak.Vsi Zaxisniki Mariupolya-Geroi !!!
Slava Ukraini !
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04.04.2022 20:22 Ответить
Героям Слава!
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04.04.2022 20:23 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!Украина любит и восхищается вами…Вы выстоите и победите!
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04.04.2022 20:27 Ответить
Азов молодці
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04.04.2022 21:05 Ответить
Этот парень - живой памятник славы!
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04.04.2022 21:21 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.04.2022 21:35 Ответить
Ви наші ангели- охоронці, вклоняюсь Вам до землі
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04.04.2022 22:12 Ответить
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04.04.2022 22:14 Ответить
Азов! Є щось язичницьке, що нас об'єднує. Я поруч.
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04.04.2022 22:16 Ответить
Держитесь. Вы не просто герои. Вы легенды.

сегодня враги выкинули на ютуб видео где взяли пленных морпехов в мариуполе. Около 270 человек. Я очень надеюсь что это ложь.
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05.04.2022 01:33 Ответить
 
 