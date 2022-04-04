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Украинские воины уничтожили большое скопление автомобилей оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили огромное скопление автомобильной техники российских оккупантов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Вчера наши воины обнаружили большое скопление автомобильной техники, которую российские фашисты решили спрятать на ферме. Однако долго оставаться незаметными для пристальных глаз украинских защитников не получилось.

Точным огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим.

Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это, в свою очередь, значительно уменьшает потенциал врага в одном из направлений района боевых действий".

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Топ комментарии
+23
Пофиг автомобили... сколько скальпов??
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04.04.2022 20:03
+22
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04.04.2022 20:12
+19
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04.04.2022 20:04
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Пофиг автомобили... сколько скальпов??
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04.04.2022 20:03 Ответить
Спасибо, ваш запрос сохранен.
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04.04.2022 20:27 Ответить
Чим більше, тим краще!
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04.04.2022 21:38 Ответить
Пофіг на скальпи - вони криворукий, демарилізовани та у Рашки їх багато.
А ось доброї техніки та палива у Рашки не вистачае.
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04.04.2022 22:45 Ответить
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04.04.2022 20:04 Ответить
Слишком жирно. Вот -
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04.04.2022 20:59 Ответить
С аганьком...
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04.04.2022 20:06 Ответить
знову бджіл не нагодували то вони бензину насмокталися і теперка мед в них при попадінні на рашанську техніку сам займається...
юща провтик, точно!
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04.04.2022 20:10 Ответить
Оце діло, вибивайте їх хлопці якомога більше і бережіть себе.
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04.04.2022 20:10 Ответить
Что сказать! Молодцы !!!! Желаю ВСУ и всем всем кто сейчас воет за нашу страну, чтобы через них кара Божья упала на российские войска в том или ином виде!
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04.04.2022 20:11 Ответить
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04.04.2022 20:12 Ответить
Фух, а мне сначала показалось, что это список гарантов нашей безопасности, по версии Арахамии.
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04.04.2022 20:32 Ответить
как можно было перепутать, когда известно, что по версии арахамии там на первых местах стоят Абхазия, Северная Осетия и Чечня.
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04.04.2022 21:24 Ответить
М-да... У Казахстану - 120 бойових літаків, у Бєларусі - 105.
А в України, до початку кацапського вторгнення - 65 літаків.
Хоча мало би бути у 5 разів більше.
Отака підготовка до оборони, *****...
І хто нам винен? Все на асфальт перевели, на хіханьки-хаханьки!
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05.04.2022 00:25 Ответить
не совсем так. На декабрь месяц у нас было 43 МиГ-29, 26 Су-27, 12 Су-24 и 17 Су-25.
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05.04.2022 02:00 Ответить
Можливо. Я чув цю інформацію (про 65 літаків) у якомусь із наших українських ЗМІ приблизно місяць тому.
Але навіть і так, - все одно дуже мало!
У кацапо-агресора бойових літаків у 12 разів більше.
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05.04.2022 02:20 Ответить
нашим смям ******** - не дорого взять. Зато все наши 98 бортов выполняют боевую задачу в отличие от 993-х минус полторы сотни уже утилизированных кацапских. Итого 800 с небольшим, из которых процентов 30 находятся в состоянии не способном выполнять боевую задачу. Итого 550 бортов. Вычтите отсюда часть бортов, которые надо держать на северном фланге НАТО и на Камчатке с Дальним Востоком, и еще немного ближе к северу Китая (для демонстрации). Получается, что всё выглядит не так уж катастрофично, глядя на скорость утилизации кацолётов за одни сутки.
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05.04.2022 02:36 Ответить
то что много потеряли впечатляет....но еще больше впечатляет,что новых ,современных наделать-шансы практически нулевые
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04.04.2022 20:16 Ответить
Ну чому не можна нових наробити?
"Ростовский завод резинотехнических изделий" готовий освоїти оборонний бюджет кацапії у широкому асортименті: від гумових зелених кацапчиків до космічних кораблів
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04.04.2022 20:24 Ответить
краще б вони нацюцюрниками кацапню забезпечили
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05.04.2022 09:21 Ответить
и это есть не гут
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04.04.2022 21:40 Ответить
Там же сбоку что-то справа ещё рвануло, а ролик обывается -
на самом интересном . . .
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04.04.2022 20:21 Ответить
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing :

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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04.04.2022 20:28 Ответить
дивлюсь по кадрово...насолоджуюсь
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04.04.2022 20:33 Ответить
Шо ссуки свинособачі, дійшли до ГастАмЄля?!
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04.04.2022 20:49 Ответить
Долетіли... Частинами😜
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04.04.2022 21:02 Ответить
Гарно горить, шкварчить.
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04.04.2022 20:52 Ответить
Сподіваюсь, тварин зберегли. А скотиняк не жалко.
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04.04.2022 21:11 Ответить
 
 