Украинские воины уничтожили большое скопление автомобилей оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили огромное скопление автомобильной техники российских оккупантов.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Вчера наши воины обнаружили большое скопление автомобильной техники, которую российские фашисты решили спрятать на ферме. Однако долго оставаться незаметными для пристальных глаз украинских защитников не получилось.
Точным огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим.
Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это, в свою очередь, значительно уменьшает потенциал врага в одном из направлений района боевых действий".
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Пожалуйста, подождите...
А ось доброї техніки та палива у Рашки не вистачае.
юща провтик, точно!
А в України, до початку кацапського вторгнення - 65 літаків.
Хоча мало би бути у 5 разів більше.
Отака підготовка до оборони, *****...
І хто нам винен? Все на асфальт перевели, на хіханьки-хаханьки!
Але навіть і так, - все одно дуже мало!
У кацапо-агресора бойових літаків у 12 разів більше.
"Ростовский завод резинотехнических изделий" готовий освоїти оборонний бюджет кацапії у широкому асортименті: від гумових зелених кацапчиків до космічних кораблів
Руслан Половинка - Национальный герой Азербайджана, уроженец города Змиев, Харьковской области, погибший в Первой Карабахской войне
Героям слава!!!!!!!!!
на самом интересном . . .
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing :
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw