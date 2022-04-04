Харьковско-Донецкая битва против рашистов. День 40. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
40-й день Народной войны.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
Будет горячо, включайтесь!
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саша паламарчук
показать весь комментарий04.04.2022 20:48 Ответить Мне нравится 4
A rt fb16bfd9
показать весь комментарий04.04.2022 20:49 Ответить Мне нравится 4
Bob Fayn
показать весь комментарий04.04.2022 20:54 Ответить Мне нравится 0
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