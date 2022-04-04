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Донецк (6294) Харьков (6549) Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

Харьковско-Донецкая битва против рашистов. День 40. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

40-й день Народной войны.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Будет горячо, включайтесь!

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04.04.2022 20:48 Ответить
Победа будет за Украиной!
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04.04.2022 20:49 Ответить
не дивлюсь..мене забанили..
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04.04.2022 20:54 Ответить
 
 