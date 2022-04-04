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"Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды", - Геращенко обратился к Соловьеву. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы МВД Антон Геращенко, находящийся в освобожденном Мотыжине, обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу из села Мотыжин Киевской области обратиться к отбросу, российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Позади меня - массовое захоронение, в котором похоронена Ольга Сухненко, глава сельсовета села Мотыжин, ее сын, ее муж. Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды, вынуждая россиян ненавидеть украинцев. Ты, мразь, будешь отвечать за то, что ты настраивал миллионы россиян против украинцев. Понял, сволочь?" – сказал Геращенко.
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+32 ladyar
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+30 Максим Мороз 1ada3982
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+29 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий04.04.2022 22:22
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Голым, босым и нищим пусть живет
Это для таких как он хуже смерти
возле посольства стенд с фотграфиями , свечи и цветы
ПРЕЗИДЕНТ ЧАПУТОВА ПРИВЕЗЛА СВЕЧУ.
А то говорит : « Смотри мразь …» и в кадре его фейс .
Как-то стрёмно получилось…
Погибшей семье , царствие небесное !
😢
"над Сирией ясная погода, благоприятная для бомбардировок ВКС России"
не забуду, був легкий шок, хоча... до цього був вже Грозний
До речі, киву теж вб'ють, він сьогодні вже зробив вкид, що всі закатовані та вбиті мирні жителі Бучі - це постанова, що тіла привезли та покидали британська розвідка MI-6 разом з нашими.
"прорубіл окно в Європу" та ...«Різанина в Батурині» - московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства»[11][1
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13 ч
Нам пишут что Соловьев подготовил план Б на случай бегства из России: он уже обговорил с хирургом все детали пластической операции по изменению внешности и отпечаткам пальцев. Готовы фальшивые документы одной из латиноамериканских стран на это лицо, и там прикуплена собственность.
Подчеркиваю - не ***** самый влиятельный и не другие там чиновники рашки - русня своих главарей видит раз в месяц, а вот пропагандистов русня видит и слышит 24/7. Даже те кто кричит - я телевизор не смотрю; херня это все - общество пропитано пропагандой и не обязательно смотреть телевизор чтобы быть до костей промытым этим вирусом.
Который пиз-дел что украинцам нельзя давать оружие....
Конченая тварь....
Иди на передовую... Твоя туша явно защитит 2-3 солдата от пуль и осколков....
Похудеешь....