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Российские оккупанты четырежды выводили на расстрел жителя села Лукашовка на Черниговщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Село Лукашовка Черниговской области 21 день находилось в оккупации. За это время одного из жителей села четырежды выводили на расстрел, а боеприпасы оккупанты хранили в здании храма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "UA: Чернігів" (Суспільне Чернігів) та  "Новий Чернігів".

"Это село к югу от Чернигова. Российские военные расставили свою технику во дворах местных жителей, склад оружия разместили в местной церкви. Далее покажем, как изменилась Лукашовка за эти 3 недели", - говорится в сюжете.

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КАЦАПЫ, ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ! ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
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04.04.2022 22:26 Ответить
тільки одне - смерть кацапським 3.14дарам!!!
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04.04.2022 22:28 Ответить
Прекрасні люди. Прекрасний східнополіський український діалект з "аканням" білоруського типу. Любо-дорого на них дивитися.
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04.04.2022 22:31 Ответить
и этих падл надо тоже выводить, только один раз - он же и последний
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04.04.2022 22:32 Ответить
Згорять падли заживо в якомусь смердючому камазі.Дохнуть ці покидьки не як у кіно .Без довгих передсмертних клятв. А по россійськи.В купі гівна народились в купі власного гівна і здихають.
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04.04.2022 22:40 Ответить
Всю россию поят путинской мочой
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04.04.2022 22:51 Ответить
ці дні закарбуються в пам'яті назавжди,важко осягнути той біль та страждання українців який їм принесли російські окупанти.
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04.04.2022 22:55 Ответить
 
 