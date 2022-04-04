"История в Буче спланирована британской разведкой. Эта якобы трагедия - чистый фейк", - экс-нардеп Кива. ВIДЕО

Экс-нардеп Кива заявил, что резня в Буче – фейк, спланированный британской разведкой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель заявил в специальном виде, опубликованном на его странице в соцсети.

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