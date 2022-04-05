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блокада (1650) война (47275) Мариуполь (5563)

Украинцы просят деблокировать Мариуполь: "Истории не нужна братская могила на берегу моря". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Женщины-пограничники, супруги воинов, защищающих Мариуполь, просят деблокировать город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+39
Після війни все дізнаємось, чому в півдні не було жодного спротиву і відвели всіх силовиків, кинувши захищати Херсон, та залиши на одом єдином блок посту 30 ТРОшників навіть без зброї, з одними коктейлями молотова, яких розстріляли з танків. Чому в Харкові залишили один БТГр та вони якимось дивом героїчно захистили місто. Чому всі українські війська відтягули до Київа, та за 40 днів навіть Гостомель не змогли відбити, поки вони не почали тікати самі. Чому перед нападом розмінували кримський перешийок, який був замінований 8 років. Питань дуже багато.
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04.04.2022 23:47
+32
Ща под полковник люська витиевато обоснует,что это невозможно. А почему..он и сам не знает.
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04.04.2022 23:32
+31
Для тих, хто замість навчання прогулював уроки, пояснюю: ніякого "зеленого" коридору для наших хлопців з "Азову" не буде. Навіть якщо кацапи і запропонують цей варіант, "зеленого" коридору НЕ БУДЕ. Буде чергова м'ясорубка на кшталт Іловайська або Дебальцево.
Що з "азовцями" буде в полоні, вони й самі добре розуміють. Для цього не потрібно бути провидцями. Подивіться на Ірпінь, Бучу, Гостомель - орки перекрошили сотні невинних людей, серед яких жінки, дівчата, діти... А тепер уявіть, що в полоні буде з "азовцями", які вже 40 днів ******* ватоцефалів і в хвіст, і в гриву. Коли "Азов " говорить про деблокаду, він благає про допомогу своїх побратимів і військове командування, а не про здачу міста оркам. Без підмоги ззовні "азовці" будуть стояти насмерть, бо знають, що в полоні на них чекатимуть нелюдські муки і що живими з полону вони вже не повернуться.
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05.04.2022 01:59
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А я смотрю ЗА ВАШИМ НИКОМ - он кацапский. Откуда я знаю - объяснять не буду
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05.04.2022 00:21 Ответить
А ты из какого Мухосранска тут выползло? Ты и евробляхи в глаза не видело : не то что крутых авто
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05.04.2022 01:04 Ответить
VYbjut ruskix so vsego Donbasa,uvydes.Kak vokrug Kijeva vsex vybyli.V etoj storone nuzna i novoje oruzyje kak droni kamikadze,artilerija kotoryje bjiot tam 100 kilometrov s tocnostiu do 1 metra i drugoje.Vsio eto pomozet vybit ordu daze i s Donecka
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05.04.2022 00:38 Ответить
Ваши слова да Богу в уши 🙏🙏
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05.04.2022 01:06 Ответить
Не 90,а 70-по их же словам (лугандонцев)
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05.04.2022 00:17 Ответить
Андрющенко заявив, що 4 квітня в приміщенні школи 53 представники ОПЗЖ (Опозиційна Платформа "За Життя" - ред.) одноголосно обрали головою Маріуполя Костянтина Іващенка, якого Андрющенко називає "російським агентом". На співпрацю з росіянами пішов і депутат від тієї ж ОПЗЖ Євген Хармишев, якого "обрали" на посаду голови громади.

Андрющенко повідомляє, що це "зібрання" ратифікувало "результати референдуму 2014 року" і тепер окупанти вважають Маріуполь частиною самопроголошеної "ДНР".

За наявною інформацією, окупанти завезли на це "зібрання" депутатів та представників місцевої влади Маріуполя та навколишніх сіл. Радник мера Маріуполя заявляє, що такі дії ворога є примусом до співпраці. Петро Андрющенко переконаний, що йдеться про шантаж з погрозами життю самих депутатів, а також і їхніх близьких.

Андрющенко вважає, що така акція є відповіддю на проведення офіційної сесії Маріупольської міської ради, яка виключила представників "Партії Шарія" та ОПЗЖ з числа депутатів Маріупольської міськради. Також радник мера міста наголошує, що Маріуполь був і є українським містом, єдиним законним органом управління в якому є Маріупольська міська рада на чолі з мером міста.
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05.04.2022 00:05 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mariupoli-okupanty-provodiat-vybory-pid-dulamy-avtomativ-radnyk-mera-mariupolia/

шото не слышно Венедиктовой с открытием уголовных дел против действий с выборами
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05.04.2022 00:07 Ответить
Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины на переговорах с РФ по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса.
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05.04.2022 00:18 Ответить
О каких гарантиях безопасности может идти речь после Бучи , Бородянки, Ирпеня ?

репортаж

#DROZDOV #Остап_Дроздов #Дроздов_Позиція

🔥 Геноцид на підставі національної ненависті - тільки так треба трактувати війну | Дроздов позиція❗

https://youtu.be/XNFx5iaqWVc

04.04.2022 16:34

БУЧА- БИКИВНЯ - БАБИЙ ЯР - СРЕБНИЦЯ
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05.04.2022 00:25 Ответить
ПРОСТИ МЕНЯ , Белокурый ангел , но я размещаю твоё посмертное фото , чтобы все хотели покарать кацапских убийц
НИКАКИХ ДОГОВОРОВ С ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКМИ
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05.04.2022 00:28 Ответить
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05.04.2022 00:29 Ответить
я что то не понял почему ребенок голый. Орки уже и маленьких насилуют что ли. О каких договорах может идти вообще речь. Отрезать головы рашистам да и все.
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05.04.2022 00:47 Ответить
Скоріше всього знято в морзі. Нашо таке викладати?
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05.04.2022 01:11 Ответить
Арестович сказал изнасилованые 10 летние дети.
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05.04.2022 01:21 Ответить
Де ти тут бачиш морг? Це - катівня...
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05.04.2022 10:02 Ответить
Виклали для того,щоб всі памятали,чути це одне ,а бачити на власні очі.....Всі завжди памятайте ,хто вижеве, як жити і поводитись на далі з нашою країною,владою ,своїм життям
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05.04.2022 13:58 Ответить
Да, писали 10-летних..... Нет выражений..... Смерть тварям!!!
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05.04.2022 09:29 Ответить
Ви що, тільки прокинулись? Про масові згвалтування неповнолітніх. в тому числі - дівчаток до 10 років вже декілька днів говорять і наводять докази. Це фото - і є доказ, який можна навести через ЗМІ.
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05.04.2022 14:22 Ответить
это из какого города?
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05.04.2022 05:51 Ответить
Це Миколаївський морг. Одне із наших ЗМІ помилково проілюструвало цим фото події в Ірпіні, але через годину фото прибрали. На фото трирічна Арина Бутова лежить на тілі 17 річної сестри Вероніки.
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05.04.2022 09:51 Ответить
так русских не было в Николаеве
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05.04.2022 15:59 Ответить
Вони загинули внаслідок обстрілу
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05.04.2022 16:03 Ответить
Це фото не із Бучі проскакувала інфа чи Миколаїв чи Запоріжжя
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05.04.2022 10:11 Ответить
орки предложили на завтра выход из Мариуполя, т.е. расстрел по иловайски - Зеленский давит на Азов. чтобы выходили без оружия и с белым флагом
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05.04.2022 00:26 Ответить
Азов дипломатично послал его наюх https://twitter.com/Polk_Azov/status/1511013143211823109?cxt=HHwWisCywdacmfgpAAAA
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05.04.2022 00:56 Ответить
на других ветках пишут что якобы 250 наших морпехов согласились сдаться...поверить не могу..
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05.04.2022 01:19 Ответить
*поверить не могу*, тварь рашистская падлючая,идешь вслед за хрюсским кораблем...
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05.04.2022 07:47 Ответить
Это фейк
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05.04.2022 11:43 Ответить
если такое будет Зеленский подпишет себе выговор. В уши конечно будет ссать но для военных будет последней каплей.
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05.04.2022 00:49 Ответить
1. Это он тебе сам сказал?
2. А может это лучший выход в данной ситуации. Противника намного больше, исход заранее понятен - уничтожат всех. Что важнее человеческой жизни? Да, сдадутся, быстро обменяют и вот снова будут воины и живые. Или лучше геройски в могилу всем? В заголовке даже написано - не потрібна братська могила на березі моря.
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05.04.2022 00:49 Ответить
Из Иловайска уже был зеленый коридор. Если выходить. то только с оружием и украинским флагом - оптимально с посадкой на турецкий корабль.
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05.04.2022 00:53 Ответить
был уже такой коридор. Чем он кончился знает вся страна. А тут вдруг орки пропустят Азов. Ага да да.
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05.04.2022 00:53 Ответить
вєнєдіктава обісциться від радості , знищити "АЗОВ" - її мрія...
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05.04.2022 01:14 Ответить
Никто не говорит про коридор и про "пропустят". Речь идет о сдаче в плен. Ну что делать если такие обстоятельства? Месяц в полном окружении.. Они и так сделали больше чем было возможно. Погубить всех или дать шанс снова стать в строй живыми после обмена? Они и так уже герои. Так пускай будут живые герои. Город отстроить можно, а вот людей не вернуть.
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05.04.2022 01:18 Ответить
какой плен вы только проснулись? Вы Бучу видели? То обычных людей так убили. А что будет с полком Азов от которых у орков рвет жопы в прямом и переносном смысле. Какой им плен будет. Боже люди что вы морозите.
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05.04.2022 01:23 Ответить
На жаль для них полон не варіант. Їх усіх там вб'ють, до того ж із знущаннями.
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05.04.2022 09:57 Ответить
Ты дурак или идиот?
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05.04.2022 15:52 Ответить
По поводу быстро обменяют это Вы сказочник высшего пилотажа и не известно сколько останется в живых и какими
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05.04.2022 02:27 Ответить
Еще одна ****** рашистская,идешнах...
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05.04.2022 07:48 Ответить
Veter Isinski Источник,пожалуйста-где и когда Зеленский ЭТО говорил...Я услышал другое.
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05.04.2022 18:34 Ответить
Даже тут на цензоре есть сообщение о том, Зе договаривается о выходе из Мариуполе с фразой "сами знаете с кем" А теперь берите сообщения рашистских СМИ и смотрите суть их предложений.
Там подробно описано
Мы поднимаем красный флаг, Азов поднимает белый, складывает оружие и выходит...

Зеленский это акцептировал - Азов нет
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05.04.2022 19:01 Ответить
У наявних умовах на сьогоднішній день деблокада Маріупіля - це реально була б операція, яка перевершила б навіть історію про легендарних 300 спартанців... Занадто багато було "накосячено" на південному напрямку на початковій фазі вторгнення орків(та й взагалі за останніх два роки у сфері підготовки Армії до на 99.999% неминучої війни), що у підсумку й дало ту трагічну ситуацію шо ми зараз маємо😠
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05.04.2022 00:52 Ответить
"Накосячено" це м'яко сказано. Замінувати всього 10-кілометровий перешийок можна же було?.
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05.04.2022 10:06 Ответить
можна було його не розміновувати!!!
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05.04.2022 14:25 Ответить
Азов не выпустят живым ни при каких обещаниях. Он для рашки чудище страшное.
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05.04.2022 01:01 Ответить
і для вєнєдіктавай
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05.04.2022 01:15 Ответить
зсу борются за страну а делегации от гаранта все стараются угодить путину. охренеть что они там наподписывают. даже британия сказала сейчас не надо переговоров. за зеленым стоит коломойский он сдаст все...
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05.04.2022 01:06 Ответить
Та що там, прямо поруч стоїть Єрмак
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05.04.2022 13:12 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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05.04.2022 01:56 Ответить
Для тих, хто замість навчання прогулював уроки, пояснюю: ніякого "зеленого" коридору для наших хлопців з "Азову" не буде. Навіть якщо кацапи і запропонують цей варіант, "зеленого" коридору НЕ БУДЕ. Буде чергова м'ясорубка на кшталт Іловайська або Дебальцево.
Що з "азовцями" буде в полоні, вони й самі добре розуміють. Для цього не потрібно бути провидцями. Подивіться на Ірпінь, Бучу, Гостомель - орки перекрошили сотні невинних людей, серед яких жінки, дівчата, діти... А тепер уявіть, що в полоні буде з "азовцями", які вже 40 днів ******* ватоцефалів і в хвіст, і в гриву. Коли "Азов " говорить про деблокаду, він благає про допомогу своїх побратимів і військове командування, а не про здачу міста оркам. Без підмоги ззовні "азовці" будуть стояти насмерть, бо знають, що в полоні на них чекатимуть нелюдські муки і що живими з полону вони вже не повернуться.
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05.04.2022 01:59 Ответить
Це для тих, хто вважає, що орки випустять "Азов" живими.

"У Бучі Київської області російські окупанти жорстоко закатували та вбили місцевого мешканця. Він був бійцем загону самооборони. Про це розповів бізнесмен та політик Юрій Бірюков у Facebook з посиланням на інформацію від містян.
Чоловіку, який хотів захищати свою землю, рашисти вибили очі, відрізали ніс та вуха. Після цього вони його застрелили.


Рашисти жорстоко вбили захисника у Бучі



В його добровільний загін самооборони входили вісім осіб, які вирішили протистояти росіянам ще з 24 лютого. Однак пізніше шістьох із них знайшли на вул. Яблунській. Вони були розстріляні з близької дистанції, а також загарбники зв'язали їм руки." ©
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05.04.2022 11:55 Ответить
Путин, что ты наделал, старое дурило?
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05.04.2022 07:28 Ответить
какой нах пьютин,дурило
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05.04.2022 07:52 Ответить
Ні, народ, термін деблокада вже не актуальний, оскільки Маріуполь практично захоплений російськими військами, тут вже мова повинна йти про звільнення, а це під великим питанням, як під великим питанням і звільнення всього півдня країни.
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05.04.2022 08:45 Ответить
Частина морпіхів у Маріуполі склала зброю,

"У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися **********… ", - армійський волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк).
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05.04.2022 08:57 Ответить
Рано чи пізно це мало статися. Оточене місто за умови повної блокади вічно триматися не може.
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05.04.2022 09:56 Ответить
Ужасно обидно и жалко. Я надеюсь это не то , что обещал Зеленский в Буче
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05.04.2022 11:15 Ответить
Это фейк
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05.04.2022 11:44 Ответить
На жаль правда....
Відео з проходженням бійців підрозділу з піднятими руками 4 квітня опублікували російські та сепаратистські ЗМІ.

Вони пишуть, що здалося більше 200 морпіхів.

В українських військових колах цю інформацію підтверджують лише неофіційно.

"У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися **********… Ніхто не скаже, що вони не зробили все, що їм до снаги, і навіть більше", - написав армійський волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк). https://novynarnia.com/2022/04/05/chastyna-morpihiv-u-mariupoli-sklala-zbroyu-zmi/
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05.04.2022 13:34 Ответить
Да да, так тобі і повірили. Бачив я цей фейк і фото і відео. Де і коли вони зроблені - невідомо. Там на фото і відео не більше 15 (п'ятнадцяти) військових, нібито українських. Перед ними виступає якійсь чечен. І що? Ці 15 чоловік - весь батальйон? Чи там видно, де і коли це відбувається? Так що запхни цей фейк в коцапську фейкометну жжоппу
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05.04.2022 14:01 Ответить
Та ще на тих фейкових відео та фото нібито "морпіхи" йдуть після багатоденних боїв в сніжно-білих кросівках та чисто вибитими обличчями. Чуєш, фейкомет, ти передай твоїм кураторам - хай якісніше роботу хоч роблять
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05.04.2022 14:10 Ответить
Та це фейк про 501-й, до того ж 10-денноі давності.
Хлопці, не ведіться, тут повно провокаторів.
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16.04.2022 04:35 Ответить
А у тобі у ФСБ за ці роки хоч звання повисили?
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05.04.2022 09:55 Ответить
Де Байрактари?
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05.04.2022 09:46 Ответить
Там дуже щільне ППО ворога, Байрактар там не пройде.
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05.04.2022 09:52 Ответить
Я одного не розумію. Для чого ці заклики? Невже хтось думає, що деблокаду не роблять тому, що просто не бажають? А якщо не можуть, то чим ці заклики допоможуть?
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05.04.2022 09:53 Ответить
зрадоботы
или те, кто думал что можно сражаться вечно 1:5 без воды и боеприпасов
или те, кто считал что нужно положить всех кто есть в резерве на прорыве
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05.04.2022 12:38 Ответить
Ми живемо у 21 сторіччі. Зараз неможливо людям пояснити такі речі як "викликаю вогонь на себе", "піти на смерть щоби стримати ворога" і т.п.
Вам наведуть тисячу доводів чому це не правильно і вони будуть праві, по своєму праві. По людські, але війна це не про життя, це про смерть...
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05.04.2022 13:35 Ответить
Саме так: НЕ БАЖАЮТЬ.

Не бажають прийняти непросте рішення про військову операцію, у якій вочевидь загине деяка кількість бійців.

Але враховуючи героізм захисників Маріуполя наше командування, військове і політичне, просто ЗОБОВ'ЯЗАНЕ піти на неі.
Якщо цього не зробити, це деморалізує півнаціі, а також демотивує частину захисників.
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16.04.2022 04:41 Ответить
Слухайте шановні після закінчення війни будемо розбиратися. У нас є російські полонені, у нас є їхні льотчики, нада організовувати коридор на обмін полонених. Чи ви рахуєте що краще живі російські полонені чим наші мертві герої ??? Не пишіть про Іловайськ. Нада домовлятися, робити коридор, нада спасати наших хлопців.
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05.04.2022 10:39 Ответить
Відбивати потім Маріуполь самі будете, з дивану ??
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05.04.2022 13:29 Ответить
@Аліна Федюк

Дурепа або подоляцький провокатор.
Киш звідси!
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16.04.2022 04:43 Ответить
пора уже сбрасывать эту зеленую клику-путлеровских холуёв в главе с коломойшей к чертовой матери иначе Украине настанет кирдык, положат все боеспособное мужское население - а это их первостепенная задача.... куда смотрят патриоты и военное командование...?
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05.04.2022 11:22 Ответить
Забули тебе спитати - як треба воювати ЗСУ...
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05.04.2022 12:09 Ответить
Історії не потрібна братська могила українських героїв на бЕрезі моря. Історії потрібна братська "могила" рашистського керівництва - на берЕзі, їх тотемному дереві...
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05.04.2022 11:42 Ответить
Українські герої вже зробили братську могилу рашистів на березі моря, в маріку. Тож це вже виконане. Над іншим - працюємо. Як - це точно не привід для обговорення. Якщо можна щось зробити - ГШ зробить. Ніякої здачі "зверху", "зелених коридорів" - не буде. Все інше - інсинуації та провокації. І заклики якихось бабів на камеру - теж маніпуляція, яка не на часі.
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05.04.2022 12:13 Ответить
@Орест Гарай

Арестович, це ти? Тобі за «Москвою».
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16.04.2022 04:45 Ответить
"Історії не потрібна братська могила на березі моря".

Це сумно і трагічно. Але ... скоро нам повідомлять про Бородянку.
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05.04.2022 13:27 Ответить
Влада повинна терміново вирішувати питання отримання різних видів озброєння, а не з мокшо-орками руки потискати. І як вже дістали цими словами про диван, тобто люди ніяк не повинні висловлювати свої думки, чи можна тільки тим, хто перший про диван напише, он там, за парєбріком навіть на диванах zомбі сидять. Для кого тоді поле коментарів. Самі "вумні" блин...
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05.04.2022 13:58 Ответить
"
"Разблокировать Мариуполь очень сложно - говорит Зеленский - мы с защи тниками каждый деньна связи и они это понимсают" Привычная брехня . И мы их слышим каждый день . Эти самые парни нам говорят, что варианты деокупации есть... И есть специалисты по рейдам среди боевых генералов..А ещё мы знаем, что комбат Семенченко три недели тебе пишет письма с просьбой дать ему возможность сложить голову в рейде на Мариуполь... А ты - говнокомандующий, четырежлы откосячивший от призыыва пму не отвечаешь... держишь за гратами по
просьбе белорусского КГБ , говоришь нам что деблокирование невозможно...А можно спросить: какова твоя военная компетентность?
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05.04.2022 15:33 Ответить
Зеленський, ти вже накосячив достатньо зі своїм небажанням бачити те. що війна насувається. Не бажав займатися створенням тероборони, як це радив колишній секретар РНБО Кривоніс, багато чого не було зроблено. Розбір польотів буде після нашої перемоги. АЛЕ ЗАРАЗ ТРЕБА НЕГАЙНО допомогти захисникам Маріуполя, ТОМУ ЩО ЗАРАЗ ВИРІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ всього Донбасу!!!! МИ, УКРАЇНЦІ. не пробачимо владі, якщо ви не деблокуєте місто -герой Маріуполь!!!! Тим самим ми допоможемо й мирним мешканцям міста.
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15.04.2022 21:36 Ответить
@Ann Shestopalova - дякую!

Краще не скажеш, тому пропоную на цьому припинити обговорення.
Прохання лишити стрічку лише для інформаційних повідомлень про ситуацію у Маріуполі.
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16.04.2022 04:49 Ответить
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