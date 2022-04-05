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Каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+24 Ruslan Kostiuk
показать весь комментарий05.04.2022 00:14
+22 Aks World
показать весь комментарий05.04.2022 00:14
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Нет и не может быть никакой реальной социологии в ГУЛАГе.
" Пъяным народом легко управлять" / Екатерина II /
Западная ценность оказалась просто картонкой, которую может разорвать любой обезумевшийся диктатор, а сам запад будет бояться против него что-то делать.
Всякие ООН это бесполезные организации, которые за налоги граждан сидят на огромнейших зарплатах и делают видимость работы и не могут реально решить ни одну проблему, т.к. не имеют никакой власти. А она им и не надо, им надо только получать денюжку за свою видимость работы, и ничего больше
А тут после войны теперь будут за каждым украинцем по 2 сотрудника фсб наблюдать.
Моссад наказывал врагов не в полицейском государстве типа расеи, не надо путать.
кацапам посрать кто и сколько убил украинцев
это выродки, которые понимают только один язык - силы
Захотели - обстреляли и убили пачку мирных, а мы вот так сделать не можем. И от этого ещё больше угнетение идёт. Особенно после комментариев некоторых европолитиков, что им торговлю с расеей важнее убийства мирных украинцев.
Судити рашистів ніхто не буде і ми це вже зрозуміли після збиття малайзійського Боїнгу , а от вбивати будуть.
Моссад шукав вбивць та катів свого народу, тому що для них життя кожного єврея - це найцінніше за усе на світі. Саме єдність нації тоді довела, що покарати катів можливо. Те ж саме зараз у нас - справжня єдність української нації , усі ці недолугі вкиди ботів розраховані на розкол України вже не працюють, ми єдині, як ніколи.
А хто що підписав?
Пока только согласуют где будет новая граница Украины. Подробности у Зе.
Кордон України де був там і залишається, наша ЗСУ над цим працює.
За подробицями до Зе йти зарано, у нього їх немає, є лише розмови та бажання.
Зеля уже свои бажання озвучил, устами шестёрок.
Давайте по пунктам.
Крым нам не вернут. ОРДЛО и проход к Крыму тоже. И то, и другое - крах РФ.
Давайте ваши варианты. Только с условием - реальные.
А якщо ж вам до душі прискорити процесс та додати яскравих кольорів, то в росії є дуже багато наркоманів, які за дозу (яку зараз можна купити онлайн за кріптовалюту) готові будуть оказати послуги навіть інтимного характеру та задоволити вашого клієна "по-повній", а за дві-три дози для вас ще й кіно знімуть на телефон як доказ готової роботи та бальзам на душу для вечірнього перегляду - уживайте!
Все чим займається зараз «президент» воюючої України-називається ГУМАНІЗАЦІЯ ВОРОГА,яка врешті призводить до виникнення у більшості українських громадян СТОКҐОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Ймовірно це і є основною метою цих «звернень»,бо кацапи про них навіть не знають. Це все для НАС.
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины. Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, продолжая финансировать агрессию России, покупая у нее нефть и одновременно отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
ЗЕЛЕНСКОМУ НАДО ЭТО ПОНЯТЬ.НАДО ПОНЯТЬ.
У НИХ ЗАВИСТЬ ЧТО ВЫ ЛУЧШЕ ИХ И ЛУЧШЕ ИХ ЖИВЕТЕ. ПОЭТОМУ У НИХ И ЗАВИСТЬ И НЕНАВИСТЬ К УКРАИНЦАМ. ЕСЛИ БЫ В АФРИКЕ ЛЮДИ ЖИЛИ БЫ ЛУЧШЕ ИХ ,У НИХ НЕ БЫЛО БЫ ЗАВИСТИ. 100 ПРОЦЕНТОВ. ОНИ ВСЕ ВРЕМЯ СТАВИЛИ ВЫШЕ СЕБЯ НАД ВАМИ И ДРУГИМИ В ССРЕ.
ТЕПЕРЬ ОНИ НЕНАВИДЯТ ТЕХ КТО СТАРАЕТСЯ ЛУЧШЕ ЖИТЬ. ПРОСТО Я В ГОВНЕ И ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ГОВНЕ. НЕ БЫТЬ ПО ИХНЕМУ . ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
Физиолог Павлов давно уже сделал вывод: "[...]до чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует.
[...]русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни.
Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности"
ТІ ЇМ ПО Х..
Вже давно не полишає бажання викликати Зе санітарів для контакту з реальністю
Чи почву готує до здачі інтересів України ?