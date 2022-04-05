Каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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