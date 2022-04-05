РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17079 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
25 585 61
война (47275) Буча (419) New York Times (39)

Тела мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации, – New York Times опровергает очередной фейк РФ. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Анализ спутниковых снимков The New York Times опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче, пригороде Киева, произошло после того, как солдаты РФ покинули город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

Видео демонстрирует, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в ​​Буче. Спутниковые снимки, предоставленные New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда жертвы были убиты, группа визуальных расследований в NYT провела анализ спутниковых фото до и после оккупации.

Также читайте: Зверства в Буче – это только верхушка айсберга, - Кулеба

На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру на человеческое тело. Они появились на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта. Объекты появляются в тех местах, где были найдены тела после того, как украинские войска освободили Бучу, как свидетельствуют кадры от 2 апреля. Последующий анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

На другом видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит у велосипеда, другое у заброшенного автомобиля. На спутниковых снимках видно, что заброшенные находящиеся поблизости машины появляются в период с 20 по 21 марта.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+39
Если есть снимки со спутника то любые фейки можно развеять. Шах и мат РИА новости.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:23
+24
Американцы МОЛОДЦЫ , так как разоблачили рашистов в один миг !

Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:32
+21
Та ім хоть сци у очі
показать весь комментарий
05.04.2022 00:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если есть снимки со спутника то любые фейки можно развеять. Шах и мат РИА новости.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:23 Ответить
Та ім хоть сци у очі
показать весь комментарий
05.04.2022 00:47 Ответить
Річ не в фейках рашки. Міжнародні суди та трибунали - вони ж не емоціями керуються. А конкретними доказами: дати, місця, обставини, тіла, конкретні докази.

На реакцію мокшан на такі новини - начхати вже. Збираємо докази для себе, аби довше пам'ятати, та для міжнародних організацій - аби виробити значно довший імунітет від бажання "домовитися та зняти санкції".
показать весь комментарий
05.04.2022 12:18 Ответить
абсолютне зло


@ADiomins

·
3 ч



Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.

показать весь комментарий
05.04.2022 00:23 Ответить
Ну те що він довбо@#б- давно відомий факт. А от чому в нього немає в руці тарілки?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:27 Ответить
Вот же е ба нь ко.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:30 Ответить
А може він фіксує злочини рашистів ?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:34 Ответить
для цього є слідчі, зарубіжні представники всякі
показать весь комментарий
05.04.2022 10:58 Ответить
дебил
показать весь комментарий
05.04.2022 01:16 Ответить
Ну, может и не селфи. Возможно он снимает видео, где рассказывает что вот он сейчас в Буче, а сзади него лежат мешки с трупами гражданских расстрелянных орками.
Если сделать просто фото или видео этих мешков, то вечерний мудазвон скажет, что это снято в Афганистане на американской базе.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:10 Ответить
Ну він гандон ще той, але може він відео для репортажу записує і хоче, щоб тіла були в кадрі?
показать весь комментарий
05.04.2022 11:13 Ответить
Это "сизифов труд". Лучше тратить энергию на аннигиляцию засрашки любыми способами.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:25 Ответить
Ні. Такі заяви русні все ж треба спростовувати, тим більш такими міцними доказами як супутникові знімки. Це треба для світової спільноти, бо саме вона достатньо сильно впливає на рішення політиків у демократичних країнах.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:35 Ответить
росія ще й пише про якийсь неіснуючий режим неіснуючого міста. Що за Kiev такий? Це де?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:30 Ответить
Американцы МОЛОДЦЫ , так как разоблачили рашистов в один миг !

Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:32 Ответить
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, которые причастны к преступлениям на территории Украины
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
показать весь комментарий
05.04.2022 00:33 Ответить
Які на Алтаї люди домовиті…. Жаль тільки шо уйобки
показать весь комментарий
05.04.2022 00:48 Ответить
Хто бажає , може за цими номерами по Whatsapp відправити їм повідомлення, чи побажання
показать весь комментарий
05.04.2022 01:03 Ответить
Ох і мразь кацапська , намарадьорила , людей знищила і буде жити з цим ?
показать весь комментарий
05.04.2022 01:05 Ответить
Лукашенка скаже, що ці товари вони купили в білійрашці.
показать весь комментарий
05.04.2022 04:21 Ответить
все соц сети уже опубликованы 100500 раз разными пользователями и даже раш ВК
показать весь комментарий
05.04.2022 08:36 Ответить
та зрозуміло,військових злочинців всіх знайдуть та покарають ,навіть якщо підуть роки на це!
показать весь комментарий
05.04.2022 10:15 Ответить
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
показать весь комментарий
05.04.2022 08:48 Ответить
для Администрации всё взято из источников официальных и блочить не надо, там большинство уже в базе Миротворца(с их данными), гугл в помощь
показать весь комментарий
05.04.2022 09:04 Ответить
яка дегенеративна харя...
показать весь комментарий
05.04.2022 11:14 Ответить
На многих телах были следы побоев. Видно же, что этих людей пытали. Многих находили брошенных в канализационных коллекторах, чтобы скрыть следы зверских преступлений.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:36 Ответить
Мені тішить те що, коли будуть створенні ці списки зі всіма данними, тоді можна шукати їх у соцмережах, ламати сторінки дізнаватись куди вони їдуть. А далі буде весела програма для всієї сім'ї "в гостях у психопата", all inclusive: катування, згвалтування та смерть.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:40 Ответить
Рассказывают люди что пытались, многих расстреливали на улице и за это(((( кого то удавалось хоронить во дворе...
показать весь комментарий
05.04.2022 00:44 Ответить
Я не собираюсь доказывать вам то или другое! Я вам говорю тотчто сейчас видела как местные с Бучи рассказывают что у них происходило!
Или вы думаете они туда вошли что бымороженое раздавать
показать весь комментарий
05.04.2022 00:51 Ответить
Вы русский??? Думаю да, только этой особи не возможно что то доказывать!
показать весь комментарий
05.04.2022 01:00 Ответить
Та це бот, бо зареєстрований декілька днів тому. Чи зомбований раша тб
показать весь комментарий
05.04.2022 01:10 Ответить
Кацапа,бред це твоє існування.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:51 Ответить
за те, що попав їм на очі
показать весь комментарий
05.04.2022 00:53 Ответить
https://twitter.com/prm_ua/status/1510952996120801283?t=p1qNs664lzBabKJ_hCHPaQ&s=19
показать весь комментарий
05.04.2022 00:54 Ответить
уйобок, иди нах"й. так ты нормально понимаешь, пи6ор? решил тут "поостроумить"? думаешь, если срёшь за деньги в каментах, то тебе ничего не будет? И что эта кровь на тебя никак не ляжет? Увидишь, ****.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:57 Ответить
Дюк, не неси чепуху. Застреливали всех кто попадался на глаза. Мимо проходишь или труп убираешь - им нет никакой разницы. Или за то что ты с дороги труп убираешь, тебе скидку должны были дать? Сидя в Молдове, думать можно все что хочешь. Приедь посмотри, и в Бучу, и в Мариуполь и т д, не прийдется думать, своими глазами все увидишь и все вопросы отпадут.
показать весь комментарий
05.04.2022 01:16 Ответить
Такий вумний, троляка? Місцевих рашисти рострілювали, коли ті тільки з'являлися на вулиці. Як гадаєш - звідки ці трупи з'явилися?
показать весь комментарий
05.04.2022 00:53 Ответить
Местных снимали снайперы с многоэтажек, такое себе сафари. Первые, кто пытался выйти, ложились там же, поэтому многие боялись из дома выходить. Где было возможно, некоторые хоронили. Некоторые боялись подходить. Да и многих ты похоронишь, когда все усеяно, то там то здесь выстрелы, на улице находиться страшно.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:56 Ответить
Те, кто пытался похоронить - лежат рядом, ибо российские фашисты стреляли по всем.
Выжили только те, кто сидел по подвалам и не высовывался.
показать весь комментарий
05.04.2022 01:50 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
05.04.2022 00:41 Ответить
Так надо было съездить и похоронить! Люди с подвалов не вылазили.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:50 Ответить
В Москве волна самоубийств еще не пошла?..
Скоро начнется.
Кто первый?..
Лавров, Шойгу, Соловьев?..
показать весь комментарий
05.04.2022 00:41 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 00:44 Ответить
По виду трупа , несложно определить сколько ему дней и от чего погиб. Даже на видео видно, что часть тел лежит давно - по состоянию кожи.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:56 Ответить
Поедь. Посмотри.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:17 Ответить
йдинах за руZZкім корабльом разом зі своїм фотомотажем зимно, ще деніде сніг лежить а ти, дебіло, на фотку дядька у літньому одязі вставив обок дороги
показать весь комментарий
05.04.2022 02:31 Ответить
Кацапському скотобидлу ніхто і ніде у всьому світі ніколи вже не повірить.
показать весь комментарий
05.04.2022 01:44 Ответить
 
 