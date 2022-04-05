Тела мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации, – New York Times опровергает очередной фейк РФ. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Анализ спутниковых снимков The New York Times опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче, пригороде Киева, произошло после того, как солдаты РФ покинули город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.
Not true, Russia. Here's the evidence. https://t.co/MjaCcq764u https://t.co/J0fkwlE5Ja pic.twitter.com/cmSkKefVZk— Malachy Browne (@malachybrowne) April 4, 2022
Видео демонстрирует, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.
На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки, предоставленные New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.
Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда жертвы были убиты, группа визуальных расследований в NYT провела анализ спутниковых фото до и после оккупации.
На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру на человеческое тело. Они появились на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются в тех местах, где были найдены тела после того, как украинские войска освободили Бучу, как свидетельствуют кадры от 2 апреля. Последующий анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.
На другом видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит у велосипеда, другое у заброшенного автомобиля. На спутниковых снимках видно, что заброшенные находящиеся поблизости машины появляются в период с 20 по 21 марта.
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На реакцію мокшан на такі новини - начхати вже. Збираємо докази для себе, аби довше пам'ятати, та для міжнародних організацій - аби виробити значно довший імунітет від бажання "домовитися та зняти санкції".
@ADiomins
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3 ч
Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.
Если сделать просто фото или видео этих мешков, то вечерний мудазвон скажет, что это снято в Афганистане на американской базе.
Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Или вы думаете они туда вошли что бымороженое раздавать
Выжили только те, кто сидел по подвалам и не высовывался.
Скоро начнется.
Кто первый?..
Лавров, Шойгу, Соловьев?..