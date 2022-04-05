Обстрел Николаева российскими ракетами. ВИДЕО
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Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал кадры обстрела города Николаева российскими ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры он опубликовал в телеграмме.
"Каждый день эти лживые и циничные твари убивают жителей моего родного Николаева, а потом отчитываются якобы о ликвидации военных объектов. Мы найдем каждого из вас. Ни одна человеческая жизнь не сойдет вам с рук", - написал Ким.
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