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Николаев (2012) обстрел (20434) ракеты (2778) Ким Виталий (235)

Обстрел Николаева российскими ракетами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал кадры обстрела города Николаева российскими ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры он опубликовал в телеграмме.

"Каждый день эти лживые и циничные твари убивают жителей моего родного Николаева, а потом отчитываются якобы о ликвидации военных объектов. Мы найдем каждого из вас. Ни одна человеческая жизнь не сойдет вам с рук", - написал Ким.

Также читайте: На Николаевщине погиб уже 161 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 620 граждан, - Ким

Автор: Анастасія Потіха
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05.04.2022 01:55 Ответить
Тримайся дорогий Миколаїв. Стільки друзів там
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05.04.2022 02:07 Ответить
Ось такий руській мір.
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05.04.2022 05:38 Ответить
хочется таки спросить у гидранта - кто выступил инициатором или отдал приказ за уборку танковых заграждений и разминирование входа в крым? нет желания у гидранта выступить по этому поводу по телевидению и объяснить суть? "благодаря разминированию" Николаев, Херсон, Мариуполь, Бердянск в каком состоянии? гидрант, ау... не надо общаться с президентом колумбии... ответь на два простых вопроса... или "великий разсветчик подпулькофник арестович" снова организовал стрельбу возле офиса пердизента?
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05.04.2022 06:10 Ответить
Тоді треба розказати всі секрети : починати треба з Оману,бєню передати американському правосуддю,звідки взявся портнов ііі т.і.
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05.04.2022 06:26 Ответить
 
 