Следующей ключевой целью России станет город Днепр, – экс-командующий сил НАТО в Европе Кларк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для российских оккупантов - город Днепр.
Об этом отставной генерал заявил в эфире CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Что будет дальше: россияне к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, сдерживающие сепаратистов на Донбассе. И это следующая российская задача, это сделать охват этих сил. отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", – рассказал он.
Чтобы рашисты не смогли захватить Днепр, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только ЗРК "Стингер" и противотанковые "Джавелины".
При этом генерал отметил, что у США нет такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны-члены НАТО в Восточной Европе.
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Расскажи, что ты такое нюхаешь, что у тебя везде "перемога"? Может асфальт? Или все таки кокс?
тебе ******** наверное у подоляка не рассказали что у нас маневренная война? в ней нет окопов
прямо сил ніяких немає, якісь довбні, їй-богу
Єдиний варіант не допустити цього - переносити бойові дії на територію росії .
Можливості на це є, два прикордонні обласні центри вже повністю наші, звідси можно нормально бити по тилах рашистів. Шкода, що тільки не далі 150 км
у Вас точна інформація що вони без шоломів???
Ніхто із ними мир на таких як вони планують умовах (сухопутний коридор, залишення собі захоплених територій і т.п.) підписувати не буде. Зеля і Ко звісно не подарунок, але ж не повні довб.би, що би собі смертний вирок підписати.
спостерігаю свідомі намагання розкхитати суспільство прихильниками однієї конкретної персони.
дуже прикро
бомбить конечно могут...крылатые ****-ракеты тоже напряг... как и в любом другом мирном уголке нашей дорогой и единственной Украины...так что...Днепр прифронтовой уже 8 лет и кое-что такие стОит...и стоИт !! (наша каламойша не зря здесь...))))
Всі курва, як вийдуть у відставку, так тут же починають вангувати.
Куди підуть кацапи? Можу сказати, тільки туди куди їх пустять. Як це було на Херсонщині і в Запорізькій області.
Коли мери міст і голови ОДА, замість організації оборони, писали пости, типу "...а-а-а, москалі вже зайняли місто таке-то". І на цьому вважали свою місію виконаною.