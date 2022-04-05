Следующей ключевой целью России станет город Днепр, – экс-командующий сил НАТО в Европе Кларк. ВИДЕО

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для российских оккупантов - город Днепр.

Об этом отставной генерал заявил в эфире CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Что будет дальше: россияне к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, сдерживающие сепаратистов на Донбассе. И это следующая российская задача, это сделать охват этих сил. отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", – рассказал он.

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Чтобы рашисты не смогли захватить Днепр, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только ЗРК "Стингер" и противотанковые "Джавелины".

При этом генерал отметил, что у США нет такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны-члены НАТО в Восточной Европе.