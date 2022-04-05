Сейчас нельзя утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока нельзя однозначно утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, но Александр Лукашенко должен слышать свой народ, ведь белорусы против этой войны.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем смотреть на того же Лукашенко. К сожалению, такая ситуация, которая сейчас есть между нашими государствами, когда ракеты летели с белорусской стороны. И он прекрасно это знает. Но мы видим, что он какие-то шаги делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит, мы этого не знаем до конца, потому что война не закончилась. Но, тем не менее, ему нужно смотреть реально на ситуацию. А народ Беларуси против, против войны с Украиной", - отметил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль утверждает, что Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия РФ в Украине. В пресс-службе Лукашенко об этом ни слова
Для примера Президент привел результаты опросов, свидетельствующих, что отношение белорусов к Украине значительно лучше, чем отношение россиян. "Это правда, хотя все мы соседи", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
алесандрмихайлович - это хто? бульбофюрер шо ли?
и когда это оно учитывало мнение своего народа??
мало он тебе надурил с вагнеровцами? или то уже не актуально???
Ты, чмо, просто находка для роспропаганды. Их любимая тема про "унижения рускоязычных". Скриншотик не забудь своим кураторам в ФСБ отправить.
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Поэтому рашка и начала войну.Киев за 3 дня.Только отвага людей и преданность родине сорвала планы русни
Які можуть бути відносини з цім раковим утворенням після війни?!
Ніяких!
Нехай разом з парашею виплачують репарації.
Заборона для кацапів та їх сателитів в'їзду на територію України на 100 років, ніякого зняття санкці поки все до копійки не відшкодують.
Вірмени відправили літаки, білоруси надали територію агресору: ніяких відносин з ціми покидьками не повинно бути.
СТАТТЯ 3 ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ:
Стаття 3
Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язується утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, спрямованих проти іншої Високої Договірної Сторони, і не допускати, щоб її територія була використана на шкоду інтересам безпеки іншої Високі Договірної Сторони.
БІЛОРУСЬ ВЖЕ ПОРУШИЛА ЦЕЙ ДОГОВІР. БІЛОРУСЬ ВЖЕ Є АГРЕСОРОМ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ!
АЛЕ ЗЕЛЯ РОБИТЬ ВИГЛЯД, ЩО НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ...
Звинуватити можна і після: зараз найкращій варіант, це ситуація, коли армія бульбашів буде там де вона є.
Звинувачувати і виставляти претензії можна і після війни: ніхто не забув звідки летіли ракети, літаки, та рухались колони бронетехніки!
тоді приставили до буратіни Єрмака, повезли дурачка в Оман, там залякали - і все. того вони й планували війну за 3 дні закінчити, що, мабуть, домовленість була.
ну а шо. обороноздатність розвалили, економіку розвалили, зрадників на ключові пости поставили, кримську дорогу розмінували, народу лапші навішали, як тут не капітулювати.
Нейтралітет? При якому з його території здійсьнюються ракетні удари по Україні?
Братський-********* народєц?
Білорусь- сателіт агресора.
Такий самий як Фінляндія чи Угорщина для гітлера
Проте білоруси допомагають, чим можуть, і воюють деякі на нашій стороні, і колії пошкоджують, і інфу про ракету надають.
Абих тебе смага та й плута побила, зе-глиста!
Я уверен, что говорил он искренне.
Но почему оркам все таки удалось использовать территорию Беларуси для нападения это отдельный, многогранный вопрос.
вчера вечером 2 шт СУ-35 с аэродрома Беларуси обстреляли Украину.. почему не захерячить их аэродромы? Чего ждём?