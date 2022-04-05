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Сейчас нельзя утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Пока нельзя однозначно утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, но Александр Лукашенко должен слышать свой народ, ведь белорусы против этой войны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем смотреть на того же Лукашенко. К сожалению, такая ситуация, которая сейчас есть между нашими государствами, когда ракеты летели с белорусской стороны. И он прекрасно это знает. Но мы видим, что он какие-то шаги делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит, мы этого не знаем до конца, потому что война не закончилась. Но, тем не менее, ему нужно смотреть реально на ситуацию. А народ Беларуси против, против войны с Украиной", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль утверждает, что Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия РФ в Украине. В пресс-службе Лукашенко об этом ни слова

Для примера Президент привел результаты опросов, свидетельствующих, что отношение белорусов к Украине значительно лучше, чем отношение россиян. "Это правда, хотя все мы соседи", - сказал он.
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Топ комментарии
+35
якщо країна надає свою територію для сдійснення війскьвой агресії то вона автоматично становиться співучастником зброїної агресії
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05.04.2022 12:06
+25
Що Вова, не дали таки тобі УКРАЇНЦІ здати Україну *****? Ти ж цього і не очікував.
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05.04.2022 12:08
+20
если бы ты,падла,три года вооружал бы армию,то сейчас бы не было войны.
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05.04.2022 12:08
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якщо країна надає свою територію для сдійснення війскьвой агресії то вона автоматично становиться співучастником зброїної агресії
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05.04.2022 12:06 Ответить
мне кстати это тоже не понятно. почему все говорят, что это война Украины с россией, если это война Украины с россией и беларусией. Нужно постоянно об говорить, чтоб аж в башке у лукашенка это осело.
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05.04.2022 12:22 Ответить
опять двадцать пять...
алесандрмихайлович - это хто? бульбофюрер шо ли?
и когда это оно учитывало мнение своего народа??
мало он тебе надурил с вагнеровцами? или то уже не актуально???
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05.04.2022 12:08 Ответить
З вагнеравцями це він нас дурив а не бульбаша
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05.04.2022 12:15 Ответить
та там обое рябое...
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05.04.2022 12:33 Ответить
Що Вова, не дали таки тобі УКРАЇНЦІ здати Україну *****? Ти ж цього і не очікував.
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05.04.2022 12:08 Ответить
Саша,щось забагато цього вови на Цензорі. Я б краще Азов і Залужного почитала. Там інфа, а тут і надалі 95 з поганим сценарієм. Бережіть себе і Україну
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05.04.2022 12:28 Ответить
А що ви хочете від Залужного почути? Щоб він розказав які і як буде проводити військові операції? Ваша пропозиція недоречна.
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05.04.2022 16:27 Ответить
А как именно "украинцы не дали президенту сдать Украину Путлеру"?
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05.04.2022 12:31 Ответить
Чуєш ти бичара малороська писати ізиком орків на засрашкі будеш. ти мене зрозуміло фуфло кацапське?
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05.04.2022 12:37 Ответить
Шо, упоротое, вопросик не удобный? Решило стрелки перевести? Забейся под лавку и не гавкай, дворняга.
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05.04.2022 13:02 Ответить
********, в мого кота більше прав чим у тебе фуфєл ти кацапський.
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05.04.2022 13:05 Ответить
Слив зачетный. Чисто кацапский: когда аргументами загоняют под лавку - перевод стрелок, оскорбления и переход на личности. Вы - кацапы все такие одинаковые и тупые, что даже скучно.
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05.04.2022 13:16 Ответить
Ось дивись, росіянська мова налічує на декілька сотень тисяч слів менше чим Українська, вона була створена для тупорилого населення росії, то хто з нас кацап та тупориле чмо, га, ********-ти полудурок
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05.04.2022 13:26 Ответить
Тебя бы, дворняга упоротая, свозить бы на передок под Кривым Рогом, где наша 72-я ****** рашистов. А там 90% наших воинов на русском разговаривают. Тебе бы там объяснили разницу между "русским" и "российским" языками. Я бы на тебя, имбицила диванного, посмотрел как ты за язык кого-то кацапом назовешь.

Ты, чмо, просто находка для роспропаганды. Их любимая тема про "унижения рускоязычных". Скриншотик не забудь своим кураторам в ФСБ отправить.
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05.04.2022 13:59 Ответить
Не палай дівчинко, мене нікуди везти не потрібно, можеш сам просто приїхати до мене, обіцяю , що щелепа твоя різко поміняє мовну структуру та заграє новими підсинькуватими барвами
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05.04.2022 14:21 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:15 Ответить
если бы ты,падла,три года вооружал бы армию,то сейчас бы не было войны.
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05.04.2022 12:08 Ответить
Ти глибоко помиляєшся.
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05.04.2022 12:11 Ответить
Верно говорит.Оборонзаказы провалены,перешеек и мосты разминированы,игнорирование разведдокладов,уничтоженеи разведки.
Поэтому рашка и начала войну.Киев за 3 дня.Только отвага людей и преданность родине сорвала планы русни
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05.04.2022 12:17 Ответить
теж так вважаю
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05.04.2022 12:36 Ответить
Так попитай свого депутата(СН) Шевченка, він з лукашенком товаришує і все про його плани знає...
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05.04.2022 12:10 Ответить
Лишь бы не молча?
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05.04.2022 12:10 Ответить
І знову якась галімотья від заглядача в очі. Та вони вже давно воюють проти украіни обстрілючи її зі своеї територіі і надаючи всю логистику для війні в Ураїні. Краще розкажи нахрена ти закриваеш канали патріотів і по всім каналам рекламуеш ворога Дермака
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05.04.2022 12:13 Ответить
З території білорусі обстрілюють Україну!
Які можуть бути відносини з цім раковим утворенням після війни?!
Ніяких!
Нехай разом з парашею виплачують репарації.
Заборона для кацапів та їх сателитів в'їзду на територію України на 100 років, ніякого зняття санкці поки все до копійки не відшкодують.
Вірмени відправили літаки, білоруси надали територію агресору: ніяких відносин з ціми покидьками не повинно бути.
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05.04.2022 12:13 Ответить
ЗЕЛЯ ПРОДОВЖУЄ ЗАЙМАТИСЬ ДЕМАГОГІЄЮ.
СТАТТЯ 3 ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ:

Стаття 3

Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язується утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, спрямованих проти іншої Високої Договірної Сторони, і не допускати, щоб її територія була використана на шкоду інтересам безпеки іншої Високі Договірної Сторони.

БІЛОРУСЬ ВЖЕ ПОРУШИЛА ЦЕЙ ДОГОВІР. БІЛОРУСЬ ВЖЕ Є АГРЕСОРОМ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ!
АЛЕ ЗЕЛЯ РОБИТЬ ВИГЛЯД, ЩО НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ...
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05.04.2022 12:13 Ответить
Погодьтеся, зараз не найкращій час плюнути в морду бульбофюреру!
Звинуватити можна і після: зараз найкращій варіант, це ситуація, коли армія бульбашів буде там де вона є.
Звинувачувати і виставляти претензії можна і після війни: ніхто не забув звідки летіли ракети, літаки, та рухались колони бронетехніки!
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05.04.2022 12:21 Ответить
Не вступит. Орки сбежали. А на Донбасс они не пойдут.
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05.04.2022 12:13 Ответить
Чого у України доля така важка? Чого Україні приходиться воювати з росією саме з Янелохом?
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05.04.2022 12:13 Ответить
они наверно в день оглашения результатов выборов уже стали готовить свою спецобосрацию, только они не учил что украинцы не сдадуться...
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05.04.2022 12:16 Ответить
я думаю, спецоперація почалася, коли вони (коломойський і фсб) стали порочити Порошенка і нав'язувати Україні янелоха. і успішно нав'язали. Дмитро Чекалкін прямо всі методи їх розкрив. Операція "Буратіно", все за підручниками КГБ.

тоді приставили до буратіни Єрмака, повезли дурачка в Оман, там залякали - і все. того вони й планували війну за 3 дні закінчити, що, мабуть, домовленість була.

ну а шо. обороноздатність розвалили, економіку розвалили, зрадників на ключові пости поставили, кримську дорогу розмінували, народу лапші навішали, як тут не капітулювати.
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05.04.2022 12:35 Ответить
*Не провокуте, а то Лукашенко нападэ, Стамбул-1* вова ну *** твою мидь...
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05.04.2022 12:15 Ответить
Скільки "не", "не" - за цими хитромудрими формулюваннями намагються приховати справжній зміст? Насправді це речення мало б виглядати так: Ще з 24 лютого цього року можна було стверджувати, що Білорусь вступила у війну з Україною.
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05.04.2022 12:15 Ответить
Чому не можна? Можна. Маю з'вязок з полковником. Він не піде і своїм заборонить
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05.04.2022 12:20 Ответить
Короче лукашисти, ми вам 3.14зди будемо насипати ще більше чим кацапам, повірте.

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05.04.2022 12:21 Ответить
Білорашка вступила у війну з Україною 24.02.22року! І все що трапилося в Бучі і інших містечках і селах північного регіону- це так само вина білорусів!!!!А що збирається, де і коли робити їх армія ми, українське суспільство, будемо слухати лише нормальні розвідки цього світу....британську і США, а не дібіла '1травневошашличного'. Крапка.
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05.04.2022 12:21 Ответить
Бульбофюрер вже вступив. По самі гланди.

Нейтралітет? При якому з його території здійсьнюються ракетні удари по Україні?

Братський-********* народєц?
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05.04.2022 12:25 Ответить
Так Білорусь давно воює з нами. Просто це позиційна війна бо в них нема сил для наземної операції.
Білорусь- сателіт агресора.
Такий самий як Фінляндія чи Угорщина для гітлера
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05.04.2022 12:28 Ответить
А шо такоє Владімєр Алєксандравіч?Нєужєлі вас подвьол єтот бульбонфюрер???
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05.04.2022 12:29 Ответить
А ти ж так любив Лукашенка, в очі заглядав йому, приклад з нього брав в усьому. тьху.

Проте білоруси допомагають, чим можуть, і воюють деякі на нашій стороні, і колії пошкоджують, і інфу про ракету надають.
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05.04.2022 12:30 Ответить
Просто слуги вперто не хочуть визнавати свої помилки, адже півроку тому їх арахамії, шевченки, геруси... обнімались з владою диктатора і наживались на торгівлі білоруської електрики і бензину. Ну і Вагнергейт...
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05.04.2022 12:31 Ответить
Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали»
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05.04.2022 12:44 Ответить
тра' бути повністю готовим до вторгнення бульбашів і не сподіватись на брацькі чуйства - ці сябри гвалтуватимуть та вбиватимуть нарівні з якутами та заліщанами
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05.04.2022 12:44 Ответить
ЗЕ-біл якийсь... Територію надали - ВЖЕ! В сраці був - гімно видів пистючиско! ДВА з фуєм роки, не може військових почитати "книжок", які ми школярами листали... "Сере, співає, ще й тріски збирає…"© А шось Порошенко&СПРАВЖНІ керівники й Воїни підкажуть - "On ma dzisiaj muchy w nosie - grymasi, zmienia zdanie, obraża się o byle co." істерика... "Повбивав би..."©
Абих тебе смага та й плута побила, зе-глиста!
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05.04.2022 12:51 Ответить
Сразу после захвата Крыма Лукашенко говорил, что с территории Беларуси никогда не будет опасности Украине.
Я уверен, что говорил он искренне.
Но почему оркам все таки удалось использовать территорию Беларуси для нападения это отдельный, многогранный вопрос.
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05.04.2022 12:58 Ответить
зЄвоно досі не знає що білорусь воює з Україною! ганий у нього кокс!
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05.04.2022 13:04 Ответить
что значит летили с белоруской стороны? они и сейчас летают
вчера вечером 2 шт СУ-35 с аэродрома Беларуси обстреляли Украину.. почему не захерячить их аэродромы? Чего ждём?
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05.04.2022 13:13 Ответить
вони вже воюють....бульбогниди не відмоються.....
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05.04.2022 13:39 Ответить
Вислів президента про Лукашенка"...Він якісь кроки робив, щоб не вступити повністю у війну..." - це те саме, що бути "трішки вагітним"! Білорусія веде агресивну війну проти України і повинна відповідати за свої дії як агресор! Крапка!
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05.04.2022 13:45 Ответить
Белоруский правитель войска в Украину введет и займет все западные области, потому что против него нет превентивного удара.
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05.04.2022 16:57 Ответить
 
 