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армия РФ (15464) война (47275) Николаевская область (1882) техника (1547) паника (45) Ким Виталий (235)

"Команда захватить Николаев за три дня - тупой разгон для паники. Оккупантов даже на подступах нет", - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области пытаются запустить волну паники. В соцсетях активно распространяется видео с главой ОВА Кимом, который якобы утверждает, что в регионе много российской техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В сети разгоняется ролик со мной о каких-то танках (сотни единиц российских танков на Николаевщине. – Ред.). Это видео из моего кабинета, которого уже не существует, месячной давности. Мы контролируем вход-выход (российской техники. – Ред.) , мы понимаем сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речь не идет", - заметил Ким.

"Команда "захватить Николаев за три дня" – это нагнетание паники. И обстрел – это для паники. Если у вас есть возможность уезжать, то уезжайте. Но паника – это то, чего добивается враг. Смотрите на вещи реально, анализируйте. Не верьте фейкам, анализируйте. И берегите себя", - обратился он к жителям региона.

Также смотрите: Съемочная группа CNN попала под артиллерийские обстрелы вблизи Николаева. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Кім молодець, але є один нюанс- це генерал Марченко, який і захищає Миколаїв.
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05.04.2022 12:24
+25
І знову так. Вісякий Кім спокійний поки такий Генерал рядом
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05.04.2022 12:30
+19
Доброго дня, ми з України!

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05.04.2022 12:25
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Кім молодець, але є один нюанс- це генерал Марченко, який і захищає Миколаїв.
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05.04.2022 12:24 Ответить
І знову так. Вісякий Кім спокійний поки такий Генерал рядом
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05.04.2022 12:30 Ответить
кожен на своєму місці пан Кім як мер, пан Марченко як генерал.
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05.04.2022 12:44 Ответить
Та нема питань. Кім-це медійна особистість,яка потрібна поки "Марчелло" спокійно керує знищенням орочні.
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05.04.2022 12:50 Ответить
так повинно бути в кожному місці .я ще з початку говорив--військова адміністрація
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05.04.2022 13:07 Ответить
Помимо боевых действий на фронте рашисты ведут информационно-психологическую войну на инфофронте направленную на деморализацию общества, подрыв экономики и т.д. У Марченко нет времени на коммуникацию с населением, для этого и нужен Ким, чтобы успокаивать перепуганных домохозяек, которые ведутся на каждый кацапский фейк.
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05.04.2022 14:23 Ответить
Київ за три дні вже захопили.
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05.04.2022 12:25 Ответить
Доброго дня, ми з України!

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05.04.2022 12:25 Ответить
Кім- Марченко, потрібно звільняти Херсонщину! Що вам для цього потрібно? Не мовчить!
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05.04.2022 12:26 Ответить
Напевно ваза команда потрібна.
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05.04.2022 12:28 Ответить
Наверное мешает превосходство орков в технике, авиации и корабли парашки в море? И то что атакующая сторона теряет в 3 раза больше пехоты, чем обороняющаяся?
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05.04.2022 12:33 Ответить
Да, но дэбилы (пусть и патриотические) этого не понимают. У них логика такая: что угодно сделать - очень просто: нада взять и сделать!
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06.04.2022 08:52 Ответить
При наступі кількість загиблих три до одного. Мінімум. І нема ніяких гарантій успіху. А ось оголити оборону цілком можливо. І наступати треба не з Миколаєва, а з Кр. Рогу, щоб відразати орків від Криму
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05.04.2022 12:36 Ответить
Спросите зеледента, а он ответит губами кремлевской крысы - Дерьмака.
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05.04.2022 12:40 Ответить
Все буде , але не так швидко . . Щоб контратакувати успішно , треба багато що зробити , в першу чергу - виснажити ворога , накопичити і підтягнути свої резерви , а головне - отримати від союзників наступальну зброю . Все це вже робиться , але не афішується .
Не потрібно гарячкувати . Кацапи он вже полізли , з - шашками наголо , і отримали 18 тис трупів .
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05.04.2022 12:44 Ответить
100 відсотків потрібна зброя
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05.04.2022 13:08 Ответить
В лоб атакують тільки кацапи. Як Жуков заповідав.
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06.04.2022 03:08 Ответить
Кім! Ти зрадників, що наведення на будівлю ОДА здійснили, знайшов? Такох влучності випадково не існує Точнісенько у центр будівлі
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05.04.2022 12:31 Ответить
Если этот распиаренный бесполезный кореец говорит что всё будет нормально, оснований для паники нет, то 170+ погибших говорит о другом... да в атаку русня не идёт, но ракеты и грады-смерчи летят, и будут лететь
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05.04.2022 12:35 Ответить
А можна вас попросити тримати себе в руках? Це НЕ влучання "точнісінько в центр будівлі" - погляньте інші фото з цілою ОДА. Цілили конкретно в певний кабінет, не кажіть що вам не відомо в який саме. Як то не існує такої влучності - КР+БПЛА підсвічування.
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05.04.2022 19:44 Ответить
не надо меня просить. вы сами написали ... КР+БПЛА підсвічування.. То "подсветчиков" нашли?
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05.04.2022 20:04 Ответить
согласен,сопли *****.Виталий Вы молодец.
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05.04.2022 12:33 Ответить
А чого тоді у Миколаїв постійно прилітає й гинуть люди?
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05.04.2022 12:35 Ответить
С Херсона смерчами стреляют
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05.04.2022 12:36 Ответить
Ви бачили відстань між Миколаєвом та Херсоном?
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05.04.2022 12:43 Ответить
Ну насправді, навіть взяти Харків "за 3 дні" в них більше шансів, ніж Миколаїв, судячи з стану назараз. Хоча і Харків їм не світить - навіть у нас раптово взяти Донецьк мабуть що трохи більше шансів, ніж у них на наш Харків. Так, я оптиміст, вибачте
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05.04.2022 12:46 Ответить
чуєш паніку, не знаєш що робити? упав-віджався і на фортефікаційні роботи.
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05.04.2022 12:47 Ответить
Да , разгон паники сейчас заметен, даже читая здесь некоторые публикации, вот думаю для чего это делают, подыгрывают врагу или просто по тупости?
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05.04.2022 12:48 Ответить
Это не паника, а призыв к бдительности и готовности к обороне. Будем слушать успокаивателей, просрем страну.
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05.04.2022 12:54 Ответить
ботоферми працюють, не кожен же встані визначити правда чи ні.
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05.04.2022 13:43 Ответить
Кім це наш Стас Міхайлов і Олег Вінник в одному флаконі

Хто його слухає..жах
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05.04.2022 12:50 Ответить
Лучше перебдеть чем недобдеть. Мы уже слышали о недостаточности группировки кацапов на границе Украины для нападения. Не хочется наступать на грабли. Хотя может это и является истинной целью нашей нынешней власти. Проходы с Крыма зачем то разминировались перед войной.
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05.04.2022 12:53 Ответить
Лучше перебдеть чем недобдеть.
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05.04.2022 13:10 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:13 Ответить
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:44 Ответить
95 квартал не может жить без видосиков , они уже как наркоманы , дай им дозу популизма.
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05.04.2022 14:13 Ответить
Ким молодец и Марчелло молодец,но нужно подключать нац.спротив к обороне Николаева.Это огромный резерв который не задействован.Нужно вооружать и правильно задействовать людей,учить их.Нельзя откладывать это в долгий ящик но часто это выше понимания высокопоставленных дураков местного разлива!
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05.04.2022 14:29 Ответить
Московіти гадять де можуть в Україні!!
Пильнуймо та будьмо розумними!!!
Слава Захисникам України!
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05.04.2022 19:21 Ответить
 
 