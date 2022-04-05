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Орбан боится влияния России на Венгрию, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается влияния России на свое государство. Он может и дальше заигрывать с РФ, но долго это не будет продолжаться, потому что Венгрия, несмотря ни на что, европейское государство.

Об этом Глава государства сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в ходе телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Венгрии Орбан, партия которого побеждает на выборах, назвал своими оппонентами Сороса, Зеленского и "бюрократию Брюсселя"

"Венгрия избрала Орбана своим премьером. К сожалению, я хотел с ним найти отношения. Я сам звонил несколько раз, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Я хотел найти отношения. Он боялся. Это было еще до выборов. Я уверен, что он боялся. Он может обидеться на мои слова и сказать, что никого и ничего не боится, но все это понимают, он боится влияния России на свое государство. Это влияние есть. Другое дело, нравится ли ему это влияние, или не нравится, это его личное... Орбан может продолжать и дальше заигрывать с Россией, потому что ему нужны дешевые энергоресурсы, но долго это не будет", - сказал Президент.

Он отметил, что, каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать свой народ, который его избрал:

"Он не может проводить чисто свою политику, как бы он этого ни хотел. А народ венгерский выходил на акции протеста, и мы видели в Будапеште десятки тысяч человек. И мне понятно, как они относятся к Украине. Уверен, что положительно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пикеты под посольствами Венгрии состоялись в Польше и Британии: "Будапешт, ты забыл 1956 год?". ФОТО
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Топ комментарии
+14
Много стало Зеленского.Это не к добру
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05.04.2022 12:21
+9
Оце так Янєлох жгьот! Він вже Орбана захищає. Далі буде.
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05.04.2022 12:22
+8
ЩО?
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05.04.2022 12:20
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ЩО?
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05.04.2022 12:20 Ответить
Горбатого ОРБАНА і могила не вирівняє. Згадайте АРПАДА. Звідки він приперся зі своїм кагалом. Це описано в книзі,,Легенди нашого краю,,
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05.04.2022 12:49 Ответить
Може пуйло ще й війскову допомогу витребує у орбана? За все ж треба платити, наприклад за скидки на газ..
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05.04.2022 20:53 Ответить
Уточнение: ТРАДИЦИОННАЯ ахинея ...
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05.04.2022 12:24 Ответить
Много стало Зеленского.Это не к добру
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05.04.2022 12:21 Ответить
Оце так Янєлох жгьот! Він вже Орбана захищає. Далі буде.
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05.04.2022 12:22 Ответить
не знаю где ты увидел защиту, когда Орбана просто опустили, назвали трусом главу государства и обратились к венгерскому народу мимо его лидера
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05.04.2022 12:27 Ответить
А Янєлох всіх захищає, крім України і українців.
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05.04.2022 19:02 Ответить
Не фанат Зе, але якщо Орбан назвав Вову ворогом, то може варто перекрити конфіскувати мадярський газ в трубі, а потім перекрити постачання (сказати, що кацапи трубу підірвали)?
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05.04.2022 12:28 Ответить
Яке глибоке умозаключєніє!
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05.04.2022 12:29 Ответить
пуйло пообещал орбану закарпатье.
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05.04.2022 12:29 Ответить
А як це мало би відбуватися?
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05.04.2022 12:43 Ответить
Закарпатська народна республіка у складі мадярії...)))
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05.04.2022 13:00 Ответить
пам*ятаєм десь в 14-му році
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05.04.2022 13:09 Ответить
Ху@ло міг обіцяти Орбану Закарпаття перед вторгненням, коли думав що візьме Київ за 2 дні, а обісране НАТО побачивши усу мощь "втарой амії міра" здрисне з східної Європи в ужасі!
Зараз такий сценарій можливий тільки у випадку початку Великої війни у Європі з залученням країн НАТО, що на даний момент виглядає малоімовірно
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05.04.2022 13:16 Ответить
Орбан комунистический мафиози, ставленик бункерного ** оната, который упорно всё делал чтобы братушки угры были настолько зависимы от братушек финосвинособаковугров насколько это вообще физически возможно, так что... И ему путлер обещал закарпатье, потому что Киев ляжет за 72 часа
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05.04.2022 12:29 Ответить
Братушки Угри самі походять з УРАЛУ
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05.04.2022 12:50 Ответить
Ось чим закінчуються перемовини з Колумбією)
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05.04.2022 12:29 Ответить
вже давно є таке відчуття ,що кабінет Орбана це один з підрозділів фсб рашистів.
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05.04.2022 12:30 Ответить
Земля ты че распатякался с утра?
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05.04.2022 12:31 Ответить
Орбан нічого не боїться! А ти зелена вовачка навіть Еспресо боїшся!
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05.04.2022 12:32 Ответить
Blin , kagda zhe etat ZEblablabla zamalchit , nadajel uzhe ....ukrainci , udivlajus vashemu terpeniju ! I nenada tut ...shchas vaina , patom vsjo patom , eta i tak jasno .
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05.04.2022 12:33 Ответить
Після спілкування з Колумбією Зєля став щось говорити мало зрозуміле...
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05.04.2022 12:34 Ответить
як відноситься народ Угорщини до Орбана показали вибори, і поучання і втручання в вибір народу по менший мірі не тактовно, нам своє робить ,а Орбан піде вслід за руським кораблем
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05.04.2022 12:36 Ответить
На Орбана все плюнули в Европе, даже Польша. Он никогда не поддержит ни поставки оружия, ни вступление Украины в ЕС, ни в НАТО - он будет только вредить. Он давно поставил на Россию и Китай. Венгрия бедная страна, беднее Польши и Чехии, её экономический уровень - это Румыния и Болгария. Поэтому Орбана нужно жестко тролить (и не только Зеленскому), тролить венгерский потешный империализм и лично Орбана - он туповатый и горячий варвар, который порыве мелкой мести будет выставлять себя еще большим олухом.
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05.04.2022 12:38 Ответить
мадярія економічно найбідніша країна єврозони, навіть українці там не хотять працювати, хіба що закарпатська мадярота з утлевелом...
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05.04.2022 12:56 Ответить
Мадяри на одному економічному рівні майже з усіма країнами східної Європи що вступили в ЄС в 2004 році, крім Польщі яка за останні 10 років потужно пішли в ріст.
Точно багатша ніж Румунія і Болгарія
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05.04.2022 13:24 Ответить
Не розказуй казок, ******** москальський, на мадярії ніхто з українців вже робити не хоче не кажучи вже за мадяроту яка вештається світом аби щось заробити, з якого економічного переляку мадярії бути багатшою? нагадай що у економіці цих ханте-мансі є такого особливого аби бути багатшими...
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05.04.2022 15:10 Ответить
Трохи стала зрозумілою логіка останніх заяв: орбан боїться рф, тому заграє з нею; ми не віримо гарантіям рф, тому ведемо переговори про підписання мирного договору з нею про гарантії нам.
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05.04.2022 12:40 Ответить
Зеленський повний дебіл це підтверджують слова Моровецького. А тепер із-за тупого зелоха невідомо як відреагує на санкції Орбан.
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/04/novyna/polityka/premyer-polshhi-nazvav-nimechchynu-osnovnoyu-pereshkodoyu-posylennya-sankczij-proty-rosiyi

«Ситуація у Європі дуже проста. Ви можете побачити це у Європейській Раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом дуже жорстких санкцій. Пан Віктор, прем'єр-міністр (Угорщини - ред.) Орбан не став стримувати санкції, і насправді головні перешкоди - це великі країни, які бояться за свій бізнес», - заявив Моравецький.
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05.04.2022 12:41 Ответить
На окружній в Києві Зеленський не мав би конкурентів.
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05.04.2022 12:43 Ответить
меле шопопало
його без бумажки взагалі не можна на люди випускати
і зекоманда його така сама, під себе підбирав
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05.04.2022 12:49 Ответить
Орбан поставил на национальный популизм. Типа будет у нас страна венгров и похрен что в мире происходит. Такой себе лукашизм помягче белорусского. Потому хочет себя показать добрым папой для своих и дружит с Путиным, чтобы купить газ и нефть подешевле. До 1 мая дожал цены на топливо и продовольствие до уровня демпинга, чтобы народу нравилось и его переизбирали. Ну ладно - а когда деньги в казне кончится, тогда что? ЕС не даст, у Путина уже в долг не возмёшь, придётся подмятся код Китаем. Или как?
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05.04.2022 12:50 Ответить
Не розумію до чого ze згадує народ мадярії як той що вийшов на протести якщо той самий народ у четверте обирає цигана орбана у прем'єри...
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05.04.2022 12:51 Ответить
У паРашки, Сербии и Венгрии есть общий ЫМПЕРСКИЙ СИНДРОМ (фантомные боли по былой и утерянной ымперии), вот почему они солидарны в вопросе якобы зависимости бывших провинций от метрополий!
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05.04.2022 12:54 Ответить
Наверно 99% из вас не знает, но у "великой" страны Венгрии аж 48 танков. Не много ли шума от этих пособников русских и немецких фашистов?
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05.04.2022 13:31 Ответить
Всі меркелі,орбани,штанмари.... міжнародні злочинці,що винні в геноциді України,й інших геноцидах
Повинні бути покарані,як кацапи
Смерть Нацистам
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05.04.2022 15:41 Ответить
Он боится компромата с советских времён, а не то, о чём говорят
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05.04.2022 20:08 Ответить
 
 