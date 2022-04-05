Орбан боится влияния России на Венгрию, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается влияния России на свое государство. Он может и дальше заигрывать с РФ, но долго это не будет продолжаться, потому что Венгрия, несмотря ни на что, европейское государство.

Об этом Глава государства сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в ходе телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Венгрия избрала Орбана своим премьером. К сожалению, я хотел с ним найти отношения. Я сам звонил несколько раз, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Я хотел найти отношения. Он боялся. Это было еще до выборов. Я уверен, что он боялся. Он может обидеться на мои слова и сказать, что никого и ничего не боится, но все это понимают, он боится влияния России на свое государство. Это влияние есть. Другое дело, нравится ли ему это влияние, или не нравится, это его личное... Орбан может продолжать и дальше заигрывать с Россией, потому что ему нужны дешевые энергоресурсы, но долго это не будет", - сказал Президент.

Он отметил, что, каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать свой народ, который его избрал:

"Он не может проводить чисто свою политику, как бы он этого ни хотел. А народ венгерский выходил на акции протеста, и мы видели в Будапеште десятки тысяч человек. И мне понятно, как они относятся к Украине. Уверен, что положительно".

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