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"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": граждане разбирают остатки рашистского вертолета. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы разбирают на запчасти остатки уничтоженной российской техники, в том числе вертолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", – объясняют свои действия граждане.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин
Детям какого именно населенного пункта так "повезет" – неизвестно. Учитывая профиль автора, скорее всего, речь идет о Киевщине.
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+41 Roman I 19915c5b
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показать весь комментарий05.04.2022 12:42
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(це чорний гумор - але в ньому вся правда життя...нашого сьогодення)
Кто сбил - того и добыча (государства Украины)!