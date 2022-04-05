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"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": граждане разбирают остатки рашистского вертолета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы разбирают на запчасти остатки уничтоженной российской техники, в том числе вертолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", – объясняют свои действия граждане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 18,5 тыс. человек, 150 самолетов, 134 вертолета, 676 танков и 1 858 бронированных машин

Детям какого именно населенного пункта так "повезет" – неизвестно. Учитывая профиль автора, скорее всего, речь идет о Киевщине.
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Топ комментарии
+41
Голову кацапського лєтуна дайте дітям щоб у футбол грали 😁
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05.04.2022 12:48
+25
Ну, там не сотні... Але для дітей не жалко!
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05.04.2022 12:47
+20
Там люмінію сотні кілограмів!
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05.04.2022 12:42
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Там люмінію сотні кілограмів!
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05.04.2022 12:42 Ответить
Ну, там не сотні... Але для дітей не жалко!
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05.04.2022 12:47 Ответить
Ну я про весь вертоліт, а не про хвіст...
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05.04.2022 12:48 Ответить
Так там на дитячий майданчик лише хвіст кум потащить. Буде дітям чим побавитись.
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05.04.2022 12:51 Ответить
ЗСУ под Харьковым начали применять Солнцепеки кацапские кто то знает по боезапасу - нурсы откуда к нему брать - только захваченные?
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05.04.2022 12:45 Ответить
Скоріш за все - так. У нас цього озброєння не було.
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05.04.2022 12:48 Ответить
Хай побережуть для тих уродів, що в Бучі були - їх ніби під Харків перекидають...
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05.04.2022 12:49 Ответить
Це було би здорово, накрити кацапських ублюдків їхньою ж забороненою зброєю!
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05.04.2022 12:53 Ответить
Бучанських орків упіймать і напоїти коктейлями Молотова з підігрівом.
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05.04.2022 12:55 Ответить
В новостях мелькали несколько захваченых "Буратин" и несколько заряжающих машин к ним. То есть порядка сотни ракет к нему должны быть.
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05.04.2022 13:33 Ответить
от щасливі наші діти (не дай Боже) ім є хвіст від гєліка..буде чим бавитися !!!
(це чорний гумор - але в ньому вся правда життя...нашого сьогодення)
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05.04.2022 12:45 Ответить
Голову кацапського лєтуна дайте дітям щоб у футбол грали 😁
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05.04.2022 12:48 Ответить
Так вона ж засмердиться! Це хіба що вичищену черепну кістку...
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05.04.2022 12:54 Ответить
зачётный ком,ахаха
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05.04.2022 13:01 Ответить
Takie igri zgolavami tolko dlja detei ruZZko fashistkix...
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05.04.2022 13:03 Ответить
то, звичайно жарт.
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05.04.2022 21:23 Ответить
Ещё можно из лопостей весла для лодки сделать
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05.04.2022 12:49 Ответить
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05.04.2022 12:55 Ответить
тракторці вийшли на новий рівень, так скоро і адмірала ессена притягнуть в Одесу діткам в пісочницю гратись.
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05.04.2022 12:50 Ответить
как в дии перекинуть 1000 за вакцинацию армии? вродь ща её типа не начисляют?💯
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05.04.2022 12:55 Ответить
В дії є там меню допомога армії натискаєш, копіюєш номер карти, термін дії, cvv і натискаєш вогонь.
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05.04.2022 13:13 Ответить
так не начисляют на карту
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05.04.2022 21:36 Ответить
Так а зачем спрашивать тогда, как перекинуть тысячу, которой у тебя нет, я думал у тебя уже есть на карте.
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05.04.2022 23:35 Ответить
вот я и спросил,2 файзера вкололсертификат в дию подтянулся и е карта есть а тысячу как на неё кинуть?
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06.04.2022 10:35 Ответить
Здати на цвет.мет на гроші побудувати дитячий майданчик. Українці-вони такі. В господарстві згодиться.
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05.04.2022 12:55 Ответить
Ну, когда танки боятся тракторных войск - это уже привычно, но чтобы вертолеты …
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05.04.2022 13:01 Ответить
Які ж у нас люди хазяйновиті, залюбуєшся.
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05.04.2022 13:05 Ответить
Ще можна на дитячу площадку привези рашистських "шашликів". Нехай діти з дитинства засвоюють, як має виглядати кацапський військовий на території України
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05.04.2022 13:17 Ответить
Брешет, на цветмет хочет сдать (а детьми прикрыват, свои корыстные намерения)!
Кто сбил - того и добыча (государства Украины)!
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05.04.2022 13:20 Ответить
і в мене(((
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05.04.2022 13:54 Ответить
прибрав... бо тут не той настрій...
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05.04.2022 13:56 Ответить
Це прям шось із Подерв'янського
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05.04.2022 13:44 Ответить
Доречі, це валяється хвальоний, аналоговнєтний КА50
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05.04.2022 14:41 Ответить
 
 