Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение. ВИДЕО

Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый транспортный коридор через Гончаровск открыли совместными усилиями военных из ОК "Північ" и областной администрации. Движение по новому маршруту регулируют военные.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращаться в Чернигов еще рано, - председатель ОВА Чаус