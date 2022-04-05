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Из-за вражеских обстрелов уничтожен харьковский экопарк. Больших хищников, скорее всего, придется усыпить, - Фельдман. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате российских обстрелов полностью разрушен харьковский экопарк. В этой связи рассматривается вариант с усыплением крупных хищников.

Об этом в обращении сообщил владелец экопарка Александр Фельдман, информирует  Цензор.НЕТ.

По его словам, после вчерашних и сегодняшних массированных обстрелов и бомбардировок можно говорить о том, что экопарка больше нет. Он отметил, что сегодня до конца дня будет принято решение о усыпдении тигров и львов, их вольеры разбиты после обстрела россиянами.

"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, повреждено сооружение, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас времени до вечера, или всех умертвить, усыпить или принять какой-то момент их перевозки. Никаких шансов, идей, чтобы их перенаправить, нет", - отмечает владелец экопарка.

"Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то, спасем, маленьких ягуаров, пантер. Но всех взрослых животных, скорее всего, придется умертвить", - резюмирует Фельдман со слезами на глазах.

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Топ комментарии
+21
Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
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05.04.2022 13:30
+17
Прежде чем усыплять:
1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
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05.04.2022 13:46
+12
Фельдман - взірцевий українофоб.
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05.04.2022 13:29
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Фельдман - взірцевий українофоб.
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05.04.2022 13:29 Ответить
Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
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05.04.2022 13:30 Ответить
і то, на відміну від людей, тварини дуже раціональні.
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05.04.2022 13:37 Ответить
За кормёжку речь не идёт. Речь о том , что их негде содержать , и они могут вырваться на улицы города . А там подумайте ,как поведёт себя ХИЩНИК.... И что ждёт его от тер обороны.
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05.04.2022 13:45 Ответить
відпускайте у напрямку Бєлгорода
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05.04.2022 14:14 Ответить
Это то же самое, что и потравить их, только с муками.
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05.04.2022 13:50 Ответить
так приїдь і годуй .. чи шо ..де ти там сидиш, на ЗУ?
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05.04.2022 14:20 Ответить
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:37 Ответить
Стоит жирный боров, руками разводит-тебя усыпить нужно!
Второй месяц войны-ты проснулся только, вас, бездумных владельцев, наживающихся на животных в клетках в первую очередь усыплять нужно
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05.04.2022 13:37 Ответить
випустіть тигрів в росію хай ідуть пішки в свій Амурський край ! приспати можуть тільки кацапи , що повбивали собак і коней .
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05.04.2022 13:43 Ответить
Цен зовсім не смішно, за таке треба карати, дуже жорстко.
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05.04.2022 13:48 Ответить
що краще відпустити на волю чи приспати ?
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05.04.2022 14:05 Ответить
у харьковчан спросите ..
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05.04.2022 14:18 Ответить
референдум ? на що тоді місцева та обласна влада ?
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05.04.2022 14:47 Ответить
Краще, полагодити клітки та зберегти тварин, які є заручниками потвор, які вміють тільки заробляти гроші на ціх безгалансних божих творіннях
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05.04.2022 14:20 Ответить
ти що не розумієш що наступної ночі прилетить кацапська ракета і зруйнує клітку та повбиває тварин ? це не вихід або евакуація або відпустити на волю . а полагодити клітки це не про збереження тварин .
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05.04.2022 14:42 Ответить
хоть один здравомыслящий на ветке,
прежде чем подымать крик о "гуманости" , так узнали бы лучше сколько там уже погибло смотрителей и волонтёров в экопарке и по дороге к нему...
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05.04.2022 14:53 Ответить
може тому що окупація в нас закінчилась 3 дні тому ?
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05.04.2022 15:01 Ответить
..це тому шо ви пережили це зсередини , а не спостерігали зовні...
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05.04.2022 15:25 Ответить
ти вмієш лагодити чи може родичі є хто може приїхати...?
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05.04.2022 14:46 Ответить
так приїзди в Харьків и карай , чого сидиш на ЗУ чи де ти там...
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05.04.2022 14:17 Ответить
Ты в отношении меня-рот закрой!
я -Харьковчанка.
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05.04.2022 14:59 Ответить
не пи-сти- была бы харьковчанкой такой бы херни не писала...
сидишь где-то на ЗУ и кактельчики потягиваешь, "харьковчанка", плять...
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05.04.2022 15:21 Ответить
Я тебе повторяю, я родилась в Харькове-я не сижу на ЗУ-как ты назвал Западную Украину. Я закончила Национальную академию имени Ярослава Мудрого в 1997 году , до этого с красным дипломом закончила педагогический университет
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05.04.2022 16:02 Ответить
А поведение и сленг как у базарной хабалки ...
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05.04.2022 17:26 Ответить
А ты безграмотное чмо, кОктейличики , это пишется так
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05.04.2022 16:11 Ответить
это лично для тебя написано , "харькувчанка"...
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05.04.2022 16:42 Ответить
Прежде чем усыплять:
1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
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05.04.2022 13:46 Ответить
От і алгоритм дій цьому придурку. Сподівався він тут на цензорі почитає вашу рекомендацію.
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05.04.2022 14:13 Ответить
Я не надеюсь что прочитают и сделают. Это больше для наглядности того, что кто хочет - тот ищет возможности и делает, а кто не хочет ... усыпить и дело с концом.
Страна должна знать своих "героев". Фельдман - долларовый мультимиллионер. Возможности нет или желания? ...
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05.04.2022 15:12 Ответить
"самовывоза" ... вы шо там в тылу с катушек послетали ?
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05.04.2022 14:23 Ответить
Это просто логистический термин. Прицепиться больше не к чему?
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05.04.2022 15:06 Ответить
я вижу в логистике вы спец.., а где парк находится логист в курсе ??
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05.04.2022 15:27 Ответить
Я вижу вы читать не умеете. Коммент мой внимательно читали?
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05.04.2022 15:44 Ответить
вы были в мирное время - на сегодня это передовая , постоянные обстрелы, мост взорван , дорога перелопачена снарядами и минами , за время войны там погибло смотрителей и волонтёров , которые пытались туда доехать... там до Пятихаток надо ещё доехать как-то..
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05.04.2022 16:40 Ответить
Если вы экспертно заявляете, что туда проехать грузовиком невозможно - тогда только усыплять.
Но если вы этого не знаете точно, то лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
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05.04.2022 17:08 Ответить
не экспертно.. то шо видел неделю назад... а последние два дня вообще утюжат крепко и Пятихатки , и Лесопарк и Жуки...
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05.04.2022 17:33 Ответить
Понимаю. На Харьков планируется мощное наступление. Поэтому вполне допускаю, что проехать туда просто невозможно.
Мне, как профессиональному проектному менеджеру, не сложно было написать четкий алгоритм действий. Но я не владею всей полнотой информации. На месте, безусловно, виднее.
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05.04.2022 17:46 Ответить
Це заспрданці. Спамте і баньте.
Воно сміло зо мною сперечатись, ви хватило в писок
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05.04.2022 16:28 Ответить
Реєстрація 05.04.2022 ... С тобой всё ясно хабалка..
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05.04.2022 17:29 Ответить
я действительно зарегестрировалась сегодня, правда, не скрываю.
Харьков -мой город, вы безграмотны-это мерзко.
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05.04.2022 18:16 Ответить
вы хотели, убивать и усыплять, я боролась за жизнь.
да, плюнула на все и зарегистрировалась, ничего не скрываю
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05.04.2022 18:20 Ответить
веди себя нормально... здесь тебе не харьковские довоенные паблики типа ХС и Труха где можно было людей обкладывать с ног до головы просто так и вешать ярлыки...

и за чью ты жизнь "боролась" ? может за жизнь тех ребят-волонтёров шо поехали спасать животных и попали под обстрел и не вернулись ... или смотрителей тела которых не могли вывезти неделю...
Хочешь реально помочь -так поедь и помоги , а не строй из себя здесь "ура-патриота"...
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05.04.2022 19:00 Ответить
Ну понял наконец-то, что я действительно, Харьковчанка
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05.04.2022 19:10 Ответить
А почему все нужно делать в последний момент, разве нет мозгов заранее решить вопрос до того, как приходится прибегать к крайностям? Это результат безответвености, разгельдяйства и безхозяйственности (которые нельзя списывать только на войну)!
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05.04.2022 13:54 Ответить
Киевский зоопарк вывезли!
Фельдман-это чмо, которому не жаль никого и ничего, кроме своего рынка.
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05.04.2022 14:10 Ответить
ещё один оракул , - ты знал на 100 % шо 24 в 4.40 орки на Харьков пойдут ,
прежде чем писать про крайности посмотри месторасположение экопарка...
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05.04.2022 15:31 Ответить
Не спасли Мрію, не спасли животных в зоопарках, отключают ТК прямий и пятий, другие мрази продают гуманитарку в магазинках, и беженцы должны ее покупать а не получать бесплатно, в то время как некоторые депутаты в раде укрепляют свои позиции, помогают своим дружкам-олигархам с России обходить санкции. Когда это закончиться ?
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05.04.2022 14:02 Ответить
рыгоанал вылез.. да он твсю жизнь звал парашу на харьков
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05.04.2022 14:25 Ответить
Краще фельдмана приспати .
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05.04.2022 14:40 Ответить
Вывезти втихаря и выпустить на позициях кацапов! Пусть сами кормятся!
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05.04.2022 14:42 Ответить
UAnimals закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не присипляти тварин. Ми готові до порятунку!

Сьогодні мережею поширилося відео, де власник Фельман Екопарку повідомив про критичну ситуацію в закладі та припустив, що можливо доведеться приспати тварин.

UAnimals вже включилися в порятунок звірів та закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не вбивати тварин.

Наразі ми сконтактували з керівництвом екопарку та домовились про евакуацію звірів в Притулку диких тварин Наталії Попової, яка готова забрати їх усіх. Також ми знайшли клітки для евакуації та інтенсивно працюємо над вирішенням питання логістики. Наразі ми проводимо переговори стосовно кількості та видів тварин.
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05.04.2022 14:44 Ответить
Ну, отож-бо й воно, абсолютно не здивований, що поки g2 фельдманн планує, як би його ото подешевше зробить гєшефт і вирішити питання з тварианми, яких воно запхало в клітки і отримувало за їх кошт собі прибутки, падло кінчене, - українці за влашний кошт врятують тварин, самі все зроблять і вивезуть.
Фельдман - кончена ****. Реально шкода, у війну загинула величезна кількість хороших людей, а такі гниди виживуть всюди, я впевнений що навіть в ядерну війну воно б вижило. І канючило шо дайте і допоможіть - доларовому мультимільярдеру, дайте, допоможіть!! Скотиняка.
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05.04.2022 16:33 Ответить
От моя шана і повага Вам
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05.04.2022 17:08 Ответить
прорашитське мурло жаліється, що доведеться приспати тигрів через напад його улюблених російських "тварин". Жорстока іронія. Ну, мабуть, треба було йому гучніше кликати росіян та ще більше розганяти українофобію - може б одразу касаби бомбанули так, що і від самого нього і від його тигрів нічого б не залишилося.
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05.04.2022 16:34 Ответить
Це мурло не жаліє нікого!
воно згодне вбивати, коли, вводять цей препарат вони задихаються і в них стає сердце, хто дам йому право на таки тортури
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05.04.2022 17:15 Ответить
Тваринок врятують. Питання вже вирішено.
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05.04.2022 17:34 Ответить
Себя усыпи,обезьяна!
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05.04.2022 20:53 Ответить
 
 