"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - житель Ахтырки о войне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Житель Ахтырки в Сумской области рассказал о разрушении в городе и высказал свою точку зрения на войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, мужчина показывает глубокую воронку и разрушенный отрезок теплосети.
"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы именно так способствовать изучению русского языка", - говорит он на русском языке.
Топ комментарии
+48 Сірий
показать весь комментарий05.04.2022 13:29
+25 Paul Foxen
показать весь комментарий05.04.2022 13:32
+17 Stepan Nakonechnyi
показать весь комментарий05.04.2022 13:31
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Пожалуйста, подождите...
І ще одне. У дуже великого відсотку російськомовних громадян бабульки і дєдульки заїхали на місця виморених голодом, або депортованих україномовних. Без образ, кого могло зачепити...
1. "потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам" - ти віриш, що тільки солдати зі східних областей воюють? Ти дуже сильно помиляєшся.
2. Чому не напали на західні області? Дуже просто. Їм тут тільки один варіант - повністю знищити міста і населення. На сході вони якраз і розраховують на " предательство", але Україна єдина!
Слава Україні!
Скажи російськомовному, що він російськомовний....
Є маса успішних держав, які не мають власної мови: США, Канада, Австрія, Австралія, Швейцарія ...
Мовне питання це архаїка. Не треба уподоблятись кацапам і робити з нього абсолют.
Виходячи з тої реальності в яку ми намагаємось піти, то потрібна одна мова - англійська, як найбільш універсальна. Друга - українська. Для держслужбовців обов'язкова.
Например я киевлянин коренной и ни разу не использовал укр. яз. в "побуті", потому что его использует 0% киевлян, только приезжие. И я сдам укр. как и англ. яз. получше тебя
З.Ы. И мат не кацапский.
З.Ы. И "я їду в Україну" переводится на кацапский как "я еду НА Украину". Так что если хочешь грамотно говорить на кацапском то НА Украину, НА работу, но В школу, В Польшу, В Крым. И никак не В Украину, В работу, НА школу, НА Польшу, НА Крым.
А то еще и безграмотные, так еще и какие то теории строят типа по ним только приставка "В" означает что Украина независима, дебилы, ну тогда по конченой логике НА Крым надо говорить.
його історична пам'ять, найцінніше надбання століть,
мова - це ще й музика, мелодика, фарби буття, ******* художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу !!
Подавляющее большинство в паРашке общается полностью на МАТЕРНОМ ЯЗЫКЕ!
Большинство да, но не все. Муромо-Рязанское княжество, Ростово-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Новгородская земля, это то, что принято называть Киевской Русью, если я правильно понимаю.
Тому не будьте жопами- переходьте на рідну українську.
Руссій ізик належить рабам та бидлові.
Українофобія важке психічне захворювання з непередбачуваними, часом смертельними наслідками.