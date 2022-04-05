Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника. ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Фотограф Стас Юрченко опубликовал фото освобожденного от российской армии Тростянца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Одной из самых ужасных картин, что мы увидели, было кладбище в 300 метрах от четырехэтажного дома с дыркой от снаряда или мины. На кладбище — закопанные люди: часть - те, кто погиб во время обстрелов, многие умерли не из-за боевых действий, а из-за не полученной медицинской помощи. Не могли попасть в больницу и получившие ранения жители города. Россияне не разрешали провозить людей через внутренние блокпосты в больницу, и люди умирали, не дождавшись помощи. Местные не могли хоронить людей нормально - копать могилы под обстрелами" .
"У Центрального автовокзала - много уничтоженной российской военной техники. Часть уцелевшей техники забрали ВСУ. Многие люди в городе пользуются велосипедами, в том числе потому, что россияне отбирали автомобили. Жители рассказывали, что россияне повреждали в домах роутеры, компьютеры, вырывали провода и ламы технику, чтобы у них не было связи. Жесточайшими, по словам местных жителей, оказались представители "ДНР", они говорили: "Мы восемь лет терпели, а теперь потерпите и вы".
"Многие дома в городе разрушены, жители остались без жилья. Во время оккупации люди пытались не выходить из дома, потому что боялись за свою жизнь. Они жили без света, газа и воды. Все магазины были закрыты, часть — разграблены россиянами. Люди ели то, что было дома. По словам жителей, они слышали о гуманитарной помощи из России, но из тех, с кем удалось пообщаться, никто не подтвердил, что кто-то ее получил. Как только контроль Украины над городом был восстановлен, туда начали доставлять гуманитарную помощь, и сейчас люди постепенно возвращаются к жизни.
Один из местных жителей рассказал, что российские военные расстреляли гражданский автомобиль, в котором он был вместе со знакомым. В знакомого попали четыре пули, но он выжил: две пули вынули, две - оставили.
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Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
бракує слів - одні мати 😠
собі таке мостіть дома на раші, курвині діти, най би вас шляк трафив!
Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
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На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !