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Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника. ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Фотограф Стас Юрченко опубликовал фото освобожденного от российской армии Тростянца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото он обнародовал на своей странице в Facebook.

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Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 01

"Одной из самых ужасных картин, что мы увидели, было кладбище в 300 метрах от четырехэтажного дома с дыркой от снаряда или мины. На кладбище — закопанные люди: часть - те, кто погиб во время обстрелов, многие умерли не из-за боевых действий, а из-за не полученной медицинской помощи. Не могли попасть в больницу и получившие ранения жители города. Россияне не разрешали провозить людей через внутренние блокпосты в больницу, и люди умирали, не дождавшись помощи. Местные не могли хоронить людей нормально - копать могилы под обстрелами" .


Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 02
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 03

"У Центрального автовокзала - много уничтоженной российской военной техники. Часть уцелевшей техники забрали ВСУ. Многие люди в городе пользуются велосипедами, в том числе потому, что россияне отбирали автомобили. Жители рассказывали, что россияне повреждали в домах роутеры, компьютеры, вырывали провода и ламы технику, чтобы у них не было связи. Жесточайшими, по словам местных жителей, оказались представители "ДНР", они говорили: "Мы восемь лет терпели, а теперь потерпите и вы".


Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 04
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 05

"Многие дома в городе разрушены, жители остались без жилья. Во время оккупации люди пытались не выходить из дома, потому что боялись за свою жизнь. Они жили без света, газа и воды. Все магазины были закрыты, часть — разграблены россиянами. Люди ели то, что было дома. По словам жителей, они слышали о гуманитарной помощи из России, но из тех, с кем удалось пообщаться, никто не подтвердил, что кто-то ее получил. Как только контроль Украины над городом был восстановлен, туда начали доставлять гуманитарную помощь, и сейчас люди постепенно возвращаются к жизни.

Один из местных жителей рассказал, что российские военные расстреляли гражданский автомобиль, в котором он был вместе со знакомым. В знакомого попали четыре пули, но он выжил: две пули вынули, две - оставили.


Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 06
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 07
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 08
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 09

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Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 10
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 11
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 12
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 13
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 14
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 15
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 16
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 17
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 18
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 19
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 20
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 21
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 22
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 23
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 24
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 25
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 26
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 27
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 28
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 29
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 30
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 31
Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника 32
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Топ комментарии
+17
Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви". ©

Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
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05.04.2022 13:57
+11
Висловити свої відчуття від всього , що натворили оркі в нашій країні
бракує слів - одні мати 😠
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05.04.2022 13:51
+9
Антибандерівці повільно перетворюються в бандерівців...
Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
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05.04.2022 13:50
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Антибандерівці повільно перетворюються в бандерівців...
Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
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05.04.2022 13:50 Ответить
Висловити свої відчуття від всього , що натворили оркі в нашій країні
бракує слів - одні мати 😠
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05.04.2022 13:51 Ответить
Уже и матов не хватает.
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05.04.2022 14:16 Ответить
ось це і є руській мір

собі таке мостіть дома на раші, курвині діти, най би вас шляк трафив!
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05.04.2022 13:52 Ответить
Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви". ©

Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
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05.04.2022 13:57 Ответить
Ще один приклад проросійської гниди із зламаною росzомбоящиком психікою. Евакуйована мешканка із Луганської області при оформленні сина в школу сказала вчительці (не дослівно): "Коли Путін переможе, то ми повернемось назад додому". Вчителька не стрималась і запитала: "Чому ж ви приїхали сюди? їхали б зразу в Росію". Мамаша промовчала. Педагоги школи в ступорі. Хлопчик непогано вчиться. Мабуть буде українцем, якщо буде спілкуватись з українськими дітьми.
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06.04.2022 07:37 Ответить
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 14:24 Ответить
"Медведев заверяет, что Путин «твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины» и будет идти к этой цели, поскольку без уничтожения независимой Украины у России не будет «возможности, наконец, построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока». Последняя фраза показывает, что планы кремлевского диктатора не ограничиваются Украиной и простираются дальше - на весь европейский континент."
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05.04.2022 14:39 Ответить
Разруха ,убийства ,невероятное вранье -это русский мир ...
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05.04.2022 15:34 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:22 Ответить
 
 