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Противотанковый расчет из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Противотанковый расчет 95-й ОДШБр из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

"Впечатляющее мастерство - российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов, уничтоженный пуском ракеты стоимостью 25 тысяч долларов. Украинский ПТРК Стугна КБ Луч демонстрирует свои высокие боевые качества. Этот ПТРК - наиболее эффективное противотанковое оружие на фронте, которое наши военные ценят больше, чем Джавелин: Прежде всего ценится высокая надежность, возможность оператору наводить ракету дистанционно из укрытия, большая дальность и удобство наведения. К сожалению, два года пусковые установки Стугна армия не закупала, но применяемые пусковые демонстрируют впечатляющие результаты. Это лучшая реклама современного украинского оружия", - пишет об успешной атаке украинских воинов главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+97
Молодцы! Справедливость в руки и Бог Вам в помощь!
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05.04.2022 13:47
+77
Стугна очень удачный ПТРК.
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05.04.2022 13:49
+58
Красавы!
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05.04.2022 13:48
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Страница 2 из 2
противотанковым комплексом с упреждением сбили вертолет! подобное могут сделать только ВСУ. Слава ВСУ!

походу, у русских нацистов подорвет не по децки. опять будут орать выфсеврети.
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05.04.2022 14:32 Ответить
"онбілнеготовтакнечесновсёвіключеноужебілопредупреждатьнадоаневлесупрятаться"
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05.04.2022 18:02 Ответить
Во-первых, это красиво.
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05.04.2022 14:32 Ответить
Страйк...
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05.04.2022 14:34 Ответить
Вот это мощь) лучшая реклама для стугны
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05.04.2022 14:35 Ответить
3.14здец подкрался незаметно
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05.04.2022 14:36 Ответить
...хоть виден был издалека.
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05.04.2022 20:20 Ответить
Перемножити цю сволоту всіх на "0".
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05.04.2022 14:56 Ответить
я думал что вертолет из ПТРК можно сбить только в Батлфилде, а тут в реале
Следующий уровень из танка вертолет сбить!
Ну и из РПГ самолет...
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05.04.2022 14:57 Ответить
он завис все же а не в движении был.
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05.04.2022 16:32 Ответить
Я сбивал из танка в Бэтлфилд Бэд Компани - 2. Надо мне к вам добровольцем
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06.04.2022 00:45 Ответить
Тупий кацап, а міг би задати вертуху збройним силам і касу нормальну приклеїти.
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05.04.2022 15:05 Ответить
За іпотеку розрахувався б, і живим лишився б...
А так - став номінантом на Премію Дарвіна.
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05.04.2022 20:23 Ответить
Красавы
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05.04.2022 15:32 Ответить
Сразу видно что у Стугны заряд намного мощнее чем у обычного ПЗРК. Вертолет вроде как разорвало на части так что до земли долетело только говно
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05.04.2022 15:34 Ответить
Дивлячись куди поцілиш
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05.04.2022 16:01 Ответить
Стугна на танк вообще то рассчитана. Там кумулятивная струя, которую даже лобовая броня танка не остановит, но если попадет не в самое важное место вертолета, то только сделает сквозную дырку. А ПЗРК бьет цель множеством осколков, какая то их часть в любом случае что-то важное заденет.
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05.04.2022 21:03 Ответить
Вот это уровень!
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05.04.2022 15:34 Ответить
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05.04.2022 15:49 Ответить
"hold my beer"
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05.04.2022 18:05 Ответить
В 2021 году верховный главнокомандующий не закупил для ЗСУ ни одного комплекса Стугна и Корсар. С таким опытом скоро и самолёты фашиков будут сбивать.
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05.04.2022 15:57 Ответить
Охреніти!
Ай молодці!
Гвинто пєпєлац довийобувався у режимі зависання. Мабуть перевіряв чи буде "підхват" чи не буде.
Після перемоги, "Стугна" стане одним із самих експортно конкурентних товарів.
Слава Україні!
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05.04.2022 15:58 Ответить
Дуже приємне враження,коли палає ворожа техніка...
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05.04.2022 15:58 Ответить
"Стугна" сила, москалям могила.
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05.04.2022 16:08 Ответить
Надеюсь это не тот пилот который собирался сдаться и получить деньги за вертушку.
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05.04.2022 16:21 Ответить
те кто сдается наверное садятся сразу. и валят подальше безоружными. ну или договариваются заранее.
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05.04.2022 16:40 Ответить
Щось не видно щоб він "Миллион" кричав... Однаково - економія!
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05.04.2022 17:39 Ответить
Чувак явно плохо умел торговаться
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05.04.2022 21:05 Ответить
Что же это за такой чудесный вертолёт который можно сбить из ПТРК?
Действительно, анало-говнет, а не боевой вертолёту.
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05.04.2022 16:24 Ответить
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05.04.2022 16:53 Ответить
"Там ще один! Давай, заряжай!" - хлопці впіймали кураж!
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05.04.2022 16:25 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:28 Ответить
Зебилы, а ну поясните почему два последних года Стугну не закупали в ЗСУ? Порошенко мешал, не?
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05.04.2022 16:41 Ответить
В следующей модификации надо сделать возможность отделить модуль ведения/наблюдения от пусковой установки. Это даст сразу несколько преимуществ, можно будет заряжать следующую ракету, пока первая еще в полете, а не ждать пока она долетит. Сейчас этого делать нельзя, вся установка будет дрожать и сбивать наведение. Другое преимущество , более компактный модуль ведения можно замаскировать повыше, да хоть на мачте поднимать, или на дереве, а саму пусковую установку прятать за укрытие, это сделает обнаружение места пуска труднее, и позволит более безопасно перезаряжать установку. Ну и вся дрожь и дым в момент пуска не будут затруднять наведение как сейчас.
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05.04.2022 16:41 Ответить
Так ПТРК Стугна-П так и работает. Блок управления может быть до 50 метров от пусковой установки. Слава Украине!
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05.04.2022 20:24 Ответить
Я не про модуль управления, я про саму камеру и источник лазерного луча.
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06.04.2022 01:22 Ответить
Ну після війни може і з такою рекламою і можна буте бізнес робити..
Хоча при таких умовах..війнa ..звучить цинічно
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05.04.2022 17:06 Ответить
Цікаво наскільки сподобалась "Стугна" тим козломордим які летіли в збитому гелікоптері.
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05.04.2022 17:13 Ответить
До уср.чки.
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05.04.2022 17:41 Ответить
вони ще потренуються і будуть кораблі з літаками збивати))
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05.04.2022 18:51 Ответить
Цінуйте своє!
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05.04.2022 20:35 Ответить
два роки армія не закупала ---дивно --- ніхто не догадуеться чому? ах так -велике будівництво чи то крадівніцтво
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05.04.2022 21:02 Ответить
Красавцы )))) после войны за нашей Стугной очередь на закупку выстроится, истинно вам говорю. ))))
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05.04.2022 21:18 Ответить
Вона й так вся експортна, а після відновлення виробництва черга на роки вперед вишикується, враховуючи реальні бойові успіхи її використання.
От тільки армія припинила їх закупівлю одразу після приходу янєлоха на президентський стульчак, а ті, що зараз використовуються, були в більшості врятовані "ворогом народу" Тетяною Чорновіл уже під час кацапських обстрілів, коли московити КБ розробника знищували по наведенню ДБРівських кротів. Тож ще побачимо, чи воно дійсно так буде, бо наше суспільство навіть в умовах війни з кацапами ніяких висновків із свого вибору 2019го року не зробило, армія вже не дасть кацапам перемогти, а от що далі буде, після перемоги - питання дуже складне і неприємне...
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06.04.2022 09:07 Ответить
Стугна дуже ефективна зброя! Молодці наші Воїни!
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05.04.2022 21:57 Ответить
Купуй українське!
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05.04.2022 21:58 Ответить
"Нажаль, два роки пускові установки Стугна армія не закуповувал" ??? О велики і досвідчений Хомчак не робив замовлень, тому, що було "перемирря". Один виродок "будував" дороги, такий же не озброював армію, "совпадение? Не думаю." А Ви, як думаєте, пане Бутусов?
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05.04.2022 22:25 Ответить
был ударный вертолет, стал безударный
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05.04.2022 22:49 Ответить
А якби ж то їх партіями закуповували ці два з гаком роки, разом із Корсарами, Нептунами, Громами, тощо, замість дерибану грошей на дорогах та дрібній інфраструктурі... Ех, 73%, що ви наробили в 2019му...
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06.04.2022 09:01 Ответить
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