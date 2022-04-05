Противотанковый расчет из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52. ВИДЕО
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Противотанковый расчет 95-й ОДШБр из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
"Впечатляющее мастерство - российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов, уничтоженный пуском ракеты стоимостью 25 тысяч долларов. Украинский ПТРК Стугна КБ Луч демонстрирует свои высокие боевые качества. Этот ПТРК - наиболее эффективное противотанковое оружие на фронте, которое наши военные ценят больше, чем Джавелин: Прежде всего ценится высокая надежность, возможность оператору наводить ракету дистанционно из укрытия, большая дальность и удобство наведения. К сожалению, два года пусковые установки Стугна армия не закупала, но применяемые пусковые демонстрируют впечатляющие результаты. Это лучшая реклама современного украинского оружия", - пишет об успешной атаке украинских воинов главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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походу, у русских нацистов подорвет не по децки. опять будут орать выфсеврети.
Следующий уровень из танка вертолет сбить!
Ну и из РПГ самолет...
А так - став номінантом на Премію Дарвіна.
Ай молодці!
Гвинто пєпєлац довийобувався у режимі зависання. Мабуть перевіряв чи буде "підхват" чи не буде.
Після перемоги, "Стугна" стане одним із самих експортно конкурентних товарів.
Слава Україні!
Действительно, анало-говнет, а не боевой вертолёту.
Хоча при таких умовах..війнa ..звучить цинічно
От тільки армія припинила їх закупівлю одразу після приходу янєлоха на президентський стульчак, а ті, що зараз використовуються, були в більшості врятовані "ворогом народу" Тетяною Чорновіл уже під час кацапських обстрілів, коли московити КБ розробника знищували по наведенню ДБРівських кротів. Тож ще побачимо, чи воно дійсно так буде, бо наше суспільство навіть в умовах війни з кацапами ніяких висновків із свого вибору 2019го року не зробило, армія вже не дасть кацапам перемогти, а от що далі буде, після перемоги - питання дуже складне і неприємне...