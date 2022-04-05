Противотанковый расчет из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52. ВИДЕО

Противотанковый расчет 95-й ОДШБр из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

"Впечатляющее мастерство - российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов, уничтоженный пуском ракеты стоимостью 25 тысяч долларов. Украинский ПТРК Стугна КБ Луч демонстрирует свои высокие боевые качества. Этот ПТРК - наиболее эффективное противотанковое оружие на фронте, которое наши военные ценят больше, чем Джавелин: Прежде всего ценится высокая надежность, возможность оператору наводить ракету дистанционно из укрытия, большая дальность и удобство наведения. К сожалению, два года пусковые установки Стугна армия не закупала, но применяемые пусковые демонстрируют впечатляющие результаты. Это лучшая реклама современного украинского оружия", - пишет об успешной атаке украинских воинов главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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