Разрушенный центр Марьинки после российских обстрелов. ВИДЕО
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Центр Марьинки вблизи Донецка потерпел значительные разрушения после обстрелов российских оккупантов.
Как сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман, разрушили объекты инфраструктуры, местную московскую церковь, дом культуры, торговые площадки и магазины.
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Но замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть.
…
Оставим ненависть.
Увы, но она бесконтрольна.
…
Пришло время холодной ярости.
Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах.
Методично и без лишнего героизма.
Бережём силы.
Они нам ещё понадобятся.