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Разрушенный центр Марьинки после российских обстрелов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Центр Марьинки вблизи Донецка потерпел значительные разрушения после обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман, разрушили объекты инфраструктуры, местную московскую церковь, дом культуры, торговые площадки и магазины.

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Автор: Анастасія Потіха
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Цель ху.ла разрушить Украину и уничтожить всех Украинцев. Они уже не боятся говорить это официально.
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05.04.2022 14:29 Ответить
На этом Приватовском банкомате я деньги снимал..градами просто сносят Марьинку...делают вторую Волноваху..по другому взять города не получается..сепары, кстати, отчитались, что взяли Марьинку 2 недели назад..хрен вам, а не Марьинку))). Вот поэтому и попытки взять в окружение..в лоб у лаптей ну никак не получается...
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05.04.2022 14:34 Ответить
"ГуZZкий мир", в усій своїй мерзенній потворності.
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05.04.2022 14:35 Ответить
Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине.

Но замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть.



Оставим ненависть.

Увы, но она бесконтрольна.



Пришло время холодной ярости.

Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах.

Методично и без лишнего героизма.

Бережём силы.

Они нам ещё понадобятся.
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05.04.2022 14:53 Ответить
А ведь Марьянка была ключом в своё время к Донбассу когда наши дали звизды оркам так что даже с Донецка орки начали убегать бросая всё и колонами покидали город крича что укры наступают.Был шанс зайти по их стопам от их трусости но мы не сделали этого а теперь пожинаем плоды.
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05.04.2022 17:19 Ответить
МОСКОВИТСЬКИ ВИРОДКИ.....
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05.04.2022 19:40 Ответить
 
 