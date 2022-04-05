Брифинг российских военных, согласившихся воевать за Украину в составе легиона "Свобода России". ВИДЕО

В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" проходит брифинг с участием российских военных, которые вызвались воевать за Украину в составе легиона "Свобода России".

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга.

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