Брифинг российских военных, согласившихся воевать за Украину в составе легиона "Свобода России". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" проходит брифинг с участием российских военных, которые вызвались воевать за Украину в составе легиона "Свобода России".
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+33 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий05.04.2022 14:53
+12 Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий05.04.2022 15:01
+12 Національне Питання
показать весь комментарий05.04.2022 15:08
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Пожалуйста, подождите...
Немає ніякої россії.
Яким,чином вони незнищені?????????
НЕЛЬЗЯ ИМ ВЕРИТЬ!!! В тюрьме не хотят сидеть. СБЕГУТ!
Пусть переходят на нашу сторону и побольше и бьют тех, кто воюет против нас.
Покажут себя в бою хорошо, значит полезное дело сделают.
Посмотрим, время очень скоро покажет на что они способны.
Только мало их. Да и там не все военнослужащие, там есть просто люди с российским паспортом, которые не учавствовали непосредственно во вторжении.
из предателей редко получается хороший воин...ибо он боится всех... и тех кого предал и тех кому служит... предавший раз предаст второй не задумываясь...
нет...слишком быстро вы им поверили...