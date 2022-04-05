"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали они, а потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову", - свидетельство жительницы Бучи Абрамовой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала об убийстве российскими оккупантами своего мужа Олега.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеосвидетельства женщины опубликованы в социальных сетях.
"Пятого марта мы были дома, когда раздался взрыв вблизи дома и автоматные очереди. Затем крик: "Выходите!". Мы вышли с поднятыми руками и просили не стрелять". На что солдат говорит: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".
Потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову. Он все время лежал на месте расстрела, пока россияне не ушли из города.
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Джерело:
ДСНС
Заперечує, що беззбройних набагато легше вбивати, а ніж озброєних.
Как можно после всего того, что творили творят рашисткие нелюди вести с ними переговоры, напрашиваться на личную встречу...
Клоун живет в своем
миребалагане и для него единственно важно - быть в центре внимания публики.
чи ти з фронту пишеш?