Исключение России из ООН, лишение ее права вето в Совете Безопасности – это безальтернативный путь, - Порошенко. ВИДЕО
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Путинская Россия как государство-агрессор должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН и вообще должна быть исключена из этой международной организации, убежден Петр Порошенко.
В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что другого пути для обеспечения мировой безопасности нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Начать процесс исключения Российской Федерации из членов Организации Объединенных Наций и лишения ее права вето. Ведь страна, совершившая преступления против человечества и нарушающая принципы создания ООН, не имеет права находиться в составе ООН и тем более иметь право вето", – призывает Порошенко.
"Я считаю, что это безальтернативный путь. Украина не имеет права действовать по-другому. Здесь я ссылаюсь не только на опыт 1939 года, когда после войны в Финляндии Россию исключили из Лиги Наций. Такая карма у нее, такая судьба у нее, чтобы она совершала преступления против человечества – и это фактически элемент тотальной международной изоляции не просто страны-агрессора, а страны, совершающей преступления против человечества", – отмечает Порошенко.
"Хочу подчеркнуть, что Устав ООН четко предусматривает: страна, которая нарушает принципы, заложенные в Уставе, не имеет права оставаться в организации", – говорит пятый президент.
"Мы говорим сегодня о тотальной, международной, энергетической, экономической, политической изоляции России. Это кратчайший путь к миру. Мы должны нажать, если хотим склонить Российскую Федерацию к миру", - убежден Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
і вони вже на путіна та компанію зачекалися....
я вже бачив "гіраїчіскій АПЛ курск...", авіаносіц кузя...танки армата... та іншу руSSку зброю з путінскіх мультиків 2016-2019 років..
а як ви думаєте для чого руZZкі вбивці тягнули весь цей непотріб з Владивостока та Хабаровська в Україну??....
От якби об'єднати розум Пороха,з язиком Зелі!
Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
"США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?"
Хотеть не вредно!
Особенно, если совсем не уверены в успехе этого "виключення Росії з Ради ООН з прав людини".
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», - за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.
А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.
И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций.
Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...
Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.
И почему этот условный Запад в этой битве без правил всегда на стороне... крокодила, которого они как бы пытаются умиротворить, цивилизировать, накормив его сначала соседями...
Конечно сначала дальними...
Подсунул Бене и Зе троянского коня ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь им очень сложно, ибо североатлантическая интеграция не устраивает ни того ни другого.