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Исключение России из ООН, лишение ее права вето в Совете Безопасности – это безальтернативный путь, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Путинская Россия как государство-агрессор должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН и вообще должна быть исключена из этой международной организации, убежден Петр Порошенко.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что другого пути для обеспечения мировой безопасности нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Начать процесс исключения Российской Федерации из членов Организации Объединенных Наций и лишения ее права вето. Ведь страна, совершившая преступления против человечества и нарушающая принципы создания ООН, не имеет права находиться в составе ООН и тем более иметь право вето", – призывает Порошенко.

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"Я считаю, что это безальтернативный путь. Украина не имеет права действовать по-другому. Здесь я ссылаюсь не только на опыт 1939 года, когда после войны в Финляндии Россию исключили из Лиги Наций. Такая карма у нее, такая судьба у нее, чтобы она совершала преступления против человечества – и это фактически элемент тотальной международной изоляции не просто страны-агрессора, а страны, совершающей преступления против человечества", – отмечает Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что Устав ООН четко предусматривает: страна, которая нарушает принципы, заложенные в Уставе, не имеет права оставаться в организации", – говорит пятый президент.

"Мы говорим сегодня о тотальной, международной, энергетической, экономической, политической изоляции России. Это кратчайший путь к миру. Мы должны нажать, если хотим склонить Российскую Федерацию к миру", - убежден Порошенко.

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Топ комментарии
+23
Если исключат из ООН, то и из Совбеза тоже, и про право вето можно не говорить.
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05.04.2022 15:26
+21
Це твоє звернення до zeленського?
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05.04.2022 15:30
+16
Різницю між "Пятим" і "пів-шостого" бачите?
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05.04.2022 15:44
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Если исключат из ООН, то и из Совбеза тоже, и про право вето можно не говорить.
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05.04.2022 15:26 Ответить
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Дякую що пояснив мені та пороху...
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05.04.2022 15:29 Ответить
І шо воно по факту дасть?за боінг хоть когось засудили?
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05.04.2022 15:29 Ответить
До цього йде.
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05.04.2022 15:30 Ответить
Яким чином?ну навіть дадуть вирок і хто поїде затримувати їх?чи бункер будуть штурмувати?
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05.04.2022 15:49 Ответить
Мілошевич розповість, коли у пеклі з ним зустрінуться.
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05.04.2022 16:12 Ответить
мілошевич+кадафі+хусейн з чаушеску..можуть ЦЕ підтвердити...
і вони вже на путіна та компанію зачекалися....
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05.04.2022 16:30 Ответить
жоден з них не мав ядерної зброї, тому до них можна було прийти у гості. з ****** так не вийде.
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05.04.2022 17:15 Ответить
ви впевненні що там на роSSії щось БУЛО і Є?
я вже бачив "гіраїчіскій АПЛ курск...", авіаносіц кузя...танки армата... та іншу руSSку зброю з путінскіх мультиків 2016-2019 років..
а як ви думаєте для чого руZZкі вбивці тягнули весь цей непотріб з Владивостока та Хабаровська в Україну??....
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05.04.2022 17:50 Ответить
впевнений. якість та результат використання роzzією ЯЗ викликають сумніви, та для сцикливої Європи цього досить.
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05.04.2022 18:34 Ответить
тогда уже "мировому сообществу" будет сложно не предпринимать никаких действий. там, миротворцы, поставки оружия гуманитарки и т.п. а сейчас вроде "вето", сори, ничего нельзя сделать. это так удобно... правда есть еще Китай, но там немного могут быть адекватнее. кацапов то мы 100% знаем.
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05.04.2022 15:48 Ответить
Які миротворці?вони всі очкують воювати з парашою,ця організація може тільки в африку відправляти миротворців
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05.04.2022 16:04 Ответить
Та ні, то в іншому порядку? Спочатку Радбез, а потім і ООН.
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05.04.2022 15:39 Ответить
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05.04.2022 15:26 Ответить
Чепуха то все, дезінформація зараз дуже шкідлива
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05.04.2022 15:30 Ответить
розкручує свій канал
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05.04.2022 15:45 Ответить
дещо він "передбачав" завчасно. Але цілком дивний канал і дивна інфа...
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05.04.2022 15:31 Ответить
Нагадує Гнилятин ТВ. Розказує абсурдні новини серйозним професійним голосом. Але вже не раз прогнози збувалися.. чи так співпадало.. хєр його зна.. тіп мутний
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05.04.2022 15:37 Ответить
розкручує свій канал
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05.04.2022 15:44 Ответить
дебил, но у него просмотров больше чем у Бутусова
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05.04.2022 16:09 Ответить
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Ляпання язиком не зупинить рашистські танки та ракети.
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05.04.2022 15:29 Ответить
Це твоє звернення до zeленського?
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05.04.2022 15:30 Ответить
До всіх наших політиків які кричать зараз про переговори, міжнародні організації та договори, зараз значення має лише військова міць.
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05.04.2022 15:34 Ответить
Вважаєш що твій метеоризм посилить нашу військову міць?
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05.04.2022 15:51 Ответить
Исключить надо, но войну это не остановит. Возможно, международные суды над российскими военными повлияют на решимость сместить путлера.
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05.04.2022 15:39 Ответить
навряд(
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05.04.2022 16:10 Ответить
Перед Второй мировой войной СССР и Германию исключили из Лиги Наций (или кто-то сам ушел, точно не помню), но войну это не предотвратило.
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05.04.2022 16:26 Ответить
Різниця яка ? Війна і так іде.
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05.04.2022 20:02 Ответить
ООН має намагатись зупинити війну, якщо не вдалось запобігти.
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05.04.2022 21:06 Ответить
Все вірно він говорить!
От якби об'єднати розум Пороха,з язиком Зелі!
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05.04.2022 15:43 Ответить
Устав ООН (полный текст)

Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
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05.04.2022 15:44 Ответить
и некому это сделать
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05.04.2022 17:02 Ответить
Ключевое - по рекомендации Совета Безопасности.
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05.04.2022 17:28 Ответить
ugu, - a tut capa nu nikak ne zarekomenduje sebia vygnatj nafuj.
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05.04.2022 18:11 Ответить
так отож.
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05.04.2022 18:32 Ответить
Різницю між "Пятим" і "пів-шостого" бачите?
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05.04.2022 15:44 Ответить
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Я бачу, що п*ятому не бути сьомим.
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05.04.2022 16:23 Ответить
Це не головне. Головне в очевидній різниці світоглядів.
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05.04.2022 16:41 Ответить
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Брехун подал голос!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2022 15:52 Ответить
Ідея хороша, але який механізм реалізації? В Лізі націй, якщо що, ні у кого не було права вето, тому там совків (а ще Японію за злочини в Китаї) могли виключити...
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05.04.2022 15:52 Ответить
Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі - це безальтернативний шлях,

"США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?"

Хотеть не вредно!

Особенно, если совсем не уверены в успехе этого "виключення Росії з Ради ООН з прав людини".

Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», - за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.

А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.

И что потом было в истории человечества? Кто помнит?

А ведь ООНа - это вам не Лига наций.

Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...

Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.

И почему этот условный Запад в этой битве без правил всегда на стороне... крокодила, которого они как бы пытаются умиротворить, цивилизировать, накормив его сначала соседями...

Конечно сначала дальними...
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05.04.2022 16:18 Ответить
Давно вже час, не вкладається в голові, як країна-агресор (неодноразовий) навіть теоретично може бути в Раді Безпеки!
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05.04.2022 16:21 Ответить
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Пепа за свою каденцію казав ,що посольства росії знищувать ніззя ,бо дипломатичні стосунки дуже важливі як і фабрика у Ліпецьку ,як і фури з канахветами їхали у Крим і до нас товарооборот з росії був нехилий ..Було відео як вагоностав повний автомобілів ВАЗ 21213 їхав в Україну ,а в той час в Ілловайську наших оточили ...
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05.04.2022 16:21 Ответить
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Зараз вам прилетить, та коли то було
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05.04.2022 16:25 Ответить
Поможет нам примерно так же , как изменение в Конституции помогло Украине вступить в НАТО. Благими намерениями устелена дорога в ад...
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05.04.2022 17:38 Ответить
Порох мудрый и хитрый политик.
Подсунул Бене и Зе троянского коня ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь им очень сложно, ибо североатлантическая интеграция не устраивает ни того ни другого.
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05.04.2022 20:18 Ответить
Может сначала обговорить это в "нормандском формате" или в "минском"? Особый статус, перемирие, всеобщаяя амнистия, медведчука подключить, чтобы до ***** достучался? Шо Пеця, другого_выхода_нету?
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05.04.2022 20:36 Ответить
 
 