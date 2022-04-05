Обстрел детской больницы в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Общество
В сети появилось видео, на котором зафиксирован обстрел детской больницы в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его на своей странице в соцсети опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. На записи камер наблюдения зафиксировано попадание в парковку для скорых.
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На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
Там самі злісні бандери.