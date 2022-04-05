Обстрел детской больницы в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео, на котором зафиксирован обстрел детской больницы в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его на своей странице в соцсети опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. На записи камер наблюдения зафиксировано попадание в парковку для скорых.

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