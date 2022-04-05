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Обстрел детской больницы в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество

В сети появилось видео, на котором зафиксирован обстрел детской больницы в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его на своей странице в соцсети опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. На записи камер наблюдения зафиксировано попадание в парковку для скорых.

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Топ комментарии
+7
Точно, то, напевно, націоналісти підірвали, самі. Типу, як маріупольський драмтеатр чи трупи в Бучі. То ж то хотіло сказати?
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05.04.2022 15:50
+5
Давай за кораблем кацап.
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05.04.2022 15:49
+4
Полстраны разгромлена, это вы преувеличили. Но да, в остальном видимо Зеленский руководствуется именно такой логикой. Но из Севера страны орки ушли вовсе не по собственному желанию. Им там грозил полнейший разгром, поэтому быстро и убегали оставляя много рабочей техники и оружия
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05.04.2022 15:52
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Херсон,как и Донбасс не будем отваевывать военным путем?Кто в курсе?
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05.04.2022 15:42 Ответить
Думаю не будем. Надежда видимо на то что санкции сделают свое дело. Вероятность этого не более 10 процентов
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05.04.2022 15:47 Ответить
наверно нет, так как там могут быть жертвы и наши воины погибнуть следуя логики Зеленского, не должны сражаться, но тогда мы не выходим на границы 23 февраля а дарим еще половина оркам Запоржской обл и еще Херсонскую (сомневаюсь что ***** согласиться покинуть херсон) и понятно плюс полстраны разгромлена 4млн беженцев тысячи убитых
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05.04.2022 15:49 Ответить
Полстраны разгромлена, это вы преувеличили. Но да, в остальном видимо Зеленский руководствуется именно такой логикой. Но из Севера страны орки ушли вовсе не по собственному желанию. Им там грозил полнейший разгром, поэтому быстро и убегали оставляя много рабочей техники и оружия
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05.04.2022 15:52 Ответить
Тоді може і Кривий ріг їм подарувати
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05.04.2022 16:01 Ответить
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Це не схоже на обстріл. Це підрив.
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05.04.2022 15:44 Ответить
Давай за кораблем кацап.
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05.04.2022 15:49 Ответить
Точно, то, напевно, націоналісти підірвали, самі. Типу, як маріупольський драмтеатр чи трупи в Бучі. То ж то хотіло сказати?
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05.04.2022 15:50 Ответить
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 15:46 Ответить
А куди ж іще кацапю стрілять - звісно по лікарні, звісно по дитячій.
Там самі злісні бандери.
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05.04.2022 15:56 Ответить
Що за тупість під час війни??? Якого біса всі швидкі в купі в одному місці стоять?!
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05.04.2022 16:01 Ответить
нельзя авто так кучно ставить. Они же горят как спички
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05.04.2022 16:15 Ответить
У садистов-"освободителей" особое удовольствие похоже когда бомбят что-то связанное со словом Дети, и у нас, и в Сирии и везде
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05.04.2022 16:18 Ответить
Орки з особливим задоволенням ******** лікарні тому, що їх нещодавно було відремонтовано, там встановлено ******* обладнання, фахівці роблять складні операції .Теж саме з театрами - проведено реставрації, також встановлено ******* обладнання, йдуть цікаві вистави. Все це надавало нам привід для гордощів за свою країну. А наші діти - найпрекрасніше, що в нас є - для орків нічого не значать.
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05.04.2022 20:10 Ответить
 
 