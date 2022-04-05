РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32386 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
13 183 8
война (11698) минирование (1198) Буча (228)

Российские оккупанты понаставляли растяжек в ЖК "Континент" в Буче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Буча Киевской области оккупанты грабили оставленные жителями квартиры и заминировали жилые комплексы.

Соответствующее видео с ЖК "Континетн" в Буче обнародовал канал "Реальной Киев", передает Цензор.НЕТ.

"Буча, ЖК "Континент". российские оккупанты понаставляли растяжек, ограбили квартиры. И так во многих домах. Пожалуйста, берегите себя", - говорится в сообщении.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у вас шесть сотен пленных великой жыдоугрофиннобурятии...хай,блеать,растягиваются помалу на растяжках.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:08 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 16:11 Ответить
Фата Фатонька. Вірю в ЗСУ!Все буде Україна!🇺🇦
@FataFatula
·
4 год
чому досі немає інфи з Бородянки? Чому тягнуть з оприлюдненням? Щоби що? Шоб не завадити підписати капітуляцію?? Бо якшо світ побачить Бородянку, то вжахнеться так,що будь-що підписати потім буде означати: підписати і собі смертний вирок?
показать весь комментарий
05.04.2022 16:11 Ответить
не має там чого тягти. Я думаю, що Маріуполь переплюне і Бучу і Бородянку разом узяті.
Можливо багато заміновано, просто важко працювати. А можливо запустили іноземців і не публікують, щоби орки не накрили їх ракетами..
показать весь комментарий
05.04.2022 16:16 Ответить
Якщо там залишаться сліди злочинів. Люди просто набудуть статус зниклих безвісти.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:17 Ответить
С Мариуполем, к сожалению, может быть непонятно что. Его с большой вероятностью возьмут, а следы всех преступлений сами же скроют.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:51 Ответить
Схоже на ІМП. Якщо так, то це з метою сигналізації.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:13 Ответить
 
 