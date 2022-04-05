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Российские оккупанты понаставляли растяжек в ЖК "Континент" в Буче. ВИДЕО
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В городе Буча Киевской области оккупанты грабили оставленные жителями квартиры и заминировали жилые комплексы.
Соответствующее видео с ЖК "Континетн" в Буче обнародовал канал "Реальной Киев", передает Цензор.НЕТ.
"Буча, ЖК "Континент". российские оккупанты понаставляли растяжек, ограбили квартиры. И так во многих домах. Пожалуйста, берегите себя", - говорится в сообщении.
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@FataFatula
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4 год
чому досі немає інфи з Бородянки? Чому тягнуть з оприлюдненням? Щоби що? Шоб не завадити підписати капітуляцію?? Бо якшо світ побачить Бородянку, то вжахнеться так,що будь-що підписати потім буде означати: підписати і собі смертний вирок?
Можливо багато заміновано, просто важко працювати. А можливо запустили іноземців і не публікують, щоби орки не накрили їх ракетами..