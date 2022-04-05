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Мариуполь сейчас: в городе разрушены 90% зданий. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество

В окруженном Мариуполе уничтожено 90 процентов зданий, а его жители находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео, фиксирующее разрушение города, опубликовали журналисты проекта "Радио Свобода".

Читайте: Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе Тела убитых оккупантами горожан хотят выдать за жертв от рук ВСУ, - СБУ

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Топ комментарии
+7
я так понимаю Мариуполь для евродегенератов как вишенку на торте оставляют, эти дауны после бучи только на уголь эмбарго вводят и на порты...
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05.04.2022 16:26
+7
рашка - гарант миру працює....

Арахамія, угоду про мир з рашкою написав? Зе чекає...
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05.04.2022 16:31
+6
Господи, а всего то лишь нужен один налет авиационной группьІ и любого авианосца США и война закончится, так орда в Украине исчезнет.
Почему Запад так относится наплевательски к мучениям украинцев. Бог не простит не тлько тем, кто громит и убавает, а и тем, кто равнодушно за етим наблюдает.
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05.04.2022 17:01
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я так понимаю Мариуполь для евродегенератов как вишенку на торте оставляют, эти дауны после бучи только на уголь эмбарго вводят и на порты...
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05.04.2022 16:26 Ответить
во всех странах после освобождения от немецких нацистов таким ****** брили голову или убивали

это даже хуже чем коллаборация во власти
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05.04.2022 16:42 Ответить
Да, а потім самі себе щв'язували, стріляли самі собі в потилиці. Зараз москалі стільки всього придумають, що б виправдатись. Ти- огидне. Приперлося відбіоювать своїх рашодрузів, ніби їх тут чекали, зустрічались і т.д. Тм взагалі- дніще
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05.04.2022 17:33 Ответить
Ти тварина навіщо це розносиш
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05.04.2022 17:37 Ответить
як проти нас працює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA
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05.04.2022 18:02 Ответить
SeKo

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Реєстрація:
25.02.2022........ в спам !!!!
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05.04.2022 16:51 Ответить
В мене інформація від павліка пупкіна, що ти підар- при чрм тут я, в тебе є спростування? Поки це гірка правда
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05.04.2022 17:36 Ответить
No comment !
То де посилання на Котляр ?
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05.04.2022 18:11 Ответить
я прочитал эту статью там и правда есть это предложение...
одно скажу - это предложение совсем не является главным...\это эпизодик...\
а для этой твари оно главное оказывается...
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05.04.2022 18:51 Ответить
руцкий корабль пошёл указанным курсом...!)
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05.04.2022 19:20 Ответить
красиво вырванное предложение из статьи, + "творчески" добавлен абзац комментарий...
не первый раз вижу этот текст...
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05.04.2022 18:11 Ответить
ты тварь ту статью всю читал или перепощиваешь вырванное предложение из этой статьи...?
ещё своё предложение дописываешь...
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05.04.2022 18:01 Ответить
рашка - гарант миру працює....

Арахамія, угоду про мир з рашкою написав? Зе чекає...
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05.04.2022 16:31 Ответить
Австрияк везите прям с границы в Марик.
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05.04.2022 16:49 Ответить
Ради чего все это? ******** кацо-нацисты надеются,что именно этого хотят люди как будущее для своих детей? Или в будущем нацистов наших детей просто нет?
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05.04.2022 16:55 Ответить
Господи, а всего то лишь нужен один налет авиационной группьІ и любого авианосца США и война закончится, так орда в Украине исчезнет.
Почему Запад так относится наплевательски к мучениям украинцев. Бог не простит не тлько тем, кто громит и убавает, а и тем, кто равнодушно за етим наблюдает.
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05.04.2022 17:01 Ответить
Захід рідко дріщить від *****. Навіщо їм впрягатися?
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05.04.2022 18:14 Ответить
Все це вірно, але згадується (і вони її пам'ятають) така прикра штука, як "какая разница" ...
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05.04.2022 18:18 Ответить
бажаю щоб це відео кожної ночі снилось президентові арахміїї і всій зеленійсволоті яка думає не про перемогу а про якісь перемовини.народ бачить як ви ****** були і залишились
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05.04.2022 18:32 Ответить
 
 