Мариуполь сейчас: в городе разрушены 90% зданий. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество
В окруженном Мариуполе уничтожено 90 процентов зданий, а его жители находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео, фиксирующее разрушение города, опубликовали журналисты проекта "Радио Свобода".
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+7 Paul Foxen
показать весь комментарий05.04.2022 16:26
+7 SerjUA
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+6 Іван Лазівський
показать весь комментарий05.04.2022 17:01
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это даже хуже чем коллаборация во власти
https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA
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25.02.2022........ в спам !!!!
То де посилання на Котляр ?
одно скажу - это предложение совсем не является главным...\это эпизодик...\
а для этой твари оно главное оказывается...
не первый раз вижу этот текст...
ещё своё предложение дописываешь...
Арахамія, угоду про мир з рашкою написав? Зе чекає...
Почему Запад так относится наплевательски к мучениям украинцев. Бог не простит не тлько тем, кто громит и убавает, а и тем, кто равнодушно за етим наблюдает.