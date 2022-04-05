Мариуполь сейчас: в городе разрушены 90% зданий. ВИДЕО беспилотника

В окруженном Мариуполе уничтожено 90 процентов зданий, а его жители находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео, фиксирующее разрушение города, опубликовали журналисты проекта "Радио Свобода".

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