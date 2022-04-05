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Данилюк-Ярмолаева (354) военные преступления (1163)

Проект "Без цензуры": Чичваркин, Кац и не только. Как российские "либералы" врут о преступлениях России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Без цензуры" возвращается!

В первом после вынужденного перерыва выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как так называемые "российские либералы" лгут и манипулируют о преступлениях российских военных.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Выпуск не смотрел, но Каца смотрел. У него проблема только в том, что он пытается смотреть на рашистский скот, как на обычных европейцев - просто мало жизненного опыта, поэтому у него в голове не укладывается, что существа, которые выглядят, как люди, на самом деле людьми не являются. Это такой себе взгляд европейца на животных, которым он присвоил человеческие качества. В общем, он слегка наивный, но точно не имперец и не *************. Глаза он многим ********* открыл. Даже кому-то из украинцев не мешало бы посмотреть.
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05.04.2022 19:01
+8
Невзоров сейчас полностью на стороне Украины, проживает в Израиле, объявлен в розыск парашей. Когда была война в Чечне, далеко не все понимали, на чьей стороне правда. Так что не нужно на него гнать. Невзоров точно достойный человек.
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05.04.2022 19:05
+6
Плохо ты смотришь ! Там все антиукраинское ! Их главная задача , это трубить на каждом углу , что нельзя применять санкции к хорошей части российского народа ! Это такая же мразь как и любая другая московитская !
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05.04.2022 18:37
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https://360tv.ru/news/army/kadyrov-pokazal-kak-bolee-250-ukrainskih-morpehov-sdalis-rossijskim-*******-v-mariuqzr0pjdsatvgaxec580356hvacre8t7pc5538pauvm


Дырявый хвалится пленными ЗСУ.
WTF?
Или это ему лично Степан Андреич 31 февраля снимал?
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05.04.2022 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LrAKhbMCl2k&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%9A%D0%B0%D1%86
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05.04.2022 18:18 Ответить
честно говоря эта дама видимо поверхностно прошлась по либералам и теперь хайпится на теме. Я смотрю Каца и Пивоварова и там нет ничего антиукраинского. Кац действительно сильно сопереживает и иногда едва не плачет в своих видео (можно посмотреть его видео про Украину которое вышло незадолго до войны, на канале Варламова (уж тот точно двуличная тварь)). Ну а у Пивоварова принцип что выводы делайте сами, он наводит точки зрения разных сторон. Про остальних не в курсе
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05.04.2022 18:20 Ответить
Плохо ты смотришь ! Там все антиукраинское ! Их главная задача , это трубить на каждом углу , что нельзя применять санкции к хорошей части российского народа ! Это такая же мразь как и любая другая московитская !
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05.04.2022 18:37 Ответить
если так рассуждать, то в Украине все было б антироссийское. Но при этом откуда то берутся предатели. Так же само в РФ есть свои предатели (русского мира). Кац кстати никогда не говорил о невинном русском народе. Он говорил о коллективной ответственности.
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05.04.2022 19:02 Ответить
Выпуск не смотрел, но Каца смотрел. У него проблема только в том, что он пытается смотреть на рашистский скот, как на обычных европейцев - просто мало жизненного опыта, поэтому у него в голове не укладывается, что существа, которые выглядят, как люди, на самом деле людьми не являются. Это такой себе взгляд европейца на животных, которым он присвоил человеческие качества. В общем, он слегка наивный, но точно не имперец и не *************. Глаза он многим ********* открыл. Даже кому-то из украинцев не мешало бы посмотреть.
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05.04.2022 19:01 Ответить
каспаров? каспаров сказав що німці тримають пальму першості по санкціях, а Британія мало не хвості плентається. Але ж це неправда.
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05.04.2022 18:20 Ответить
З російських блогерів адекватний Kamikadze ded і Нєвзоров. Говорять правду як є і прямим текстом.
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05.04.2022 18:28 Ответить
Невзоров до последнего работал или сотрудничал с эхом москвы и вы думаете это просто так , Невзоров занимал какую-то пропагандистскую нишу отдушину для выпуска пара , чтобы его извращенно замаскированную речь послушала какая-то часть недовольных и думала на кухне ,, мы кремлю ещё покажем скоро ,, Невзоров это отряд контролируемой бутафорской оппозиции ! Он кстати снимал фильм ,, Чистилище ,, где народ и воины Чечни показаны как не люди ! Учитесь искать правду сами , рано или поздно это пригодится ! Слава Україні !Смерть російським загарбникам , вбивцям і нелюдам !
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05.04.2022 18:59 Ответить
Невзоров сейчас полностью на стороне Украины, проживает в Израиле, объявлен в розыск парашей. Когда была война в Чечне, далеко не все понимали, на чьей стороне правда. Так что не нужно на него гнать. Невзоров точно достойный человек.
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05.04.2022 19:05 Ответить
україна 24 справжня проросійська клоака.
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05.04.2022 18:55 Ответить
Не можу погодитись тiлькi шодо Шендеровiча. Скiлькi його пам*ятаю вiн боровся режимом х.лостану
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05.04.2022 19:28 Ответить
смотрел каца, он действительно говорил что артеллерист отличается от ката в Буче, скрытый пропагандон
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05.04.2022 20:26 Ответить
 
 