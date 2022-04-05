Проект "Без цензуры": Чичваркин, Кац и не только. Как российские "либералы" врут о преступлениях России. ВИДЕО

"Без цензуры" возвращается!

В первом после вынужденного перерыва выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как так называемые "российские либералы" лгут и манипулируют о преступлениях российских военных.

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