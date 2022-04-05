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Проект "Без цензуры": Чичваркин, Кац и не только. Как российские "либералы" врут о преступлениях России. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
"Без цензуры" возвращается!
В первом после вынужденного перерыва выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как так называемые "российские либералы" лгут и манипулируют о преступлениях российских военных.
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Топ комментарии
+10 Gar
показать весь комментарий05.04.2022 19:01
+8 Gar
показать весь комментарий05.04.2022 19:05
+6 Крюк Крановой
показать весь комментарий05.04.2022 18:37
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Дырявый хвалится пленными ЗСУ.
WTF?
Или это ему лично Степан Андреич 31 февраля снимал?