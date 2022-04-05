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Под Черниговом во время зачистки в лесополосе нашли позиции оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Черниговщине во время зачистки от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики окапывались прямо в лесополосе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на "Суспільне".

На видео можно увидеть места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов и где похоронили своих погибших.

На месте своего пребывания россияне разбросали остатки сухпайков, а также снарядов.

Также смотрите: "Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми": жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян. ФОТОрепортаж

Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, где спали и которые были для них убежищами.

По словам представителей территориальной обороны, производящих "зачистку", россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.
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Топ комментарии
+44
Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
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05.04.2022 18:13
+28
планово люлей получили вот вне планово и ****...
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05.04.2022 18:15
+25
Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
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05.04.2022 18:19
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Якщо вони планово відходили, "успішно" виконавши перший етап "спецоперації", чому ж стільки снарядів залишили?
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05.04.2022 18:09 Ответить
планово люлей получили вот вне планово и ****...
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05.04.2022 18:15 Ответить
Вони навіть планово й не наступали. У них не було ні лінії зачистки, ні груп з інфраструктури. Це малочисленна неорганізована орда. Судячи з такої тактики ведення війни - вони захоплюють деяку територію - потім відступають і окопуються на певних рубежах. І так далі.
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05.04.2022 18:25 Ответить
Везли речі, які відмарадьорили, для снарядів місць не залишилось.
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05.04.2022 18:33 Ответить
Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
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05.04.2022 18:13 Ответить
кацапи та цукор <<<
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05.04.2022 18:14 Ответить
Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
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05.04.2022 18:19 Ответить
Хрестам не місце на ямах де закопані виродки сатани. Прибрать і зрівнять з землею щоб і сліду не було.
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05.04.2022 18:22 Ответить
викопать тих двох з під хрестів та ідентифікувати. а потім надіслати мамкам . так буде по християнське правильно
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05.04.2022 18:44 Ответить
Такі речі якщо потрібно робити тотітькт після дослідження саперів. Ті гнуси здатні на падлянки У мане сусід був досвідченим розвідником в АТО і не вберігся весною 15р біля Попасної. А ті хлопці з ТрО також грають з вогнем. Щось не віриться що там все перевірено саперами.
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05.04.2022 19:30 Ответить
Ні. Сказати мамкам, щоб ті самі викопували і з ними додому *********. І щоб друзів взяли із собою
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05.04.2022 19:33 Ответить
Биомусор не идентифицируется, а утилизируется чирваками. ПС. Мардва сроду христианами не была, патаму шо людоеды.
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05.04.2022 20:41 Ответить
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05.04.2022 21:25 Ответить
 
 