Под Черниговом во время зачистки в лесополосе нашли позиции оккупантов. ВИДЕО

На Черниговщине во время зачистки от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики окапывались прямо в лесополосе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на "Суспільне".

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На видео можно увидеть места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов и где похоронили своих погибших.

На месте своего пребывания россияне разбросали остатки сухпайков, а также снарядов.

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Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, где спали и которые были для них убежищами.

По словам представителей территориальной обороны, производящих "зачистку", россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.