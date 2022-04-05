"Следуйте за русским кораблем", - сторонницу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше. ВИДЕО
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Сторонницуу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выселения опубликована в соцсетях. Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ уничтожают Харьков. Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Так что можно предположить, что она гражданка Украины и попала в Польшу, убегая от войны. Есть основания утверждать, что женщина именно из Харькова.
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70 лет назад вслед за освобождением от нацизма в Европе началась кампания преследования коллаборационистов
"Знаете, что случится дальше? Ни досудебных слушаний, ни нормального процесса не будет. Меня признают виновным и разделаются со мной еще до выборов". Так, по воспоминаниям его адвоката, в августе 1945 года точно предсказал свою судьбу Пьер Лаваль - премьер-министр Франции при коллаборационистском режиме Виши. Первые выборы в освобожденной Франции были назначены на 21 октября 1945 года. Шестью днями ранее Лаваля расстреляли во внутреннем дворе тюрьмы в городке Френ.
Процесс Лаваля, длившийся всего пять дней, как давно доказано историками, протекал с многочисленными грубыми нарушениями, хотя даже при соблюдении всех правовых формальностей второе лицо режима Виши почти наверняка было бы признано виновным. Иной вопрос, "потянула" ли бы его вина в таком случае на смертную казнь. Лаваль стал одним из самых высокопоставленных европейских политиков, казненных за сотрудничество с нацистской Германией в годы оккупации. Всего же тем или иным преследованиям в первые месяцы и годы после войны подверглись сотни тысяч людей. Тысячи ждала смерть - и не только по приговору суда. Разъяренные толпы, искавшие сразу после освобождения истинных и мнимых прислужников оккупантов, нередко устраивали суды Линча на улицах французских, бельгийских, голландских, датских, чешских городов.
Єрмаки з Арахаміями напряглись...
Google: запросы «Как уехать из России?» достигли 10-летнего максимума. Запросы по слову «эмиграция» увеличились в 4 раза; «политическое убежище» - в 5 раз.
«Яндекс»: запросы «Как уехать из России» за последний год делали 4000 человек в неделю, в последнее время - 40 тыс в неделю.
До речі ,а де подівся Пальчевський, і чи повернув він гроші за свої "Шоумазгов"?
воно перед закриттям дверей ліфту сказало
НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ
воно УКРАЇНОМОВНЕ
РАШАНСОКОПАСПОРТНЕ
при тому, що ******** країну, яка його породила
****, ПОРОДИЛА ТО Й ЗАКОПАЄ!
як виявиться інше - ставлю щось ХО))
на ваш вибір))
просто кілька фраз завчило..
бо інакше непаляницемовне так не палилося б
сказати без акценту "НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ" на автопілоті...
при тому, що тебе випиз*довують з готелю???
НЄЄЄЄ
ВОНО **** УКРАЇНОМОВНЕ
1) щоб кругом була Роісся
2) жити у ЄС чи США
до Пєті претензій жодних?
бо він 5 років війни не міг, і ВР "не давала"?
на руськом белом катере
без намордників вхід заборонено
65% цієї чухраінської кацапомордої бидлоти москалів вже повертаються в Україну, бо їм там не подобається, як до них відносяться...!!!
50$ на одну людину, одноразова виплата + безкоштовне проживання та харчування до 1 місяця...!!!
Цей час для них дано, щоб якось їх підтримати та щоб вони знайшли собі роботу...!!!
Уся ця кацапоморда чухраінська бидло маса, скаржиться, що їх там погано годують і недають колбаскі...!!!
Вони думали, що їх там будуть цілий рік НА ШАРУ годувати з проживанням та ще давати кишенькові гроші...!!!
ОНІ очєнь нє довольни, отношенієм до них і тєм, що в них питають, чому вони не розмовляють УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЮ, як УКРАЇНЦІ, а далі ЧТОКАЮТ, ГДЗЄКАЮТ і КАКАЮТ...!!!
ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА...!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ СКРЄПОСТАНСЬКІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!