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"Следуйте за русским кораблем", - сторонницу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Сторонницуу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выселения опубликована в соцсетях. Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ уничтожают Харьков. Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Так что можно предположить, что она гражданка Украины и попала в Польшу, убегая от войны. Есть основания утверждать, что женщина именно из Харькова.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев
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Топ комментарии
+165
Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
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05.04.2022 17:37
+155
Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
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05.04.2022 17:38
+101
Полякам очередной респект!!!!!👍
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05.04.2022 17:38
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Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
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05.04.2022 17:37 Ответить
ця мразь жидоватная (( таких іще пошукати треба .
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05.04.2022 17:45 Ответить
ця мразота в кінці сказала без акценту українською "не пизхххх бо серце стане". напевно вона совкодрочер зі сходу. От тварина, коли вже вони всі виздихають!
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05.04.2022 18:50 Ответить
Потрібно і в Україні таку зачистку.

70 лет назад вслед за освобождением от нацизма в Европе началась кампания преследования коллаборационистов

"Знаете, что случится дальше? Ни досудебных слушаний, ни нормального процесса не будет. Меня признают виновным и разделаются со мной еще до выборов". Так, по воспоминаниям его адвоката, в августе 1945 года точно предсказал свою судьбу Пьер Лаваль - премьер-министр Франции при коллаборационистском режиме Виши. Первые выборы в освобожденной Франции были назначены на 21 октября 1945 года. Шестью днями ранее Лаваля расстреляли во внутреннем дворе тюрьмы в городке Френ.

Процесс Лаваля, длившийся всего пять дней, как давно доказано историками, протекал с многочисленными грубыми нарушениями, хотя даже при соблюдении всех правовых формальностей второе лицо режима Виши почти наверняка было бы признано виновным. Иной вопрос, "потянула" ли бы его вина в таком случае на смертную казнь. Лаваль стал одним из самых высокопоставленных европейских политиков, казненных за сотрудничество с нацистской Германией в годы оккупации. Всего же тем или иным преследованиям в первые месяцы и годы после войны подверглись сотни тысяч людей. Тысячи ждала смерть - и не только по приговору суда. Разъяренные толпы, искавшие сразу после освобождения истинных и мнимых прислужников оккупантов, нередко устраивали суды Линча на улицах французских, бельгийских, голландских, датских, чешских городов.

Єрмаки з Арахаміями напряглись...
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05.04.2022 19:20 Ответить
Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
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05.04.2022 17:38 Ответить
Так границі закриті!
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05.04.2022 17:46 Ответить
Так через блокпости на Крим! Хай шурують!
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05.04.2022 17:54 Ответить
А може, з Польщі в Ізраїль...
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05.04.2022 18:42 Ответить
Це зразок звичайного расеянського патріотизму-любити батьківщину звіддаля ☺️Багато таких патриотів у Німеччині.Але внутришній голос каже їм-сиди тут бо тут краще
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05.04.2022 17:58 Ответить
відправити в Бєлорусь
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05.04.2022 18:36 Ответить
«Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян. Еще каких-то 20% - и будет совсем как у Чаушеску за неделю до расстрела»

Google: запросы «Как уехать из России?» достигли 10-летнего максимума. Запросы по слову «эмиграция» увеличились в 4 раза; «политическое убежище» - в 5 раз.

«Яндекс»: запросы «Как уехать из России» за последний год делали 4000 человек в неделю, в последнее время - 40 тыс в неделю.
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05.04.2022 18:41 Ответить
Мало того,вони паскуди повернуться і знову будуть мати право голосу.
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05.04.2022 19:13 Ответить
Полякам очередной респект!!!!!👍
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05.04.2022 17:38 Ответить
То ще жіночка витримана, бо я б ротяку , тій курві, розідрала б
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05.04.2022 17:38 Ответить
Она на рабочем месте и снимает на камеру. Так зверей снимают...
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05.04.2022 17:40 Ответить
зоопарк
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05.04.2022 17:50 Ответить
та тут в києві цеї срані рвати не перервати. а вумний нарід іще навибирає нових кив і шуфричів. зараз вже зе казел позакривав опозиційні канали, натомість проросійкий інтер працює, ахметівський україна 24 працює. наші так звані посадовці дають інтервю страні юа.
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05.04.2022 18:02 Ответить
Думаю, що киви та шуфричі вже всьо. А от популісти та маріонетки олігархів - це запросто.
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05.04.2022 19:17 Ответить
Якби ви знали скілки ще такого бидла у Європі!
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05.04.2022 17:38 Ответить
а чому не в москву?
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05.04.2022 17:39 Ответить
Москва не резиновая.
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05.04.2022 23:55 Ответить
ещё бы мокшанке рюкзак на чугунный заменили...
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05.04.2022 17:39 Ответить
обязательно нужно отметку "негражданин" в паспорте. и в закордонном - тоже.
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05.04.2022 17:42 Ответить
закордонный вообще надо аннулировать всем кто постоянно живет на территории контролируемой агрессором и годами не выезжает оттуда имея возможность выехать.
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05.04.2022 17:53 Ответить
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05.04.2022 17:53 Ответить
Так а чому це ватне чмо не в коханій рашці!!!!????
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05.04.2022 17:43 Ответить
Я не удивлюсь если оно оттуда и приехало. Крысчане все как один имеют украинские заграны, а ЗЕбилы слишком тупые что бы их аннулировать.
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05.04.2022 17:54 Ответить
О! Це мабуть ведуча телеканалу "ДОМ", там усі такі!
До речі ,а де подівся Пальчевський, і чи повернув він гроші за свої "Шоумазгов"?
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05.04.2022 17:43 Ответить
у пальчевского приступ танатоза начался 24 февраля, и он госпитализирован то ли в какую-то свою клинику, то ли немецкую.
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05.04.2022 18:01 Ответить
Пропаганда рюського мира равнозначно пропаганде войне. Польской стороне нужно было паковать эту мразь и передавать украинской стороне для следствия.
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05.04.2022 17:43 Ответить
це так напевно не гарно,але в неї на "лиці" написано руцкій мір....
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05.04.2022 17:43 Ответить
А почему в росеюшку не едут вы спрашиваете? потому что тварь знает что если она будет умирать от голода и холода на улице никто ей куска хлеба не подаст в той любимой расеюшке,а в тёплой Европе всё толерантно, даже если ты последняя мразь тебе не дадут умереть с голодухи.
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05.04.2022 17:44 Ответить
люди, ви чули те, що чула я?
воно перед закриттям дверей ліфту сказало
НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ

воно УКРАЇНОМОВНЕ
РАШАНСОКОПАСПОРТНЕ

при тому, що ******** країну, яка його породила

****, ПОРОДИЛА ТО Й ЗАКОПАЄ!
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05.04.2022 17:45 Ответить
хреново слухали - це кацапокалякаюча жидоватниця з нашим паспортом , а її відгавкування із спробою сказати кілька слів українською мовою не робить її україномовною .
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05.04.2022 17:49 Ответить
воно жило в Україні, вангую!
як виявиться інше - ставлю щось ХО))
на ваш вибір))
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05.04.2022 18:51 Ответить
а хто заперечував що ця гнида з України приїхала ? В тому й справа що приїхала і влаштувалася як біженка і відразу почала паскудити наших
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05.04.2022 19:12 Ответить
фіг воно україномовне..

просто кілька фраз завчило..
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05.04.2022 17:50 Ответить
ніхєра
бо інакше непаляницемовне так не палилося б

сказати без акценту "НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ" на автопілоті...
при тому, що тебе випиз*довують з готелю???
НЄЄЄЄ

ВОНО **** УКРАЇНОМОВНЕ
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05.04.2022 18:09 Ответить
підтримую Вас. Це наше лайно, з тих виборці з ППЗДЖ, які гнули за срасею. Тільки чого воно не поїхало в рф, а туди, якщо там на срасєюшке так добре?!
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05.04.2022 18:24 Ответить
там мабуть занадто для неї добре)
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05.04.2022 18:46 Ответить
Павлотех, не говори дурню. Прислухайся до останньої її фрази. Якби вона не володіла українською мовою, вона не змогла би походу так вимовити.
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05.04.2022 18:30 Ответить
Воно з Харкова. Російськомовні з України усі говорять суржиком, вставляють українські слова.
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05.04.2022 18:39 Ответить
Ця фраза була популярною в срср десь в 70х роках не тільки в Україні, дивлячись на її вік це фраза з її дитинства.
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05.04.2022 18:43 Ответить
Справжній руський патріот щиро мріє про дві речі:
1) щоб кругом була Роісся
2) жити у ЄС чи США
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05.04.2022 17:45 Ответить
Замість тролити, ліпше б мовчки копняка для прискорення.
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05.04.2022 17:46 Ответить
лишний раз, показан, кацапский дебилизм, раньше, на "Тааааааааагииииииииллл", просто морщились и крутили, пальцем, у виска. Сейчас, только, за кацапопаспорт да быдлоязык, отхватят, мгновенно.
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05.04.2022 17:46 Ответить
Нація нелюдей.
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05.04.2022 17:47 Ответить
Насколько я помню, Хилтон только на 5 дней максимум разрешал поселение. Но с такими предъявами подругу надо депортировать прямиком в таганрог.
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05.04.2022 17:47 Ответить
Не исключено что оно оттуда и приехало. Сейчас у крымсчан стало модно доставать украинские заграны и под видом беженцев кататься на халяву по ЕС, попутно максимально обсирая Украину и рассказывая кремлевские методички, от чего европейцы просто не понимают что происходит. До ЗЕбилов никак не дойдет что надо срочно аннулировать их паспорта.
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05.04.2022 17:51 Ответить
на переход вату к луке....... и пусть пи*дует в магадан пешкарусом
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05.04.2022 17:54 Ответить
Виноваты зелебобики. Уже не первый случай когда крымсчане пользуясь случаем ездят по украинским паспортам под видом беженцев бесплатно отдыхать в ЕС. Когда уже будет покончено с этим лядством? Необходимо срочно аннулировать все загран. паспорта граждан постоянно проживающих на территориях оккупированных агрессором.
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05.04.2022 17:49 Ответить
цікаво..

до Пєті претензій жодних?

бо він 5 років війни не міг, і ВР "не давала"?
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05.04.2022 17:52 Ответить
К нему такие же претензии. Но одно дело когда не было войны, и другое сейчас, когда фактически иностранные агенты-пропогандоны ездят с паспортами Украины и под видом украинских граждан всячески ее же обсирают из кремлевских методичек.
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05.04.2022 17:56 Ответить
Кожному українцю (окрім кацапів) відомо що війна йде з 2014 року.
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05.04.2022 18:46 Ответить
К нему те же вопросы. Просто во время войны это стало гореть.
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05.04.2022 17:57 Ответить
Слухайте, та цього добра в нас повно, і вони були з українськими паспортами, - це всі виборці ОПЗЖ,які дуже хотіли мати срасєю тут. І нас позорять закордоном! От тілики якого вони не шурують зі всіма тими, що виїхали в рф. За останніми даними 260 тис особин виїхало з України в срасею..
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05.04.2022 18:22 Ответить
Какие рыла перекошенные у рускомирских полуживотных... Чё их так карежит?
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05.04.2022 17:50 Ответить
Місце всіх кацапських свиней в запапєбрікавам свінарнікє...
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05.04.2022 17:55 Ответить
В паспорті ставити мітку "російська мерзота", щоб вона їхала в росію свою за російським кораблем
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05.04.2022 17:55 Ответить
Ломайте бедренную кость. Высока вероятность жировой эмболии и попадания в ад к своим.
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05.04.2022 17:55 Ответить
Скиньте данные этой русиш фашистки.
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05.04.2022 17:56 Ответить
"Руzzкім і собакам - входу нет" - це не я вигадав.
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05.04.2022 17:57 Ответить
Дуже прикро що в неї цілий писок залишився
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05.04.2022 17:57 Ответить
в центрі Берліна у 5000 тисяч писки не натовчені залишились, ви в курсі... і навіть колеса не порізані...
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05.04.2022 19:11 Ответить
к іпеней матери
на руськом белом катере
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05.04.2022 17:59 Ответить
в мире животных))))))))
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05.04.2022 18:01 Ответить
з собаками та рузькими
без намордників вхід заборонено
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05.04.2022 18:02 Ответить
с таким кульком можно претендовать на израильское гражданство, как жертве зверств нацистов "Азова". В Израиле таких уже много, им хорошо заходит.
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05.04.2022 18:04 Ответить
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05.04.2022 19:07 Ответить
кульок не допоможе. лише мати, тато, бабуся чи дiдусь аiди.
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06.04.2022 18:13 Ответить
FUCK and KILL ALL RUSSIANS !!!!!
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05.04.2022 18:05 Ответить
pervoe absolutely unnecessary...
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05.04.2022 18:34 Ответить
Шваброю! Тоді все буде добре.
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05.04.2022 19:26 Ответить
Гнидятина, на на костях українців, паплюжила їх. Кацапський висер
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05.04.2022 18:11 Ответить
*******, я прочитав "прихильницю русского міра ВИВЕСИЛИ" вже зрадів, невже почалось, невже люди світу почали розуміти, з ким мають справу, і що треба робити... Нічого, такими темпами скоро і вивішувати дійсно почнуть, не тільки виселяти.
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05.04.2022 18:12 Ответить
Коли виграємо війну обов'язково приїду подивитися цю дружню країну, люди якої мені стали любі близькі. А поки буду вчити їхню мову.
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05.04.2022 18:13 Ответить
Я смотрю благодарность этих существ не знает границ... кацапский паспорт должен стать проклятием для орков просочившихся в нормальный мир. А лучшей наградой--принудительная высылка на родину.
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05.04.2022 18:16 Ответить
А шо ж ти тваринка рюзьгєжопа не побігла у свою омріяну кацапдлію?! Шо ж ти мразота кінчена у "загнівающаю гєйропу" дриснула? Велика дяка полякам! Хай вони цю потвору депортують на "істєрічяскуюродіну" - у парашостан! Там їй знайдуть гарний прихисток: "хотєл" у мухосранську з чудовим видом із вікна на фекалоїдний "сталагміт", і чемно привітають місцеві хабалки : "чьо прієхала к нам хахлуха нєдабітая -у нас саміх жрать нєчьо!" І хай вона їм потім доводить - шо "ана жерюзьгая как і ви"!
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05.04.2022 18:25 Ответить
Таких тварей нужно отовсюду гнать, после Польши поедет искать комфорт в других странах
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05.04.2022 18:26 Ответить
Депортувати в Мацкву і ділов то.
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05.04.2022 18:32 Ответить
а чи не з України це пєрєсєлєнка
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05.04.2022 18:38 Ответить
в че на райсию не ******** ***** ? 🤔
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05.04.2022 18:46 Ответить
Оце дивина: вболіває за "русский мир" - а втекла чомусь в кляту "гейропу".
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05.04.2022 18:47 Ответить
Ось така кацапоморда чухраінська маскальська-сєпарня, рванула в Європу , як біженці від війни і своїх кацапомордих москалів освободітєлей, щоб там теж показати свою культуру і навязати КАКА-РАЗНІЦА, ЧТО-ЧТО, ГДЗЕ-ГДЗЕ і КАК-КАК...!!!
65% цієї чухраінської кацапомордої бидлоти москалів вже повертаються в Україну, бо їм там не подобається, як до них відносяться...!!!
50$ на одну людину, одноразова виплата + безкоштовне проживання та харчування до 1 місяця...!!!
Цей час для них дано, щоб якось їх підтримати та щоб вони знайшли собі роботу...!!!
Уся ця кацапоморда чухраінська бидло маса, скаржиться, що їх там погано годують і недають колбаскі...!!!
Вони думали, що їх там будуть цілий рік НА ШАРУ годувати з проживанням та ще давати кишенькові гроші...!!!
ОНІ очєнь нє довольни, отношенієм до них і тєм, що в них питають, чому вони не розмовляють УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЮ, як УКРАЇНЦІ, а далі ЧТОКАЮТ, ГДЗЄКАЮТ і КАКАЮТ...!!!
ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА...!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ СКРЄПОСТАНСЬКІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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05.04.2022 18:47 Ответить
Класичний прояв жидобільшовизму. Чиста класика.
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05.04.2022 19:05 Ответить
кто в Европе или где там ипаште кацапов нах в тихую ...
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05.04.2022 19:08 Ответить
Ойц! Можна лише здогадуватись, шо буде казати про фашиздів-бандерівців ця ватніца-развратніца у Ізраїлі.
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05.04.2022 19:14 Ответить
Натурально в шею.
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05.04.2022 19:20 Ответить
А куди поділась панночка Мендель? Без її маячні, особливо весняної маячні (), якось порожньо...
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05.04.2022 19:23 Ответить
Ця "красуня" дійсно з Харкова. Вона арендовала квартиру в нашому під'їзді багатоповерхівки. Її поведінка абсолютно мене не здивувала. І до війни вона паскудно ставилася до всіх сусідів. Матюки, образи. Цікаво, як життя все поставило на свої місця - що сіяла, то і назбирала ця жінка.
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05.04.2022 20:03 Ответить
Дикий респект вам. надо было сразу в Москву депортировать.
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05.04.2022 20:05 Ответить
******* ,кацапська шльондра,депортувати суку прямо в кацапію
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05.04.2022 20:59 Ответить
нужно не просто выселить эту тварь, а сделать так чтобы ее имя знали - потому что переселиться в другой отель и будет также себя вести. пусть едет курва в магадан и наслаждается рашкой с удобствами на улице
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05.04.2022 21:24 Ответить
Что это так смердит: это Русская культура сэр.
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06.04.2022 13:57 Ответить
уродливая прокацапленная чмошница.))
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06.04.2022 18:10 Ответить
 
 