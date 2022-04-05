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война (47303) Киевская область (3540) Кулеба Алексей (97) Бородянка (61)

Бородянки практически нет, рашисты уничтожали все на своем пути, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В освобожденной от российских оккупантов Бородянке в Киевской области работают спасатели и правоохранители.

Об этом в Telegram сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Бородянка... К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт - там работают спасатели и правоохранители", - говорится в сообщении.

Читайте: Находиться на освобожденной территории Киевщины до сих пор небезопасно, - глава ОВА Кулеба
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Друга БУЧА, на жаль
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05.04.2022 19:44 Ответить
Там 600-1000 рашистких ,,добровольцев,, сидят без дела.
Пусть в кандалах все и раскапывают.
И могилы роют.
Чтоб это все им всю жизнь снилось.. и в билось в память.
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05.04.2022 19:49 Ответить
жах...
всюди де була русня така жахлива дійсність...
мертве місто і вбиті і закатовані мирні людоньки...
"руцкий мир"... має запам"ятатися тим хто вижив назавжди....
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05.04.2022 19:50 Ответить
Саме зараз , в ці хвилини , в РАДІ БЕЗПЕКИ ООН , виступає Небензя , представник лаптєногих і все ,що відбувається в Украіні , цинічно і нагло
відкидає !!

Бреше тварюка так , що на лобі проступили роги ( я не брешу) 😡
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05.04.2022 19:51 Ответить
Фашист путин может сколько угодно рушить каменные постройки и деревья но никогда не разрушит украинской боевой души. Эму нужно уничтожить весь мир, чтобы победить Славу украинского народа.
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05.04.2022 19:59 Ответить
********* , Бородянка (Козятичи) старійший за їх "Грязную рєчку" тобто за Москва-улус ....
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05.04.2022 19:59 Ответить
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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05.04.2022 20:05 Ответить
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05.04.2022 20:23 Ответить
 
 