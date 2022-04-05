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Бородянки практически нет, рашисты уничтожали все на своем пути, - ОВА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В освобожденной от российских оккупантов Бородянке в Киевской области работают спасатели и правоохранители.
Об этом в Telegram сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Бородянка... К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт - там работают спасатели и правоохранители", - говорится в сообщении.
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Пусть в кандалах все и раскапывают.
И могилы роют.
Чтоб это все им всю жизнь снилось.. и в билось в память.
всюди де була русня така жахлива дійсність...
мертве місто і вбиті і закатовані мирні людоньки...
"руцкий мир"... має запам"ятатися тим хто вижив назавжди....
відкидає !!
Бреше тварюка так , що на лобі проступили роги ( я не брешу) 😡