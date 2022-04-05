Бородянки практически нет, рашисты уничтожали все на своем пути, - ОВА. ВИДЕО

В освобожденной от российских оккупантов Бородянке в Киевской области работают спасатели и правоохранители.

Об этом в Telegram сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Бородянка... К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт - там работают спасатели и правоохранители", - говорится в сообщении.

Читайте: Находиться на освобожденной территории Киевщины до сих пор небезопасно, - глава ОВА Кулеба