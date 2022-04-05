Работа "Стугны" против колонны российской бронированной техники. ВИДЕО

Бойцы ВСУ показали, как работает ПТРК "Стугна". Противотанковая установка была применена против колонны российской бронированной техники.

Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео, в котором военные ВСУ на практике демонстрируют работу "Стугны", передает Цензор.НЕТ.

"Стугна" - противотанковый ракетный комплекс, уничтожающий бронированную технику, а также вертолеты. Это оружие успешно используется украинскими военными против российской армии в течение российско-украинской войны. Так, 5 апреля десант ВСУ сбил "Стугной" Ка-52 — российский разведывательный вертолет, стоимость которого составляет более 10 миллионов долларов.

Один из военных отметил, что выстрел из "Стугны" стоит "двадцать тысяч". Поэтому применять это оружие целесообразно только против серьезных объектов, таких как танки, бензовозы, ПВО или системы залпового огня "Буратино".

Видео посвящено Юрию Олейнику - Львовскому телеоператору, бойцу одной из бригад ВСУ. Юрий погиб в Луганской области 27 марта 2022 года.

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