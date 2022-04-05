РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10939 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
47 082 23
война (47303) ВСУ (5210) Стугна (74)

Работа "Стугны" против колонны российской бронированной техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ВСУ показали, как работает ПТРК "Стугна". Противотанковая установка была применена против колонны российской бронированной техники.

Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео, в котором военные ВСУ на практике демонстрируют работу "Стугны", передает Цензор.НЕТ.

"Стугна" - противотанковый ракетный комплекс, уничтожающий бронированную технику, а также вертолеты. Это оружие успешно используется украинскими военными против российской армии в течение российско-украинской войны. Так, 5 апреля десант ВСУ сбил "Стугной" Ка-52 — российский разведывательный вертолет, стоимость которого составляет более 10 миллионов долларов.

Один из военных отметил, что выстрел из "Стугны" стоит "двадцать тысяч". Поэтому применять это оружие целесообразно только против серьезных объектов, таких как танки, бензовозы, ПВО или системы залпового огня "Буратино".

Видео посвящено Юрию Олейнику - Львовскому телеоператору, бойцу одной из бригад ВСУ. Юрий погиб в Луганской области 27 марта 2022 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противотанковый расчет из ПТРК "Стугна" уничтожил новейший российский ударный вертолет Ка-52. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
Від Стугни всі кацапські свині стогнуть...
показать весь комментарий
05.04.2022 19:54
+20
Украинская *прожарка* для всех желающиех свинорусов
показать весь комментарий
05.04.2022 20:00
+20
Раньше балдел от байрактаровидосов.
Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
Кста думайте над названием.
Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
С турками просто дружить и производить.

Кста жду фото подбитого эссена )
показать весь комментарий
05.04.2022 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від Стугни всі кацапські свині стогнуть...
показать весь комментарий
05.04.2022 19:54 Ответить
Дозвольте з Вами не погодитися. Кацапи,які скуштували "Стугну" вже не стогнуть. Вони вже підсмажені для собачок, яких покинули господарі, і які залюбки посмакують свіжиною
показать весь комментарий
05.04.2022 22:20 Ответить
А перший раз видно промахнулись , камера задергалась. 20$ штук коту під хвіст.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:24 Ответить
Украинская *прожарка* для всех желающиех свинорусов
показать весь комментарий
05.04.2022 20:00 Ответить
какому уникалу тут тумблеры не нравились. попробовал бы в таких перчатках по тачскрину потыкать
показать весь комментарий
05.04.2022 20:00 Ответить
Куди тому Філіні!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 20:01 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 20:03 Ответить
Выловили, или нам теперь её в Польше ловить?
показать весь комментарий
06.04.2022 00:53 Ответить
Раньше балдел от байрактаровидосов.
Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
Кста думайте над названием.
Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
С турками просто дружить и производить.

Кста жду фото подбитого эссена )
показать весь комментарий
05.04.2022 20:05 Ответить
Бу-ра-ти-но...
показать весь комментарий
05.04.2022 20:05 Ответить
Дебилы, нахрена ж лица наших военных светить!
показать весь комментарий
05.04.2022 20:15 Ответить
а почему они должны их скрывать в своей родной стране? можно скрывать а можно и не скрывать
показать весь комментарий
05.04.2022 20:33 Ответить
плен? родственники? поиск по кацапским базам вк? распознавание лиц? хотя судя по всему после конца войны кацапстана скорее всего не останется.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:11 Ответить
Esli rodnie bezopastnosti, to skrivat nezachem, eti geroi podut do konca, unichtozaja *****-raciji roZZiji putina *****.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:13 Ответить
да, работенка нервная.....
показать весь комментарий
05.04.2022 21:05 Ответить
До полного опознания цели ещё придётся доработать. Чтобы до джавелина дотянутся. Но ничего - делайте, будет добре.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:15 Ответить
а танк это наведение может блокировать?
вроде есть которые ищют наводящую оптику
и типа еще всякие облака чтобы наведение не работало
ну на бумаге есть
а есть ли оно на танках не знаю
показать весь комментарий
05.04.2022 21:38 Ответить
Видел видео сегодня как со Стугны сбили
Ка-52!
красавчики украинцы. После войны будете экспортировать это чудо во многие страны мира.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:40 Ответить
Все-таки треба конструкторам подумати над тим, як розділити пускову установку та блок наведення. Тоді можна буде не втрачати постріл через те, що хтось задумав перезарядити, коли ракета ще не долетіла до цілі.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:37 Ответить
Дрон (БПЛА) або супутникове наведення єдине розумне рішення
показать весь комментарий
06.04.2022 16:08 Ответить
Включення у розрахунок ПТРК БПЛА зробить комплекс дорожчим разів у 100 та набагато менш ефективним. Саме тому немає жодного ПТРК з наведенням через безпілотник, не кажучи вже про якесь безумне супутникове.
показать весь комментарий
06.04.2022 16:52 Ответить
Класно, що зробили переклад англійською, щоб іноземці розуміли і так само пишались як ми.
Про Галю балувану зачьот ))
Є англомовний коментар , але на іншому каналі, що наші ще і мають преференцію обирати собі жертву
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
А ці «Стугни» могли б поїхати до арабів, бо для свого війська Міноборони їх не законтрактувало.
Якби не Пашинський…
показать весь комментарий
06.04.2022 15:57 Ответить
 
 