"Х#ли, #бало завалил, оккупант? Ты думал, никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонный звонок оккупанту-мародеру. ВИДЕО

Неизвестный позвонил по телефону российскому оккупанту Николаю Степанову, который отправлял из Беларуси награбленные вещи во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора неизвестного с оккупантом опубликована в соцсети. Мужчина представляется Степанову сотрудником почтовой службы, через которую тот отправлял награбленное в Украину и сообщает, что посылка будет задержана, а потом откровенно угрожает мародёру.

"Х#ли, #бало завалил, оккупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - говорит неизвестный.

Внимание! Ненормативная лексика!

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