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армия РФ (15471) война (47303) мародерство (434)

"Х#ли, #бало завалил, оккупант? Ты думал, никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонный звонок оккупанту-мародеру. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Неизвестный позвонил по телефону российскому оккупанту Николаю Степанову, который отправлял из Беларуси награбленные вещи во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора неизвестного с оккупантом опубликована в соцсети. Мужчина представляется Степанову сотрудником почтовой службы, через которую тот отправлял награбленное в Украину и сообщает, что посылка будет задержана, а потом откровенно угрожает мародёру.

"Х#ли, #бало завалил, оккупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - говорит неизвестный.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Стали известны данные оккупантов-мародеров, которые пересылали награбленное в Украине в Россию. СПИСОК
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Топ комментарии
+84
респект... чукча усралася...
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05.04.2022 20:49
+78
це не невідомий. це Вольнов
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05.04.2022 20:47
+56
Мародеру язика в сраку затягло.
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05.04.2022 20:51
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це не невідомий. це Вольнов
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05.04.2022 20:47 Ответить
а хто ж іще може так потролити!!! орк видно геть обісрався))))
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05.04.2022 21:03 Ответить
Чмошница аж на бутылку присела, когда наш начал расставлять все точки над и тварь в недоумении, как так ее вычислили в такой "вяликай и нипабидимай" "армии"
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05.04.2022 21:29 Ответить
кацапам пофіг - вони відмінили статтю УК за мародерство і тепер мародерять цілком законно
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05.04.2022 21:08 Ответить
Цілком законно вони можуть мародерити на своїй території, бо на нашій території діє наш карний кодекс...
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05.04.2022 21:17 Ответить
Ну, таке. Про статтю мова й не йшла, йшлося про вірізання башні персонажу та його рідним. Так що так, не сяде, а ось сратись буде. І не відомо, що краще..
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05.04.2022 22:44 Ответить
теж подумав))))Жека рулить!
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05.04.2022 21:30 Ответить
Это Вольнов
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05.04.2022 20:49 Ответить
респект... чукча усралася...
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05.04.2022 20:49 Ответить
Це ж Вольнов. Про нього, недавно знову на москальському тв, був сюжет. А що до цього покидька, то він злякався, бо мовчав і невідповідав.
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05.04.2022 20:50 Ответить
Жека как всегда - красавец. Чувак язык в жопу засунул, испугался
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05.04.2022 20:50 Ответить
Мародеру язика в сраку затягло.
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05.04.2022 20:51 Ответить
мда навіщо в Сибірі запчастини до кондиціонера ....Трешак просто ...Це теж саме що сушилку в Африку везти
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05.04.2022 20:53 Ответить
Кацапи мародерять заради самого процесу. А який сенс що вони здихають в Україні?🤷
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05.04.2022 20:55 Ответить
Кондіціонери однаково дмуть як холодним, так і теплим повітрям, кацап лише хотів зігрітися.
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05.04.2022 21:08 Ответить
Усурійськ - це Примор'є.

Я служив за Совка на пів-дорозі між Усурійськом і Владіком. І в Усурійську теж бував - після наших невеличких містечок таке відчуття, що життя там зупинилось!

Правда це в середині 80-х відбувалось, але не думаю, що з тих пір там щось змінилось - занепад і нудьга!
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05.04.2022 21:10 Ответить
у меня ассоциация только с "тигренком на подсолнухе"
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05.04.2022 23:05 Ответить
Теж там служив. У 1975, в Яковлєвці, біля Арсєньєва. З України нас там багато було. Місцеві усі якісь брудні були й постійно пяні.
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29.04.2022 21:36 Ответить
Орк ******* то, что под руку подвернулось.
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05.04.2022 21:19 Ответить
Уссурійськ- не Сибір, я в тих краях служив. Там клімат майже такий, як в Україні, тільки сиро (недалеко океан).
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05.04.2022 21:52 Ответить
Друже - а ти де служив? Я в Роздольному.

І таки так - Владік знаходиться на широті Ялти. За 2 зими, що я служив, лише тиждень температура вночі була десь мінус 25-30, зазвичай -5- -10, це норма. Але таки дуже волого, через що температура відчувається набагато нижчою, ніж насправді.
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05.04.2022 23:36 Ответить
КДВО, Приморье, пос. Пограничный. Це 100 км від Уссурійська, кордон з КНР.
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06.04.2022 11:40 Ответить
Ну, по тамтешнім поняттям - практично сусіди були!
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06.04.2022 12:00 Ответить
Такого хорошего человека в "неизвестные" записали. 😆 Жека👍
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05.04.2022 20:53 Ответить
Вольнова не узнать
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05.04.2022 21:06 Ответить
и на другом конце провода запахло русским духом....
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05.04.2022 20:53 Ответить
в смысле бздюхом )))) ?
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05.04.2022 21:04 Ответить
а там іншого й не може бути
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05.04.2022 21:07 Ответить
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05.04.2022 21:40 Ответить
9 мая во время парада российские солдаты будут бросать к мавзолею ковры, принтеры и стиральные машинки - источник в Минобороны РФ
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05.04.2022 21:43 Ответить
Всрался пивнык! думал он ВОИН великай страны, каторая делает что хочет! *своих не бросаем* все дела, в ядерный пепел, весь мир в труху!
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05.04.2022 20:53 Ответить
Кирпичи посыпались, а памперсы из мха сделать еще не успел
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05.04.2022 20:54 Ответить
Ох и позорище эта дупоармия.... самому против взвода можно биться...
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05.04.2022 20:56 Ответить
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05.04.2022 22:10 Ответить
Трусы б/у невестам и женам намародерили, Раша, ну вы и ******
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05.04.2022 20:56 Ответить
кружева то наверное спарывают
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05.04.2022 20:59 Ответить
Жена говорит, скорее одевают рашин мародёры и шпилят друг друга, в Европу хотят
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05.04.2022 22:52 Ответить
Ці ****** повинні бути вирізані усі до одного, а "хорошие русские" в останню чергу. Ці паскуди повинні вхідні двері ривком відкривати кожного разу і гуглити про долю полковника Буданова
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05.04.2022 20:56 Ответить
Хай спочатку тварюки Україну відбудують,а потім вже й те,що(повністю з вами згоден) ви пропонуєте
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12.04.2022 00:32 Ответить
Блина... мне такой "спитч" аж настроение поднял - Вольнов молодчага!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2022 20:57 Ответить
Родичам і дітям тре звонити , а краще вже в гості... а ці нікуди не дінуться..
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05.04.2022 20:57 Ответить
стандартний текст смс-ки родным оккупанта:

"ваш сын издох
в ходе спецоперации
путем пулевой кастрации,
тушка подлежала утилизации"

привет рашкованской 3,14дерации

П.С. желательно прикреплять фото обгоревшего буя на память родственникам
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05.04.2022 20:58 Ответить
Номера цих покидьків мільйонним теражем розійшлись, а спромігся позвонити лише Женька Вольнов.
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05.04.2022 20:59 Ответить
Цікаво, а ти дзвонив???
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11.04.2022 16:27 Ответить
Я дзвонив, вибрав телефон ублюдка з тих що у Бучі були. Пообіцяв з "чістим русскім акцентом па-масковски", провести спецоперацію по дефлорації його малолітньої донечки на очах у її мами. А потім маму іржавою арматурою. Ні-ні, це не згвалтування, а саме спецоперація по дефлорації. Тому нема чого хвилюватись... Воно спочатку сміливо *** загибало, а потім видно щось зрозуміло, і почало виправдовуватись, типу "Он же мне лічно нічего не сдєлал". Ага. А та згвалтована дівчинка з Бучі щось зробила йому погане???
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10.06.2022 10:42 Ответить
Вольнов красава!!!
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05.04.2022 21:02 Ответить
Жека, респект! Дави кремлевскую гадину!
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05.04.2022 21:03 Ответить
мальчіка налякали .
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05.04.2022 21:03 Ответить
"Посылайте мальчиков» - так звучал первый в истории Израиля приказ о точечной ликвидации террористов.

Теракт, совершённый во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей), а также один западногерманский полицейский. Голда не стала разбираться в психологических мотивах молодых людей, убивших 11 еврейских олимпийцев. Ее не интересовало их тяжелое детство. Не волновала склонность к депрессии. Когда Мосад доложил ей, что спортсменов пытали (эти сведения были рассекречены совсем недавно), Голда дала добро на спецоперацию "Гнев божий"...
За полгода агенты Мосада раскинули сети во всех местах базирования террористов "Черного сентября". Впервые израильская разведка показала, что может быть не менее жесткой и коварной, чем террористы. В ход пошло все: подложные документы, взятки, даже шантаж. В результате друзья убийц выдали их всех, кого по глупости, кого из страха. Один за другим в Риме, Париже, на Кипре, в Афинах, в Бейруте и Норвегии были уничтожены 13 из 17 организаторов мюнхенского теракта. К первой годовщине "кровавой Олимп



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05.04.2022 21:05 Ответить
А оказывается они только с беззащитными женщинами и детьми смелые.Почему-то кажется спать он теперь будет не спокойно.
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05.04.2022 21:05 Ответить
А краще
Курво

Ми тебе закатрупимо, і звісно на гілці розіпнемо, а покидьки малолітні, твої будуть всім банерівцям прута смоктати
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05.04.2022 21:05 Ответить
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05.04.2022 21:07 Ответить
- Киев взяли?
- Нет.
- Харьков взяли?
- Нет.
- А что взяли?!
- Миксер взяли, ковёр взяли…

….

- Мам, тут такая мясорубка!
- Бери, сынок, дома все пригодится
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05.04.2022 21:08 Ответить
Фото увеличить надо Николая Степанова из Уссурийска.
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05.04.2022 21:12 Ответить
Усурійський ***** сидить штани сушить.
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05.04.2022 21:15 Ответить
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05.04.2022 21:21 Ответить
кацапы - тупиковая ветвь рода человеческого.
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05.04.2022 21:28 Ответить
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05.04.2022 22:12 Ответить
красавчики, а нужно башку отрезать и другим тварям тоже.
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05.04.2022 21:30 Ответить
Это башкой сложно назвать, отросток без признаков возможного наличия интеллекта
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05.04.2022 22:55 Ответить
Нагадалися слова з давнього совєцького мультика:
"...А там подсолнух растет - чудо уссурийское!"
У світлі сьогоднішніх трендів і, головно, чорного гумору, слова зі старого мультика набули нового і несподіваного сенсу...
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05.04.2022 21:54 Ответить
Точно,про тигра,а озвучка Леонов
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05.04.2022 22:25 Ответить
Саме так!
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05.04.2022 22:40 Ответить
Мародёр в шоке

Это смерть твоя звонит.
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05.04.2022 22:08 Ответить
сдохните,твари рашистские,гниль вселенска,ненавижу,не прошу,будьте прокляты.Слава в1льному народу Укра1ни!!!Слава ЗСУ!Сдохни пуйло и все твои прихвостни.
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05.04.2022 22:58 Ответить
Ребята! Полный респект! Не знаю как это у вас решается, но это полный п# здец! Хвала вам!
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05.04.2022 23:02 Ответить
А ведь много не надо...
Просто объявить по 1000 баксов за голову каждого 3/14дараса по списку и всё...
В том говнодрищенске де они живут за не поровну налитый стакан бошки проламывают, а за бабки - успевай принимать.
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05.04.2022 23:22 Ответить
1000 да еще и баксов слишком много. Думаю 5к фублей и любой сдаст с потрохами соседа - номер телефона, адрес, фио, все-все-все.
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10.06.2022 10:51 Ответить
Это как раз очень видомый "******" Вольнов! Кошмар российских пропагандонов!
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06.04.2022 00:25 Ответить
Дякую, тобi i родинi , це те до я хотiв почти.
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06.04.2022 01:34 Ответить
Это голос Жеки Вольнова. Известный украинский пранкер.
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06.04.2022 06:34 Ответить
Я думаю все достойные воры в законе в Усурийске или Владивостоке этим пид....м отрежут яйца и вырежут скальп !вам подонки не чести ни совести вам ***** только -смерть !!!!
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06.04.2022 07:15 Ответить
Всем надо так звонить. И женам их тоже. И детям их на мобильники. Всем звонить. Чтобы все они усрались от страха. Публикуйте номера телефонов этих у*бищ и их свиноматок, и их ублюдочного потомства, есть много желающих высказать все этим мразям в лицо.
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06.04.2022 10:23 Ответить
красавцы!!!
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11.04.2022 16:45 Ответить
 
 