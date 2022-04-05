Выступление Зеленского в Совбезе ООН. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Совет Безопасности ООН должен разработать решения для мира в Украине. Если в ООН не знают, как принять это решение, можно сделать две вещи. Или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир. Или показать, как ООН может переформатироваться. И работать реально ради мира. В случае если действующий формат – безальтернативный и выхода нет, то дальше – только самороспуск. Убежден, что ООН может обойтись без третьего варианта", - заявил Зеленский.
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але є ще попередній продюсер - А. Є.
вот що що а виступати наш боневтік такі вміє
це його хліб. красавець. Я аж загордився
Но проблема действительно есть, и она значительно глубже. На самом деле есть большие сомнения в том, что россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении рф в эту организацию нет, к тому же в секретариате ООН отказываются показать "секретные" документы на этот счет.
Как бы там ни было, можно с уверенностью говорить, что постоянным членом Совбеза (а именно этот статус дает право применять вето) по документам до сих пор является не рф, а... Советский союз.(ссср) Однако в 1991 году, пытаясь обезопасить ядерный и военный потенциал россии, в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и позволили россии сесть за стол
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Холдинг Ахметова после обысков (когда на обогатительные комбинаты в Кривом Роге с обыском, матом и поворотом вломились СБУ и ГБР) приготовил крупные судебные иски с немалыми штрафными санкциями, Офис президента отношения с ним предпочитает не заострять. Без Ахметова проблем хватает. Ахметов так же избегает конфликтов. Его телеканалы почти сразу влились в «общий марафон», читайте - начали ретранслировать новости и оценки выгодные Офису президента. Политические проекты, которые связывали с Ахметовым (альянс «Аваков-Гройсман» и лично Дмитрий Разумков) пока что называется «легли на дно» и на конфронтацию с ОП не идут.
На первый взгляд Ринат Ахметов отошел от политики и полностью сосредоточился на бизнесе и благотворительности. Но это лишь на первый взгляд. Ахметов всегда отличался просто убийственной выдержкой, что-что, а ждать он умеет. Для политических проектов сейчас не время. Но, одновременно у Ахметова понимают, что чем дальше от Киева отодвигается фронт, тем сильнее будет разгораться политическое противостояние. Со всей своей иезуитской изощренностью, Ахметов занялся тем, чем заниматься, по его мнению, самое время. Он ослабляет действующую власть.
Мы писали, что именно лобби Ахметова в Офисе президента поспособствовало, чтобы Офис президента влез в тяжелую позиционную войну с Петром Порошенко. Порошенко силен в обороне, у него мощный фан-клуб. Противостояние с Порошенко Офис президента изматывало и отвлекало от Разумкова с Ахметовым.
Именно люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Ринат Ахметов сейчас делает все, чтобы Офис президента и Порошенко снова начали войну.
Язиком молоти можно красиво як у фільму "Слуга народу" а робити протилежне.
Він має дякувати за підтримку аине як хамло критикувати коли сам нічого не робив 2 роки й ігнорував попередження. Сумно що люди так легко пітдаються на популізм.
путин-***** сьін сатаньі.
https://www.un.org/counterterrorism/ru/leadership
Знаете кто возглавляет? Русская мразь - Воронков. Вопрос- как так возможно, чтобы представитель страны-террориста (параши) возглавлял одно из ключевых управлений в ООН?