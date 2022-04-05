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Выступление Зеленского в Совбезе ООН. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет Безопасности ООН должен разработать решения для мира в Украине. Если в ООН не знают, как принять это решение, можно сделать две вещи. Или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир. Или показать, как ООН может переформатироваться. И работать реально ради мира. В случае если действующий формат – безальтернативный и выхода нет, то дальше – только самороспуск. Убежден, что ООН может обойтись без третьего варианта", - заявил Зеленский.

Читайте: Зеленский требует трибунала для виновных в военных преступлениях в Украине и призывает ООН реформировать глобальную систему безопасности или самораспуститься
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Топ комментарии
+33
Таки файний спічрайтер.
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05.04.2022 21:12
+26
Тот неудобный момент, когда бывший комедиант становится мировым лидером, а мировые лидеры ведут себя как дешевые клоуны.
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05.04.2022 21:32
+22
зараз буде крамола и камінгаут

вот що що а виступати наш боневтік такі вміє
це його хліб. красавець. Я аж загордився
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05.04.2022 21:21
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Таки файний спічрайтер.
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05.04.2022 21:12 Ответить
Без сумніву. От тільки чомусь його ім'я тримають у таємниці...
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05.04.2022 21:29 Ответить
Їх двоє - Б. Дж і Дж. Б

але є ще попередній продюсер - А. Є.
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05.04.2022 22:17 Ответить
не до жартів зараз, але реально, круто
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05.04.2022 23:30 Ответить
Нагнул.. молодец..
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05.04.2022 21:19 Ответить
зараз буде крамола и камінгаут

вот що що а виступати наш боневтік такі вміє
це його хліб. красавець. Я аж загордився
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05.04.2022 21:21 Ответить
читать по телесуфлеру с ошибками, а не "виступати". если убрать из под носа написанный кем-то текст - начинается привычная шизофазия
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05.04.2022 22:58 Ответить
Полиграф Макс То, что российская федерация сидит на заседаниях Совета безопасности ООН и участвует в рассмотрении вопросов, касающихся ее вторжения в Украину, давно раздражает многих, и не только в Украине.

Но проблема действительно есть, и она значительно глубже. На самом деле есть большие сомнения в том, что россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении рф в эту организацию нет, к тому же в секретариате ООН отказываются показать "секретные" документы на этот счет.

Как бы там ни было, можно с уверенностью говорить, что постоянным членом Совбеза (а именно этот статус дает право применять вето) по документам до сих пор является не рф, а... Советский союз.(ссср) Однако в 1991 году, пытаясь обезопасить ядерный и военный потенциал россии, в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и позволили россии сесть за стол
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05.04.2022 23:39 Ответить
шкода що президент з нього гімно.
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05.04.2022 23:59 Ответить
выступление Китая - как всегда
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05.04.2022 21:25 Ответить
Це наш справжній Перезидент!
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05.04.2022 21:26 Ответить
І команда в нього справжня!
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05.04.2022 21:32 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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05.04.2022 21:45 Ответить
Мінє токо шо один чувак доказував, шо Путін - *****, все нашн існуюче ППО відновила Тимошенко, а Поошенко все розікрав
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05.04.2022 22:19 Ответить
Того чувака випадково не Іваном звати?
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06.04.2022 16:40 Ответить
***** і К*
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05.04.2022 21:46 Ответить
Можно сказать откровенно: рейтинг власти и единство монобольшинства спасла война. Теперь Офис президента имеет прекрасный рычаг давления на депутатов своей фракции. Речь о задокументированных посадках на спецпоезда, которыми депутатов возили из Львова и Винницы в Киев и назад. В момент, когда враг стоял на околице столицы, трусливо сбежал - да кто возьмет такого депутата?
Люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Холдинг Ахметова после обысков (когда на обогатительные комбинаты в Кривом Роге с обыском, матом и поворотом вломились СБУ и ГБР) приготовил крупные судебные иски с немалыми штрафными санкциями, Офис президента отношения с ним предпочитает не заострять. Без Ахметова проблем хватает. Ахметов так же избегает конфликтов. Его телеканалы почти сразу влились в «общий марафон», читайте - начали ретранслировать новости и оценки выгодные Офису президента. Политические проекты, которые связывали с Ахметовым (альянс «Аваков-Гройсман» и лично Дмитрий Разумков) пока что называется «легли на дно» и на конфронтацию с ОП не идут.
На первый взгляд Ринат Ахметов отошел от политики и полностью сосредоточился на бизнесе и благотворительности. Но это лишь на первый взгляд. Ахметов всегда отличался просто убийственной выдержкой, что-что, а ждать он умеет. Для политических проектов сейчас не время. Но, одновременно у Ахметова понимают, что чем дальше от Киева отодвигается фронт, тем сильнее будет разгораться политическое противостояние. Со всей своей иезуитской изощренностью, Ахметов занялся тем, чем заниматься, по его мнению, самое время. Он ослабляет действующую власть.
Мы писали, что именно лобби Ахметова в Офисе президента поспособствовало, чтобы Офис президента влез в тяжелую позиционную войну с Петром Порошенко. Порошенко силен в обороне, у него мощный фан-клуб. Противостояние с Порошенко Офис президента изматывало и отвлекало от Разумкова с Ахметовым.
Именно люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Ринат Ахметов сейчас делает все, чтобы Офис президента и Порошенко снова начали войну.
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05.04.2022 21:57 Ответить
Тот неудобный момент, когда бывший комедиант становится мировым лидером, а мировые лидеры ведут себя как дешевые клоуны.
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05.04.2022 21:32 Ответить
Той трагічний момент коли ідіоти знову починають вірити популісту пі#даболу.
Язиком молоти можно красиво як у фільму "Слуга народу" а робити протилежне.
Він має дякувати за підтримку аине як хамло критикувати коли сам нічого не робив 2 роки й ігнорував попередження. Сумно що люди так легко пітдаються на популізм.
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05.04.2022 22:53 Ответить
Vanya, go fuck yourself.
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05.04.2022 22:57 Ответить
Саша, ты родственник Абрамовича на которого вовочка просил Байдена не накладывать санкции?
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05.04.2022 23:05 Ответить
Alex Rabinovich idiot yourself already fucked.
путин-***** сьін сатаньі.
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05.04.2022 23:39 Ответить
Нічого не зміниться. Радбез не "реформується", ООН не саморозпуститься. Це можливе лише після світової війни з розгромом і розчленуванням росії переможцями. До цього справа йде, печально лише що Україні у цьому відводиться роля "сиру у мишоловці". Але, видно така наша місія і доля - мо породили московщину, цей виплодок пекла, ми його і угробимо.
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05.04.2022 21:45 Ответить
Московію Русь-Україна не породжувала, не мели дурниць ..
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05.04.2022 21:52 Ответить
не відбирай в Золотої Орди їх творіння і їх "досягнення".
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05.04.2022 21:54 Ответить
Не треба молоти дурницю. Бо можна подумати, що Русь-Україна є матір'ю для московії. Ахінея. Між нами нема родинності. Наші предки приложились для їх розвитку, але це зовсім інше.
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05.04.2022 21:58 Ответить
ленін, сталін і вся красно-коричнива, комунячо-большевитська комарілья в гробах повинні перевертатись... яка ж буде реакція ООН на цей, проникливий, правдивий і достойний виступ?
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05.04.2022 21:52 Ответить
Молодец , сильно сказано .
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05.04.2022 22:22 Ответить
овації
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06.04.2022 00:01 Ответить
Про людину судять по діях, а не по тріпанню язиком, тим більше не по читанню чужого тексту.
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06.04.2022 07:05 Ответить
Зеленский говорит очевидные вещи и все про это знают, но любая организация в мире существующая или созданная в будущем, бессильна против тысячи ядерных бомб в руках обезумевшего примата.
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06.04.2022 08:58 Ответить
у обезумевшего примата нет в руках никаких ядерных бомб, тем более тысячи
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06.04.2022 12:06 Ответить
В структуре ООН есть много разных управлений. Вот управление по борьбе с терроризмом.
https://www.un.org/counterterrorism/ru/leadership
Знаете кто возглавляет? Русская мразь - Воронков. Вопрос- как так возможно, чтобы представитель страны-террориста (параши) возглавлял одно из ключевых управлений в ООН?
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07.04.2022 20:05 Ответить
 
 