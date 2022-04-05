Выступление Зеленского в Совбезе ООН. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

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"Совет Безопасности ООН должен разработать решения для мира в Украине. Если в ООН не знают, как принять это решение, можно сделать две вещи. Или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир. Или показать, как ООН может переформатироваться. И работать реально ради мира. В случае если действующий формат – безальтернативный и выхода нет, то дальше – только самороспуск. Убежден, что ООН может обойтись без третьего варианта", - заявил Зеленский.

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