Зеленский призвал испанский бизнес полностью прекратить работу в России. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил испанское государство и общество за принципиальную позицию в отношении санкций и призвал испанский бизнес полностью прекратить работу в России.

"Санкции нужны действительно мощные. Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают насмерть обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать с государством, сознательно уничтожающим целый народ? Я знаю, что многие ваши компании уже перестали финансировать российскую военную машину своими налогами. Благодарен им. Благодарен и вашему государству, обществу за принципиальную позицию по поводу санкций. Но одновременно обращаюсь к таким компаниям, как Максам, Порселаноса, Серкобе и другим прекратить бизнес с Россией", - сказал он во вторник, выступая по видеосвязи в испанском парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"То, что пережил наш город Буча, наша Бородянка, наши другие города, это военные преступления. Это преступления против человечности. Без сроков давности. Это абсолютно четкая основа для того, чтобы российские военные и командиры были осуждены международным судом", - заявил также Зеленский.

"Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать российскую нефть и пускать в свои порты российские корабли?" - спросил он.

Говоря о практически уничтоженном бомбардировкой Мариуполе, Зеленский вспомнил о трагедии Герники – испанском городе, уничтоженном бомбардировкой во время гражданской войны. "Представьте, что люди сейчас – в Европе – живут неделями в подвалах, чтобы спасти жизнь. От обстрела, от авиабомб. 2022 год, апрель – а реальность в Украине, как в апреле 1937-го. Когда весь мир узнал название одного из ваших городов – Герника", - сказал он.

Зеленский отметил, обращаясь к парламентариям, что "страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других стран Европы не было страха".

Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое нужно. И мы ценим ту, которую вы предоставили. Вы можете поддерживать дальнейшие необходимые санкции. А также – уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно увидеть", – сказал он. "Потому что демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена", – заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбить полномасштабную войну в ту точку, с которой она началась 24 февраля, - для нас это точно победа, - Зеленский