"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон по-русски обратился к гражданам РФ. ВИДЕО

Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

"Россияне заслуживают правды. Вы заслуживаете того, чтобы узнать факты", - сказал Джонсон.

Далее он рассказал о зверствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины.

"Ваш президент знает, что если вы увидите, что происходит, то не будете поддерживать его войну", - сказал британский премьер.

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