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"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон по-русски обратился к гражданам РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
To the Russian people, look at what is being done in your name.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
"Россияне заслуживают правды. Вы заслуживаете того, чтобы узнать факты", - сказал Джонсон.
Далее он рассказал о зверствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины.
"Ваш президент знает, что если вы увидите, что происходит, то не будете поддерживать его войну", - сказал британский премьер.
Топ комментарии
+78 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
людина, що досі вірить в збагачення Порошенка в 82 рази рівно така ж, як та, шо вірить в те, шо Азов підірвав театр в Маріуполі
Біжить наляканий заєць по лісу і зустрічає ведмедя тай каже :,,Міша , там комісія приїхала до лісу , тікай, тому що всім , у кого три яйця - відрізають !
Міша , а чому ти боїшся , адже в тебе два яйця !
Заєць - Міша вони спочатку відрізають , а потім рахують 😂😂😂
@bryhynets
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52 мин
Подчитав виступ Лаврова в ООН - він прямо говорить, що боїться, що факти про Бучанську різню зірвуть переговори між Україною і Росією.
Якщо ви почитаєте мої пости за останні 2 доби, то ви побачите, що я роблю все, щоб сталося те, чого боїться Лавров
А от боти Подоляка готові на все, аби ніщо не зірвало переговори
Ви чули заяву генпрокурора, що в Бородянки все ще гірше ніж в Бучі?
І я чув
А де матеріали?
Боїтесь не зірвати переговори?
Боти, ви ж все знаєте з темників…
Розкажіть
Говорю, вам лгут , вам показывают фейки , не смотри раша-новости козлёночком станешь …
Похер … , говорят это у вас фейки, а наши россновости самые правдивые в мире ! Там Zомби неисправимые . Им не докажешь ..
Есть очень упоротые экземпляры , свято и непоколебимо верят в их самую мощную и непобедимую армию .
Другие , даже если и подозревают что-то неладное , но виду не показывают, дурака включают , тему переводят и начинают злится , психовать , в конечном итоге - опять нацисты виноваты !
И так по кругу…
Действительно , для некоторых психологически трудно понять и принять , что их страна - убийца , но таких ноль целых хрен десятых.
лаптєногим , що відбувається в Украіні і воєнні злочини орків на нашій землі !!
Респект Борису Джонсону і подяка за воєнну допомогу нашій арміі 👍🏼💪✊
«Трупы которых не существовало ДО прихода русской армии….ухода... извините!»
t.me/kazansky2017/2370
вот видите, едет украинская колонна военных
на дорогах трупов нет, а буча город небольшой
а потом следом другие кадры, где уже в другом месте лежат тела
плюс еще про то что типа украинские военные обстреливали с артилерии
пока там были рашисты
правда как тогда объяснить откуда у людей убитых многих простреленные затылки?
просто, ничего про эот не сказать
(или в другом репортаже сказать что сами !!украинские военные!! расстреляли их
а потом уже кадры сняли)
хотя многим ясно что многим в рашке нравится их президент
не 100%, но и не 20% точно
где то 60% более менее к нему хорошо относятся
а если еще им пенсии поднимит...
а то что там про него наговаривают, это все "происки нато и пиндосов"
Борису подяка, пощастило нам з прем'єром Великобританії.
Чого Європа така наївна і просто не може повірити в те, що гітлер відродився?
Скільки, *****, ще Буч, Ірпінів, Маріуполів вам треба? Скільки ДАПів, Аллеппо, Іловайськів? Скільки країн ще має постраждати? Вам, на хрін, мало Чечні, Грузії, Сирії, пошматованої України? Чого ви чекаєте? Що ***** вийде і скаже - "ізвінітє, всє еті годи ми билі нєправи, а тєперь Боря ти раскрил мнє глаза і мне стидно..." і заплаче, разом зі своїми ********** 80+% орками-виборцями? Ви читали рашистські пабліки в соцмережах? Ви зазирали в очі цим нелюдам? Які можуть бути звернення, до кого, до *********, що вивозять кожний по 550 кг мародерки з міст, де місяць вони рострілювали цивільних, до недолюдів, які швиденько налаштовують платформу по перепродажу цієї мародерки? Ви що, не розумієте, що це вже не люди, і кожен день вашого нерозуміння цього простого факту - це десятки і сотні перекреслених людських життів? Що питання давно вже не лежить в області політики, а лежить в області або ми/люди їх, або вони/орки всіх нас, до Ла-Маншу, тобто - базове виживання людства як біологічного виду?
Я ****, просто **** з європейських "лідерів". І це ще найкращий з них. Що вже говорити про нікчемну безтолоч тіпа гутеріша...
Напевно у нього дідо був в УПА як мінімум.
Вони один іншого коштують й не дуже відрізняютьс !
В них головний гвалтівник це Пушкін Алєксандр Сєргєєєєєєвич , а пілот , що скидали бобми на Маріупіль й Чернігів усі Достоєвські чи Бєрдяєви ...
Джонсон не видел их опросы? 80% за то, чтобы разбомбить польшу или дойти до ла-манша...ну идиоты, ей Богу....
не хочеться розчаровувати пана Бориса... та всі його намагання марні... ніхто нічого не почує і тим паче не почне перевіряти інформацію...
-" это фейки, подстава Украины" . Все хором поддерживают
продолжение войны. Сделайте выводы сами.
росіянрашистів.
Самой старшей 14 лет, все изнасилованы много раз и вырваны все зубы.
https://www.youtube.com/watch?v=VNSHBR5wds0&t=38s
Но это как на скрипке играть для кучи навоза...
Каравани трупів русні кращий аргумент там.
Не ліпи горбатого Боріс, давай зброю, варіантів нажаль нема.
Это делают военные , НО их ВСЯ конченная быдло-масса такая же самая !
Их конченные самки не брезгуют «подарками» снятых с покойников , их дочери и сыновья радуются привезённому самокату , не зная что папаша их прежде чем сделать этот подарок , надругался и убил такового же ребёнка только в Украине …
Там 90% тупых, маргинальных и моральных уродов , извращенцы, отморозки и прощения им не будет НИКОГДА!
Страна прОклятая всем миром .
Я тебя уважал когда ты был ещё мером Лондона, а сейчас мое уважение в разы больше 💪💪
Чтоб понять бесмысленость и безполезность твоих призивов к "руССким" и усилий аризвать к здравому смыслу или человечности надо было либо родится в совке (и лично и понимать знать среди кого дерьма жил), либо ознакомится с трудами Павлова
Дефекты русского ума: чего опасался академик Павлово называется «истиной»
"Для нашего русского ума, утверждал академик, факты, истина, реальная действительность не указ. Для нас главное то, во что мы верим, что мы сами придумали, что у нас в мозгах. А потому мы, русские, живем фантазиями. Нам неведомо то, на чем держится человеческая культура, неведомы «большие труды и муки», ведущие к «покорности истине», неведомо то, что называется «истиной»...
И в этой связи Иван Павлов приводит пример, как ни странно, сохраняющий актуальность по сей день. Нет до сих пор ни одного факта, подтверждающего веру славянофилов в особую цивилизационную миссию России. Но мы все равно в это верим. Речь идет о неувядающей вере наших патриотов-славянофилов, что Россия была создана Богом для того, чтобы научить разуму гниющий Запад. И этот пример, говорит Павлов, свидетельствует о том, что нам наплевать на истину, на правду, на факты. «Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность?» И дальше текст, который имеет прямое отношение к современной России: «И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически!»
Поразительно: абсолютно все, что Иван Павлов называл дефектами русского общежизненного ума, живо по сей день. Все, как было, так и осталось. Преодоление русской дореволюционной неграмотности населения и выращивание многомиллионной советской интеллигенции ничего в этом отношении не изменило. Судите сами. Мы, русские, говорил академик, «не наклонны к сосредоточенности мысли, не любим ее сосредоточенность, даже отрицательно к ней относимся». А потому мы не переходим от слова, от эмоциональной оценки предмета к его изучению, к изучению причин произошедшего, а тем более к изучению его сущности, его последствий. «Русский человек не докапывается до корня дела», - утверждал Павлов.
Удивительно, но все, что происходит в современной России на различного рода телешоу, было описано Иваном Павловым сто лет назад. Споров у нас не бывает, ибо никто друг друга не слушает и спешит прежде всего высказать свое собственное мнение по обсуждаемому вопросу. Истина на самом деле никого не волнует, для нас в споре главное «натиск на противника». Мы в споре далеки не только «со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности».
Тут какая-то мистика. «Геополитический фактор» в глазах нашей элиты - это главное зло для современной России. Но, обратите внимание, никто не говорит, кто создал это зло, и, самое поразительное, никто и не собирается бороться с этим злом, что-то менять в нашей внешней политике. Мы исходим из того, что наше руководство никогда не ошибалось и не в состоянии ошибаться. Никто у нас не собирается бороться с этим «бесом», с «геополитическим фактором». «Бес» сакрализируется в наших глазах, обретает святость, становится почти что опорой нашей жизни. И люди у нас уже всерьез начинают верить, что, если не дай бог, Запад отменит санкции, то мы погибнем. Пассивность ума соседствует у нас с какой-то поразительной обреченностью. И в этом заключается парадокс: вера в Путина сохраняется, а веры в процветание своей страны как не было, так и нет."