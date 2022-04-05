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"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон по-русски обратился к гражданам РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне заслуживают правды. Вы заслуживаете того, чтобы узнать факты", - сказал Джонсон.

Далее он рассказал о зверствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины.

"Ваш президент знает, что если вы увидите, что происходит, то не будете поддерживать его войну", - сказал британский премьер.

Читайте: Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах, - глава МИД Великобритании Трасс
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Топ комментарии
+78
А кацапи гордяться.
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05.04.2022 22:14
+68
Наивный Боря....для этих людоедов тот факт, шо их фюрер есть военный преступник - предмет гордости. А убийства, изнасилования, пытки, мародерство - это их высшая доблесть.
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05.04.2022 22:18
+60
Вони не чего такого не заслуговують. Джонсан - там фашизм, рашизм чи як його там- це хвороба невиліковна- або распад оашки або капець миру
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05.04.2022 22:14
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А кацапи гордяться.
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05.04.2022 22:14 Ответить
Це виродки, їх треба покарати так як в історії ще не було. Наша лють буде жахливою. Головне витерпіти певний час.
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05.04.2022 22:19 Ответить
Россияне такие великие внутри себя, что не могут в это поверить. Единицы может и гордятся. а большинство считает это фейком (им так в телевизоре сказали).
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05.04.2022 22:27 Ответить
українці не кращі

людина, що досі вірить в збагачення Порошенка в 82 рази рівно така ж, як та, шо вірить в те, шо Азов підірвав театр в Маріуполі
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05.04.2022 23:50 Ответить
Гордяться і впевнені, що він діє від їх імені, бо це вони його вибрали і вони цього чекали від путіна. Борис погано знає російську кухню.
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05.04.2022 22:28 Ответить
Вони не чего такого не заслуговують. Джонсан - там фашизм, рашизм чи як його там- це хвороба невиліковна- або распад оашки або капець миру
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05.04.2022 22:14 Ответить
Це виродки, їх там 99%. Косити всіх, бог розбереться.
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05.04.2022 22:16 Ответить
Анекдот з цього приводу ( потім розберемось)
Біжить наляканий заєць по лісу і зустрічає ведмедя тай каже :,,Міша , там комісія приїхала до лісу , тікай, тому що всім , у кого три яйця - відрізають !
Міша , а чому ти боїшся , адже в тебе два яйця !

Заєць - Міша вони спочатку відрізають , а потім рахують 😂😂😂







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05.04.2022 22:33 Ответить
Ха 😂
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05.04.2022 22:55 Ответить
Джонсон чистый бандеровец. Наш хлопец.
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05.04.2022 22:15 Ответить
Наш на 100%, але не знає на жаль, багато чого про Мордор.
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05.04.2022 22:30 Ответить
Борiс Джонсоненко
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06.04.2022 11:02 Ответить
Знатний русофоб! Перший серед перших, дякую!
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05.04.2022 22:16 Ответить
Україна + Польща + Англія. Славнозвісне УПА. Слава Україні. Смерть Москві
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05.04.2022 22:16 Ответить
Наивный Боря....для этих людоедов тот факт, шо их фюрер есть военный преступник - предмет гордости. А убийства, изнасилования, пытки, мародерство - это их высшая доблесть.
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05.04.2022 22:18 Ответить
,,можемпавтарить,,--мечтали десятилетиями орки
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05.04.2022 23:02 Ответить
Борис наш человек, респект.
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05.04.2022 22:18 Ответить
свинособача мова не личить вам пане Джонсон,не опускайтесь до їх рівня
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05.04.2022 22:19 Ответить
про корабль вони розуміють краще
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05.04.2022 22:32 Ответить
Олександр Бригинець



@bryhynets

·
52 мин



Подчитав виступ Лаврова в ООН - він прямо говорить, що боїться, що факти про Бучанську різню зірвуть переговори між Україною і Росією.

Якщо ви почитаєте мої пости за останні 2 доби, то ви побачите, що я роблю все, щоб сталося те, чого боїться Лавров

А от боти Подоляка готові на все, аби ніщо не зірвало переговори
Ви чули заяву генпрокурора, що в Бородянки все ще гірше ніж в Бучі?
І я чув
А де матеріали?
Боїтесь не зірвати переговори?
Боти, ви ж все знаєте з темників…
Розкажіть
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05.04.2022 22:19 Ответить
Сам уже сказал - шо всё отдаст ...И Крым ,и Донбасс...Этих Бучей не проймёшь..
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05.04.2022 22:43 Ответить
Джонсон слишком хорошего мнения о кацапах. Я пытался вот вразумить бывших друзей из перебрика....Буча фейк говорили мне, доказал им покадрово. Тогда мол это ваши националисты людей расстреляли....никаких шансов.
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05.04.2022 22:21 Ответить
Перед тем как спрашивать спроси их где они узнают новости.
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05.04.2022 22:31 Ответить
Я спрашивала, говорят , что узнают по ТВ и интернет .
Говорю, вам лгут , вам показывают фейки , не смотри раша-новости козлёночком станешь …
Похер … , говорят это у вас фейки, а наши россновости самые правдивые в мире ! Там Zомби неисправимые . Им не докажешь ..
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05.04.2022 23:27 Ответить
Им психологически легче поверить, что это фэйк, чем в то, что их армия состоит из мародёров, насильников и убийц.
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06.04.2022 00:18 Ответить
Для некоторых - может быть…
Есть очень упоротые экземпляры , свято и непоколебимо верят в их самую мощную и непобедимую армию .
Другие , даже если и подозревают что-то неладное , но виду не показывают, дурака включают , тему переводят и начинают злится , психовать , в конечном итоге - опять нацисты виноваты !
И так по кругу…
Действительно , для некоторых психологически трудно понять и принять , что их страна - убийца , но таких ноль целых хрен десятых.
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06.04.2022 00:37 Ответить
Щира подяка Борису Джонсону за те , що намагається відкрити правду
лаптєногим , що відбувається в Украіні і воєнні злочини орків на нашій землі !!

Респект Борису Джонсону і подяка за воєнну допомогу нашій арміі 👍🏼💪✊
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05.04.2022 22:21 Ответить
Джонсон думає, що до людей звертається, а вони виродки. Чим більше нас загине, тим щасливіші будуть москалі. Їх матерям плювати на своїх дітей, головне щоб за ваньку гроші дали.
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05.04.2022 22:22 Ответить
Даже представитель России в ООН Небензя не может врать о резне в Буче и поневоле проговаривается.

«Трупы которых не существовало ДО прихода русской армии….ухода... извините!»

t.me/kazansky2017/2370
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05.04.2022 22:24 Ответить
на нтв тупо тоже репортаж ведут
вот видите, едет украинская колонна военных
на дорогах трупов нет, а буча город небольшой
а потом следом другие кадры, где уже в другом месте лежат тела

плюс еще про то что типа украинские военные обстреливали с артилерии
пока там были рашисты

правда как тогда объяснить откуда у людей убитых многих простреленные затылки?
просто, ничего про эот не сказать

(или в другом репортаже сказать что сами !!украинские военные!! расстреляли их
а потом уже кадры сняли)
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05.04.2022 22:28 Ответить
читал текст по бумажке и все равно лажанулся💩
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05.04.2022 22:31 Ответить
Небензя оговорился по фрейдовски и по ходу, больше не жилец. Скорее всего, скоро вылетит голый из окна.
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05.04.2022 22:43 Ответить
Чуркин заждался его...
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06.04.2022 00:38 Ответить
приходится говорить дипломатичным языком
хотя многим ясно что многим в рашке нравится их президент
не 100%, но и не 20% точно
где то 60% более менее к нему хорошо относятся
а если еще им пенсии поднимит...
а то что там про него наговаривают, это все "происки нато и пиндосов"
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05.04.2022 22:25 Ответить
Они такие же как их президент
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05.04.2022 22:26 Ответить
Хто закрив очі та стоїть осторонь це також злочинці.
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05.04.2022 22:27 Ответить
Даремно, Боря. Ти для них не авторитет, а пособник піндосів - злобний англосакс. 😊 А про те, що ти їм розказуєш - вони знають з перших уст - дзвінків "на родіну" їхніх чад, мужей, братів, отцов. Так що збийся з дурної теми. Вони тебе факами обложать і висміють. 😔
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05.04.2022 22:29 Ответить
Кацапи вчора у Греції та Німеччині автопробіги влаштовували на підтримку ***** та його неонацистів.

Борису подяка, пощастило нам з прем'єром Великобританії.
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05.04.2022 22:29 Ответить
Тю, Борис. І ти туди ж?
Чого Європа така наївна і просто не може повірити в те, що гітлер відродився?
Скільки, *****, ще Буч, Ірпінів, Маріуполів вам треба? Скільки ДАПів, Аллеппо, Іловайськів? Скільки країн ще має постраждати? Вам, на хрін, мало Чечні, Грузії, Сирії, пошматованої України? Чого ви чекаєте? Що ***** вийде і скаже - "ізвінітє, всє еті годи ми билі нєправи, а тєперь Боря ти раскрил мнє глаза і мне стидно..." і заплаче, разом зі своїми ********** 80+% орками-виборцями? Ви читали рашистські пабліки в соцмережах? Ви зазирали в очі цим нелюдам? Які можуть бути звернення, до кого, до *********, що вивозять кожний по 550 кг мародерки з міст, де місяць вони рострілювали цивільних, до недолюдів, які швиденько налаштовують платформу по перепродажу цієї мародерки? Ви що, не розумієте, що це вже не люди, і кожен день вашого нерозуміння цього простого факту - це десятки і сотні перекреслених людських життів? Що питання давно вже не лежить в області політики, а лежить в області або ми/люди їх, або вони/орки всіх нас, до Ла-Маншу, тобто - базове виживання людства як біологічного виду?

Я ****, просто **** з європейських "лідерів". І це ще найкращий з них. Що вже говорити про нікчемну безтолоч тіпа гутеріша...
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05.04.2022 22:30 Ответить
В России есть президент - ублюдок! И для россиян это является примером гордости. В этом и заключается - загадочная русская душа.
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05.04.2022 22:31 Ответить
Джонсон помиляється.Для мордору всі звірства, які орки чинять в Україні, це предмет гордості - вони ВИРОДКИ.
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05.04.2022 22:31 Ответить
боря конечно бандеровец, но наивный, не верит он) его поддерживает 80%
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05.04.2022 22:31 Ответить
Якби не Борис, важко б нам було
Напевно у нього дідо був в УПА як мінімум.
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05.04.2022 22:31 Ответить
Йой , ідеаліст Боріс , там у ********** повна гармонія між рашкінойдом сцарєм ****** й його 75% ********** .
Вони один іншого коштують й не дуже відрізняютьс !

В них головний гвалтівник це Пушкін Алєксандр Сєргєєєєєєвич , а пілот , що скидали бобми на Маріупіль й Чернігів усі Достоєвські чи Бєрдяєви ...
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05.04.2022 22:33 Ответить
Джонсон рулит!
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05.04.2022 22:35 Ответить
Они его за это ещё и канонизируют..
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05.04.2022 22:36 Ответить
.
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05.04.2022 22:38 Ответить
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05.04.2022 23:49 Ответить
Иллюстрация к выражению "Не мечите бисер перед свиньями".
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05.04.2022 22:38 Ответить
Борис Джонсон правий на 100%. Але ж росіяни його не хочуть слухати.
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05.04.2022 22:38 Ответить
Ці тварини засоуговують лише на те, щоб їх прикопали разом з господарем.
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05.04.2022 22:38 Ответить
не ображайте тварин. тварини чудові. а це кацапи. вони просто мерзенні істоти, організми без мізків, без душі і без серця
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05.04.2022 22:49 Ответить
они эту речь будут крутить как предвыборный ролик *****
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05.04.2022 22:40 Ответить
Ти не віриш , Джонсон ... А ***** якраз і діє від імені і за благословенням усієї кацапні ... Ну що ж , прийде час і це збагнете... А по великому - Британії нема чим дорікнути . Це наш вірний і відданий союзник. Єдине шкода , що інші країни да-алеко не такі ,як Британія.
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05.04.2022 22:42 Ответить
Боюсь Борис не до конца понимает,что это не только *****,а весь кацапский скот этого хочет,того что произошло в Буче.
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05.04.2022 22:46 Ответить
такая наивность на западе до сих пор...аж противно..
Джонсон не видел их опросы? 80% за то, чтобы разбомбить польшу или дойти до ла-манша...ну идиоты, ей Богу....
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05.04.2022 22:47 Ответить
дякуємо за спробу!
не хочеться розчаровувати пана Бориса... та всі його намагання марні... ніхто нічого не почує і тим паче не почне перевіряти інформацію...
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05.04.2022 22:48 Ответить
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05.04.2022 23:48 Ответить
это бесполезно, росияне поддерживают войну, убийства, разрушения, а многие даже гордятся этим. Убидить можно только массовой отправкой груз 200, и голод! и то, подыхая где-то на мусорнике оно будет кричать Пуутин, Пуутин.
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05.04.2022 22:49 Ответить
Боря, їм це все до заднього місця, їх треба тільки пи@дить.
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05.04.2022 22:55 Ответить
poor bastard
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05.04.2022 22:57 Ответить
К сожелению он действует именно так потому что руцкие хотят войны , они беременны войной
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05.04.2022 22:58 Ответить
ТВ канал восток/ запад сегодня показал интервью с российскими гражданами больших городов. Тема - события в Буче -- ответ у всех один
-" это фейки, подстава Украины" . Все хором поддерживают
продолжение войны. Сделайте выводы сами.
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05.04.2022 22:59 Ответить
ZZZZZombiland
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05.04.2022 23:01 Ответить
это они тебе Боря не верят, а ***** верят.
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05.04.2022 23:06 Ответить
Кацапьё гордится военными преступлениями ***** и сами с удовольствием берут в них активное участие. Русня - это мрази и ублюдки. Их можно только утилизировать.
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05.04.2022 23:08 Ответить
Джонсон, ти помиляєшся. ***** діє від імені росіян рашистів.
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05.04.2022 23:09 Ответить
На глазах детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали их родителей и говорили чтобы они помнили войну и уважали русских.
Самой старшей 14 лет, все изнасилованы много раз и вырваны все зубы.

https://www.youtube.com/watch?v=VNSHBR5wds0&t=38s
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05.04.2022 23:10 Ответить
На этот пост рука не поднялась поставить *нравится*. Прослушала... Просто вместе с ней навзрыд.. Тварями нельзя назвать. много чести для них. Скоты! Уничтожать эту падаль. никакого плена. уничтожать. выжигать огнем. Прокляты будут их дети. внуки на века!!
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05.04.2022 23:26 Ответить
Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. І Президент Байден і прем'єр Джонсон помиляються, коли кажуть, що не вірять, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Або хочуть помилятися. Ніби опитувань не бачили. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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05.04.2022 23:23 Ответить
это все бесполезно. более менее адекватные давно свалили/все понимают. оставшиеся 95% лишнехромосомные убогие твари которые даже сдыхая будут орать "крым наш".
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05.04.2022 23:23 Ответить
Вполне понятный человеческий порыв.
Но это как на скрипке играть для кучи навоза...
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05.04.2022 23:31 Ответить
Джонсон не розуміє , що росіяни - не люди . Йому важко у це повірити , але це так . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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05.04.2022 23:31 Ответить
Боря, ложили они с пробором на все, что к ним доносится из-за поребрика. "телевизер мне природу заменил" (С)
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05.04.2022 23:39 Ответить
Нема жодного смислу щось їм доказувати, переписку з братом запоребриком збережу для історії, таке враження що з скабєєвою розмовляв.
Каравани трупів русні кращий аргумент там.
Не ліпи горбатого Боріс, давай зброю, варіантів нажаль нема.
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05.04.2022 23:44 Ответить
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05.04.2022 23:53 Ответить
Главное в этом то, что один из лидеров Запада обратился к россиянам и сказал, что Запад считает их президента военным преступником. Мол, делайте что то, или жить с ним во главе будете все хуже и хуже. А попроще, сместите его с должности. Вот и все.
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05.04.2022 23:55 Ответить
Лохматый Боря молодец! Только русским пофиг, что он говорит - они там все **..утые.
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05.04.2022 23:57 Ответить
Если россиянцы ничего не знают и не понимают, то КТО тогда сейчас расстреливает , насилует, пытает , убивает мирных жителей и детей ???
Это делают военные , НО их ВСЯ конченная быдло-масса такая же самая !
Их конченные самки не брезгуют «подарками» снятых с покойников , их дочери и сыновья радуются привезённому самокату , не зная что папаша их прежде чем сделать этот подарок , надругался и убил такового же ребёнка только в Украине …
Там 90% тупых, маргинальных и моральных уродов , извращенцы, отморозки и прощения им не будет НИКОГДА!
Страна прОклятая всем миром .
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06.04.2022 00:05 Ответить
Эх ты! Борька-борька, и ты подцепил вирус шварценеггера-олуха шольца!
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06.04.2022 00:18 Ответить
Борис, ты настоящий мужик!!!!
Я тебя уважал когда ты был ещё мером Лондона, а сейчас мое уважение в разы больше 💪💪
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06.04.2022 01:07 Ответить
Путин, прекрати обстрелы, верни нам наши дома в Харькове
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06.04.2022 07:51 Ответить
Эх, Борис, Борис - наивный ты островитянин-европеец!
Чтоб понять бесмысленость и безполезность твоих призивов к "руССким" и усилий аризвать к здравому смыслу или человечности надо было либо родится в совке (и лично и понимать знать среди кого дерьма жил), либо ознакомится с трудами Павлова

Дефекты русского ума: чего опасался академик Павлово называется «истиной»

"Для нашего русского ума, утверждал академик, факты, истина, реальная действительность не указ. Для нас главное то, во что мы верим, что мы сами придумали, что у нас в мозгах. А потому мы, русские, живем фантазиями. Нам неведомо то, на чем держится человеческая культура, неведомы «большие труды и муки», ведущие к «покорности истине», неведомо то, что называется «истиной»...

И в этой связи Иван Павлов приводит пример, как ни странно, сохраняющий актуальность по сей день. Нет до сих пор ни одного факта, подтверждающего веру славянофилов в особую цивилизационную миссию России. Но мы все равно в это верим. Речь идет о неувядающей вере наших патриотов-славянофилов, что Россия была создана Богом для того, чтобы научить разуму гниющий Запад. И этот пример, говорит Павлов, свидетельствует о том, что нам наплевать на истину, на правду, на факты. «Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность?» И дальше текст, который имеет прямое отношение к современной России: «И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически

Поразительно: абсолютно все, что Иван Павлов называл дефектами русского общежизненного ума, живо по сей день. Все, как было, так и осталось. Преодоление русской дореволюционной неграмотности населения и выращивание многомиллионной советской интеллигенции ничего в этом отношении не изменило. Судите сами. Мы, русские, говорил академик, «не наклонны к сосредоточенности мысли, не любим ее сосредоточенность, даже отрицательно к ней относимся». А потому мы не переходим от слова, от эмоциональной оценки предмета к его изучению, к изучению причин произошедшего, а тем более к изучению его сущности, его последствий. «Русский человек не докапывается до корня дела», - утверждал Павлов.
 Удивительно, но все, что происходит в современной России на различного рода телешоу, было описано Иваном Павловым сто лет назад. Споров у нас не бывает, ибо никто друг друга не слушает и спешит прежде всего высказать свое собственное мнение по обсуждаемому вопросу. Истина на самом деле никого не волнует, для нас в споре главное «натиск на противника». Мы в споре далеки не только «со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности».
 Тут какая-то мистика. «Геополитический фактор» в глазах нашей элиты - это главное зло для современной России. Но, обратите внимание, никто не говорит, кто создал это зло, и, самое поразительное, никто и не собирается бороться с этим злом, что-то менять в нашей внешней политике. Мы исходим из того, что наше руководство никогда не ошибалось и не в состоянии ошибаться. Никто у нас не собирается бороться с этим «бесом», с «геополитическим фактором». «Бес» сакрализируется в наших глазах, обретает святость, становится почти что опорой нашей жизни. И люди у нас уже всерьез начинают верить, что, если не дай бог, Запад отменит санкции, то мы погибнем. Пассивность ума соседствует у нас с какой-то поразительной обреченностью. И в этом заключается парадокс: вера в Путина сохраняется, а веры в процветание своей страны как не было, так и нет."
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06.04.2022 08:37 Ответить
Перечитал посты.... все практически - правы. Борис умница и спасибо ему и всем остальным. Но понимают ситуацию только те страны, где был совок в своём цвете - Балтия, Польша и т.д. До прочих не дошло, что ЭТО и есть РАША... это не эпизод, не случай, не путин - ЭТО САМА РАША
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06.04.2022 08:46 Ответить
наивный джонсон....он продолжает считать их людьми а они нелюди,сатанинские отродья!
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06.04.2022 09:57 Ответить
Це він від нашого преза заразився?
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06.04.2022 10:44 Ответить
Прям какой то британобандэровец! Не, Борис - красавец
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06.04.2022 16:08 Ответить
Піпец міністр Британії розповідає лаптеногим про ВПН ...Там компи не у всіх є а телефони кнопочні ....Або інтернет де в Тундрі ?
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06.04.2022 23:55 Ответить
 
 