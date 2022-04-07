США начинают ленд-лиз для Украины/Битва на Донбассе. День 43. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
43-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Топ комментарии
+3 Muron
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+2 Старый зольдат
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+2 Великая Исландия
показать весь комментарий07.04.2022 21:23
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Так что я сильно не понимаю, когда обвиняют штаты в том, что они кого-то там кинули. Те люди это заслужили. Кого там нужно было эвакуировать? Верхушку, которая погрязла в коррупции и радостно пилила деньги?
@bryhynets
8 ч
Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є
Олександр Бригинець
@bryhynets
8 ч
І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(