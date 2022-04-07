Арестовано имущество компании жены Медведчука, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.

Полиция осуществляет досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа Медведчука.

Также читайте: Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко. ФОТОрепортаж

6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шубохранилище, куча картин и дорогая посуда - дворец кума Путина Медведчука под Киевом. ФОТОрепортаж