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Арестовано имущество компании жены Медведчука, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.

Полиция осуществляет досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа Медведчука.

Также читайте: Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко. ФОТОрепортаж

6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

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Топ комментарии
+27
А чому відпущений сам Медведчука, Портнов, його син призивного віку, кацапський агент Погребинський? Чому навіть не розслідубться дії Татарова, які до цього призвели?
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07.04.2022 20:21
+26
Цікаво, а щось робиться органами для з'ясування інформації про те, що Мертвечуку допоміг втікати Заступник Голови Офісу Зе?!
Чи вони для цього «надто зайняті»?
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07.04.2022 20:19
+26
турбує інше - коли буде заарештований той хєр з команди ЗЕ, який допоміг втекти медведчуку і портнову?
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07.04.2022 20:29
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Наконец оксанка без трусов.
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07.04.2022 20:17 Ответить
турбує інше - коли буде заарештований той хєр з команди ЗЕ, який допоміг втекти медведчуку і портнову?
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07.04.2022 20:29 Ответить
НАЦПОЛІЦІЯ, ТАК А ДЕ ВЛАСНЕ МЕДВЕДЧУК? Є ЯКІСЬ ВАРІАНТИ?
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07.04.2022 21:24 Ответить
Зеленского только после войны можно арестовать.Прийдется ждать
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08.04.2022 17:19 Ответить
Цікаво, а щось робиться органами для з'ясування інформації про те, що Мертвечуку допоміг втікати Заступник Голови Офісу Зе?!
Чи вони для цього «надто зайняті»?
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07.04.2022 20:19 Ответить
До речі так для справки, цього мудака ще в часи Порошенка пропихали, і лише через активістів не вийшло. Тут Зе або Порох ні до чого. Але цього уйобка треба взяти за яйця.
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07.04.2022 20:22 Ответить
Пропихали і пропхали трохи різні речі.
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07.04.2022 20:38 Ответить
Не завдяки пороху, активісти запобігли цьому призначенню. Можна молитися на пороха або зе, а можна приймати реальність. Є якісь покидьки, які лобіюють таких як і вони самі.
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07.04.2022 20:52 Ответить
А шо ж ці активісти не запобігти при Зеленському?
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07.04.2022 21:22 Ответить
Іди і запитай, справа не в зе чи пороху. Якщо люди цього не розуміють хто їм лікар. Ви думаєте що президентів не вводять в оману? Я бачу тут багато людей, які далі свого носа не бачать, їм би тільки цілий день кричати зрада. Порох зробив багато хороших речей, але у нього було і багато проблем. Згадайте всі корупційні скандали з його оточенням. Зараз треба не срачі влаштовувати, а готуватись до страшних боїв на донбасі, та викритті нових злочинів рашистів.
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07.04.2022 22:02 Ответить
ну ЄСТЕСТВЄННО , не на часі ? ... бо зЄ хороший ...бееее.. а ваш парашенка...
БЛАДЬ . КОЛИ ЯК НЕ ТЕПЕР ТРЕБА ЗНАТИ ПРАВДУ ? ГА? ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ. СУКИ ******* З СВОЇМ
НЕНАЧАСІ.
ВСЕ НАЧАСІ , БО ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
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07.04.2022 22:16 Ответить
Для справедливості я вам нагадаю, що порох увесь час кричав - не розхитуйте човна бо путін нападе. Ви лицемір. І я голосував за пороха, але поки я вважаю що зараз зеля справляється на відмінно. Буде і є вже багато зброї, санкції, любов і майже боготворіння нашої нації. З корупцією ми розбиремся, ми янику пізди дали, даємо рашистам і корупціонерам дамо.
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07.04.2022 22:34 Ответить
А Можна подивитись в очі реальності: за Пороха це чмо було нижче плінтуса, а за Зе зайняло керівний пост в його офісі. Безумовно, з його особистої згоди.
Вважаєш, Зе тут ні до чого?
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07.04.2022 22:21 Ответить
Тут у людей всі якийсь дисонанс, то зе дибіл і клоун, то геніальний корупціонер. Я думаю він дійсно дурень, але зараз неймовірно корисний дурень. Повірте порох не такий харизматичний як зе, я маю на увазі для заходу. Я бачу реакцію заходу на нього, і вона НЕЙМОВІРНА. Ви коменти на англомовних сторінках почитайте. Мене досі шокує коли вилазить якесь чмо, таке як лавров і каже якусь *****. Всі люди дружно починають кричати зрада. Невже досі стільки людей так і не зрозуміли що у нас війна.
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07.04.2022 22:30 Ответить
Корисний дурень? Згоден.
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07.04.2022 22:52 Ответить
Я бачу реакцію заходу на нього, і вона НЕЙМОВІРНА. Ви коменти на англомовних сторінках почитайте.
Все це фігня, ця реакція немає ніякого впливу на тих людей які приймають рішення. А от тих хто приймає рішення читання написаного тексту зелею абсолютно не вражає. Справжнє відношення до зеДебіла можете побачити по відмові Байдена у зустрічі в Польщі та хоча б по тому що він не хоче призначати посла. Або в словах Блінкена про корупцію, а шоу в пресі триватиме не довго і впливу воно ніякого не має.Уважно почитайте вже йде втомленість від цього дебіла і подивіться яка кількість людей дивиться його відосики.
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08.04.2022 06:32 Ответить
Я не розумію про що ви, яка втомленість. Люди на заході взагалі хочуть щоб нато ввело війська. Думка народу якраз впливає дууже сильно, ви можете жити у своєму світі скільки завгодно, але це не є реальність.
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08.04.2022 09:06 Ответить
Ви помиляєтесь думка народу ніяк не впливає, НАТО ніколи не введе війська якщо не буде хімічної чи бактеріологічної загрози кількість людей яка читає чи дивиться відосики чудово демонструє що він вже не цікавий.
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08.04.2022 09:42 Ответить
Впливає, це вам любий експерт чи політик скаже. Нато це колективна безпека, тобто Угорщина на любе рішення накладе вето. Але нам багато чого не розповідають, зброю та техніку дають. Кажуть що навіть ремонтують військову техніку у Чехії та Словакії. Чого вам ще треба, вони дуже повільно реагують, буде куди більше допомоги.
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08.04.2022 09:54 Ответить
«Ситуація у Європі дуже проста. Ви можете побачити це у Європейській Раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом дуже жорстких санкцій. Пан Віктор, прем'єр-міністр (Угорщини - ред.) Орбан не став стримувати санкції, і насправді головні перешкоди - це великі країни, які бояться за свій бізнес», - заявив Моравецький.
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08.04.2022 10:00 Ответить
Я не казав про їхнє добровільне бажання, я кажу що вони слідують за думкою народу, те що не так швидко як нам треба це вже інше діло.
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08.04.2022 10:03 Ответить
Я думаю просто США тисне.
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08.04.2022 10:12 Ответить
І це також, а на США хто тисне? Люди
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08.04.2022 10:27 Ответить
А чому відпущений сам Медведчука, Портнов, його син призивного віку, кацапський агент Погребинський? Чому навіть не розслідубться дії Татарова, які до цього призвели?
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07.04.2022 20:21 Ответить
Навіть більше -" хатинку" портнова ,на даний час,посилено охороняє нацполіція.
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07.04.2022 20:27 Ответить
Шо ксшлюха, под кумом лучше, чем с Украиной.
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07.04.2022 20:24 Ответить
Паломница по белорусским хащам с зубрами живет.
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07.04.2022 20:24 Ответить
ну, арештували і шо? якби відразу продали і кошти витратили на зброю....
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07.04.2022 20:26 Ответить
так. через портнова і татарова поверне усе
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07.04.2022 20:27 Ответить
А нафтові скважини що вМордорі коли!?
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07.04.2022 20:34 Ответить
шубы этой питекантропы,собачкам в приют,зимой на подстилки,разумеется,если собачки не побрезгуют
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07.04.2022 20:34 Ответить
вагон-ресторан бодай залишіть!
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07.04.2022 20:38 Ответить
А ще більше почекати не могли?
Другий місяць вже давно йде.
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07.04.2022 20:57 Ответить
Татарова вже посадили? Чи ждуть, поки посадять на палю разом з ним?
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07.04.2022 21:20 Ответить
Эх Марченко, ну полюбила ты козла, создала с ним семью, твой выбор и твоя жизнь, никто невправе судить тебя был, если ты нелезла в политику. Но когда перед войной ********* с Украины, ты ведь мразина уже все знала и предала не только свою страну и народ, ты предала все человеческое в своей душе. Это прямая путевка в ад.
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07.04.2022 21:31 Ответить
А саму ****** знайшли?
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07.04.2022 21:54 Ответить
А 1+1 ТЕЖ АРЕШТОВАНА ? 25% НАЛЕЖАТЬ ЦІЙ КЛЯЧІ . ЧИ Нєєєєє... рупор скабєєво-мосєечучки , коломойши і 95 гівнокварталу недоторкані?
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07.04.2022 22:05 Ответить
При всій своїй одіозності, Медведчук, поки йому не дозволили створити пул телеканалів, великої шкоди не завдавав. Він вправно дерибанив і переводив на гівно ресурси, які йому надавав *****. Згадайте про той "Український вибір" - скільки років він існував і який з нього був толк? Порох його терпів як дуже зручного суперника для другого туру президентських виборів, як свого часу Кучма використовував КПУ. Справа не у Медведчукові, а у проросійському електораті, який від того, що приберуть Медведчука, нікуди не дінеться. З огляду на це, проросійських партій мало бути якомога більше, але вони повинні бути дрібними, конкурувати одна з одною й, бажано, не проходити до ВР. Зараз, в результаті війни, багато чого зміниться. Має сформуватися зовсім інший політичний ландшафт, як на внутрішньому просторі, так і на міжнародному. Подивимось.
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07.04.2022 22:42 Ответить
Сам Татаров без згоди зелі не міг відпустити Медведчука, треба було дати вказівку СБУ, поліції, прикордонній службі, митниці.
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08.04.2022 05:49 Ответить
 
 