Арестовано имущество компании жены Медведчука, - Нацполиция. ВИДЕО
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Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.
Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.
Полиция осуществляет досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа Медведчука.
6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.
Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.
Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.
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Чи вони для цього «надто зайняті»?
БЛАДЬ . КОЛИ ЯК НЕ ТЕПЕР ТРЕБА ЗНАТИ ПРАВДУ ? ГА? ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ. СУКИ ******* З СВОЇМ
НЕНАЧАСІ.
ВСЕ НАЧАСІ , БО ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Вважаєш, Зе тут ні до чого?
Все це фігня, ця реакція немає ніякого впливу на тих людей які приймають рішення. А от тих хто приймає рішення читання написаного тексту зелею абсолютно не вражає. Справжнє відношення до зеДебіла можете побачити по відмові Байдена у зустрічі в Польщі та хоча б по тому що він не хоче призначати посла. Або в словах Блінкена про корупцію, а шоу в пресі триватиме не довго і впливу воно ніякого не має.Уважно почитайте вже йде втомленість від цього дебіла і подивіться яка кількість людей дивиться його відосики.
Другий місяць вже давно йде.