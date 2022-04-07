4 268 31
Зеленский в интервью индийскому СМИ: У нас нет иного желания, чем закончить эту войну. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский дал интервью индийскому СМИ Republic Media Network. Он рассказал о зверствах оккупантов в Украине и переговорах с Россией после Бучи, а также о странах – гарантах безопасности, среди которых может быть и Индия.
Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+30 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий07.04.2022 20:33
+30 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий07.04.2022 20:34
+26 Aleks T c3834cab
показать весь комментарий07.04.2022 20:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Якщо вже не каже перемогти, то хоча б казав, що треба змусити росію закінчити цю війну.
ЗЕЛЯ, ТИ ВІДЧУВАЕШ РІЗНИЦЮ?
Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
Бубочка отрабатывает путинские бабки Абрамовича.
а потім одна з сторін оголошує себе переможцем
Це дуже важливо.
Треба щоб в бюджеті рашки ще 50 років були статті на моральне відшкодування родичам вбитих українців
А він каже - я хочу закінчити цей збройний напад.
Ненормальний якийсь