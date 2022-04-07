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Члены пророссийской группировки "Патриоты за жизнь" осудили деятельность экс-нардепа Кивы и членов ОПЗЖ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Участники пророссийской группировки экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь" осудили деятельность так называемого "общественного объединения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рудич Дмитрий Владимирович является руководителем Киевской организации подконтрольной Киви ОО "Патриоты за жизнь", в состав которой входят спортсмены и представители полукриминальной среды.

Байрамов Тимур Ниязович, функционер Киевской ячейки ОО Патриоты за жизнь.

Смотрите: "История в Буче спланирована британской разведкой. Эта якобы трагедия - чистый фейк", - экс-нардеп Кива. ВIДЕО
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Топ комментарии
+36
они еще живые?
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07.04.2022 20:39
+23
Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
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07.04.2022 20:44
+19
"Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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07.04.2022 20:46
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они еще живые?
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07.04.2022 20:39 Ответить
"Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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07.04.2022 20:46 Ответить
І е в СІЗО? 🤔
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07.04.2022 20:48 Ответить
Так хто кого засудив?
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07.04.2022 20:39 Ответить
"патріоти за життя" стали тіпа патріотами, бо за своє життя
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08.04.2022 04:17 Ответить
???
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07.04.2022 20:40 Ответить
Прикривають свій зад. Ну не вірю!!!
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07.04.2022 20:43 Ответить
А от я вірю. В те що прикривають свою дупу.
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07.04.2022 20:45 Ответить
Добре, вас розстріляємо не перед, а після Ківи.
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07.04.2022 20:43 Ответить
Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
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07.04.2022 20:44 Ответить
КЛЮЧОВЕ СЛОВО "ЧЛЕНИ"!
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07.04.2022 20:45 Ответить
ЦЕ ВСЕ, ЩО УКРАЇНЦЯМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЧЛЕНІВ.
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07.04.2022 20:46 Ответить
Краще б ви його приговорили і порішали , а не просто засуджували
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07.04.2022 20:47 Ответить
Що суки, страхуєте свою дупу?
Не бачу каяття за скоєне!
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07.04.2022 20:47 Ответить
Та в них на рожах все написано! Невже хтось їм вірить? Мені вони дуже нагадують *донбаських гопників*
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07.04.2022 20:49 Ответить
А що Корчинський? Зрікся?
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07.04.2022 20:52 Ответить
Діма Корчинський завжди був "членом". Якось він разом з Вітренчихою їздив спостерігати за виборами в Придністров'ї...
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07.04.2022 21:02 Ответить
Давно воюет, как впрочем и боцман.
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07.04.2022 21:04 Ответить
Покидьки перефарбовуются.
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07.04.2022 20:58 Ответить
Чому ці члени ще на волі?!!
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07.04.2022 21:00 Ответить
Вата не меняется, она на вечно.
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07.04.2022 21:00 Ответить
А чего так быстро?
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07.04.2022 21:02 Ответить
Таємний батальйон русского міра затаївся

Де зараз шуфрич, мураєв, добкін, суркіси та ведучі їхніх каналів? Де все це лайно?

Загалом де всі ці люди, які організовували русскій мір на телебаченні - вели політичні шоу, привозили русскіх звьозд на концерти, стендапи?

Де корумповані судді, вовк, наприклад, і прокурори, податківці, керівництво митниці? В якому батальоні, на якому напрямку фронту?

Просто цікаво.
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07.04.2022 21:16 Ответить
Другий місяць війни.Якого рожна цей біомусор того онаніста взагалі живі ходять?Вже навіть закон приняли,що їм можна законно знищувати і нічого не буде за це,церква навіть це гріхом не вважає,є прокацапська нечість ще жива в Україні.Це вже цирк якийсь.
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07.04.2022 21:22 Ответить
вот вообще нет веры словам этих жирных бандитов, им что "покаяться" что высморкаться - одно и то же, их деятельность можно будет простить только после того как их тушки будут болтаться в петле
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07.04.2022 21:22 Ответить
Нехай йдуть - і спокутують провину кров"ю на фронті.
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07.04.2022 21:22 Ответить
"Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ". - Просто їх "жаба давить", що кива і медведчук втекли - а їх кинули.
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07.04.2022 21:24 Ответить
Всі вони однакові
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07.04.2022 21:28 Ответить
члени..
цім все сказано
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07.04.2022 21:45 Ответить
і що воно там мекає ?
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07.04.2022 22:14 Ответить
3/14здят...
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07.04.2022 22:24 Ответить
 
 