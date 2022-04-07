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Члены пророссийской группировки "Патриоты за жизнь" осудили деятельность экс-нардепа Кивы и членов ОПЗЖ. ВИДЕО
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Участники пророссийской группировки экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь" осудили деятельность так называемого "общественного объединения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рудич Дмитрий Владимирович является руководителем Киевской организации подконтрольной Киви ОО "Патриоты за жизнь", в состав которой входят спортсмены и представители полукриминальной среды.
Байрамов Тимур Ниязович, функционер Киевской ячейки ОО Патриоты за жизнь.
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Не бачу каяття за скоєне!
Де зараз шуфрич, мураєв, добкін, суркіси та ведучі їхніх каналів? Де все це лайно?
Загалом де всі ці люди, які організовували русскій мір на телебаченні - вели політичні шоу, привозили русскіх звьозд на концерти, стендапи?
Де корумповані судді, вовк, наприклад, і прокурори, податківці, керівництво митниці? В якому батальоні, на якому напрямку фронту?
Просто цікаво.
цім все сказано