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Российские корабли, находящиеся в Измаиле, принудительно изъяты в пользу Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские корабли, на сегодняшний день на судоремонтном заводе в городе Измаил, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины.

Об этом в вечернем видеообращении в Телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По кораблям под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. Вскоре Кабинетом Министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал руководитель ОВА.

Кроме того, Марченко сообщил, что в области ведется работа по запрету и отключению от эфира рашистских каналов, транслируемых через спутник на юге Украины. "Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки в Одесщине", - подчеркнул Марченко.

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Он также напомнил, что приближается День освобождения Одессы от фашистских захватчиков и призвал одесситов не собираться массово возле памятных мест в честь освободителей города.
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Топ комментарии
+34
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07.04.2022 22:15
+21
я не поняла ,как рашистские корабли попали на ремонт в Измаил во время войны с 2014года.
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07.04.2022 22:20
+8
Проснулись!а нельзя было раньше отключить каналы
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07.04.2022 22:17
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07.04.2022 22:24 Ответить
боты тупо таким способом рекламируют пропагандонские каналы
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07.04.2022 22:33 Ответить
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07.04.2022 22:12 Ответить
Не понял по поводу каналов. Как их запретить на спутнике?
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07.04.2022 22:14 Ответить
У супутників теж є власники. Amos, наприклад, -- ізраїльський, Astra належить Люксембургу і т.д.
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07.04.2022 22:24 Ответить
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07.04.2022 22:15 Ответить
Проснулись!а нельзя было раньше отключить каналы
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07.04.2022 22:17 Ответить
Головне вчасно виключили з Т2 "Прямий", "Еспресо" та 5-й.
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08.04.2022 00:16 Ответить
я не поняла ,как рашистские корабли попали на ремонт в Измаил во время войны с 2014года.
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07.04.2022 22:20 Ответить
Гроші, напевно, не пахнуть...
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07.04.2022 22:26 Ответить
гарне питання
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07.04.2022 22:27 Ответить
а треба щоб світ запровадив проти рф більш жорстокі санкції!!!!!!
пам,ятаєте ці призиви від нашої влади.
але є татарови, та ще різний зброд аферистів.
яких ніхто звільняти навіть не думає й сьогодні
цеж друзі, їм вірять а ви говвввно
от і відповідь
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07.04.2022 22:30 Ответить
В Измаиле с 2014 г. правит из кресла мэра некий заезжий с Дальнего востока офицер ракетчик. Там сепарня, как рыба в воде и только ждет оккупанта. "Гордость русского флота, слава русского оружия, деды штурмовали..." и прочее подобное не сходит с повестки уже лет 300.
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08.04.2022 00:16 Ответить
Питання гарне. Але то така дрібниця на фоні наприклад 18 тис. вагонів з рашки та білорусі. Теж виникає питання: -А що вони тут робили на восьмий рік війни?
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08.04.2022 09:15 Ответить
Але що з ними робити зараз, з тими суднами? Чорне Море контролюється кацапами... Хіба що ганяти щось Дунаєм з/до Європи...
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07.04.2022 22:29 Ответить
Російські кораблі, що на сьогодні є на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл ??? Залуділісь? Були на "учєніях"?
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07.04.2022 22:32 Ответить
эй зеленые уроды почему нет оружия в теробороне

Нет ума защитить своих граждаН, дайте возможность самим защищаться
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07.04.2022 22:34 Ответить
Мля! Полтора месяца *бловали, получается?!! Только сейчас дошло, что - треба вилучити?? И где зрада?
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07.04.2022 23:04 Ответить
Да блеать ладно пацаны, к чему такая спешка? Давайте ещё подождём. Вон в январе вода замёрзнет и они сами не смогут выплыть
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07.04.2022 23:12 Ответить
А почему раньше нельзя было заблокировать рашистские каналы транслируемые через спутник? На них с 2014 года пасется огромнейшая армия местных сепаратистов-путиноидов, на которых бункерный и рассчитывал при вторжении! Не откладывайте в долгий ящик это дело, пожалуйста! Есть регионы Украины, где даже сейчас 90% населения поддерживают оккупантов...!!! Повторюсь - даже сейчас, во время войны!!!
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07.04.2022 23:13 Ответить
Після конфіскації не забудьте поставити біля судоремонтного заводу систему ПРО.
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07.04.2022 23:29 Ответить
Вангую: до конфіскації вони втечуть.
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08.04.2022 00:18 Ответить
Змінять прапор, наприклад на Палау, а також судновласника, для того щоб їх вивести з Української території, а потім повернуть як було...
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08.04.2022 08:00 Ответить
В г. Измаиле с 2014 г. правит из кресла мэра некий заезжий с Дальнего востока офицер ракетчик. Там сепарня, как рыба в воде, только ждет оккупанта, украинских патриотов сдадут прямо по списку. "Гордость русского флота, слава русского оружия, деды штурмовали..." и прочее подобное у них не сходит с повестки уже лет 300.
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08.04.2022 00:20 Ответить
як Сурквса та Медведчука?
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08.04.2022 06:40 Ответить
А там точно кораблі, чи таки судна?
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08.04.2022 10:59 Ответить
 
 