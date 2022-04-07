Российские корабли, находящиеся в Измаиле, принудительно изъяты в пользу Украины. ВИДЕО
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Российские корабли, на сегодняшний день на судоремонтном заводе в городе Измаил, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины.
Об этом в вечернем видеообращении в Телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По кораблям под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. Вскоре Кабинетом Министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал руководитель ОВА.
Кроме того, Марченко сообщил, что в области ведется работа по запрету и отключению от эфира рашистских каналов, транслируемых через спутник на юге Украины. "Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки в Одесщине", - подчеркнул Марченко.
Он также напомнил, что приближается День освобождения Одессы от фашистских захватчиков и призвал одесситов не собираться массово возле памятных мест в честь освободителей города.
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пам,ятаєте ці призиви від нашої влади.
але є татарови, та ще різний зброд аферистів.
яких ніхто звільняти навіть не думає й сьогодні
цеж друзі, їм вірять а ви говвввно
от і відповідь
Нет ума защитить своих граждаН, дайте возможность самим защищаться