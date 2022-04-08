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Оккупанты обстреляли хлебзавод в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли хлебозавод в Харькове

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Харьков. Удар по хлебозаводу. Россияне не скрывают, что хотели создать не просто гуманитарный кризис, а искусственный голод в городе.

Читайте: Оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова, ночью нанесен ракетный удар по Лозовой, - Синегубов
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Скоро на раіссі буде голод, карма наздожене кругом, от тільки "ніжок буша" вже не буде.
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08.04.2022 02:10 Ответить
Однозначно работал там вражеский наводчик
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08.04.2022 05:22 Ответить
внутренних врагов наводчиков нужно казнить по законам военного времени, и не слушать никого.
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08.04.2022 09:08 Ответить
Де удари у відповідь по цивільних об'єктах на території росії? Тільки ударом на удар можна змусити рузьке бидло задуматися.
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08.04.2022 09:40 Ответить
згоден. ось пмиання з питань. поки лаптеногі своїх дітей не почнуть ховати, доки в них пелька не запрацює.
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08.04.2022 18:37 Ответить
Вы хоть бы проверяли то что пишите, пишете хлебзавод, а выдаёте фото торгового центра Караван на Салтовке! Проверяйте соответствие, а то будете причиной фейков !!!
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08.04.2022 10:37 Ответить
Если єто так, в Караване есть своя хлебопекарня.
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08.04.2022 11:25 Ответить
 
 