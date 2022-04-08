Оккупанты обстреляли хлебзавод в Харькове. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли хлебозавод в Харькове

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Харьков. Удар по хлебозаводу. Россияне не скрывают, что хотели создать не просто гуманитарный кризис, а искусственный голод в городе.

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