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война (47249) пропаганда (3473) Захарова Мария (339)

"Борщ – это ксенофобия, нацизм и экстремизм во всех его проявлениях", - Захарова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Спикер российского МИДа Мария Захарова считает украинский борщ примером ксенофобии, нацизма и экстремизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое сравнение она использовала в ходе традиционного выступления в МИД РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты". ВИДЕО
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Топ комментарии
+128
Виявляється що після "дна" можуть таки дійсно постукати знизу.
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08.04.2022 09:23
+108
Вот такое, конечно надо показывать всему миру.
Это не пропаганда, это не "фейки", это не "вывсёврёти" ... Это классическая ПОЛНАЯ ДЕБИЛИЗАЦИЯ населения Мордора!
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08.04.2022 09:25
+100
Господи, яке ж воно іпануте...
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08.04.2022 09:24
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Страница 3 из 3
Є припущення, що так триває крайніх 600 років. Але це неточно. Бо нікому точноне відомо, скільки часу ця почвара існує на цьому світі.
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09.04.2022 01:57 Ответить
захерова, я в восторге!!!
Жги ещё =))) Анекдот века!
Ты не только премию Шнобеля, а и премию *****, заслуживаешь!!!
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08.04.2022 10:55 Ответить
PS: лаврошадь, нервно курит козью ножку, в коридоре...
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08.04.2022 10:59 Ответить
увидев лаврошадь кэнтавр нервно затянулся гаванской сигарой:

"пля, это же пародия на лошадь и человека одновременно !"
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09.04.2022 04:02 Ответить
Ідіотизм + алкоголізм , не сумісні речі для людини , але ж вона не людина, а кацапська потвора 😠
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08.04.2022 10:56 Ответить
Ну все вірно, не потрібно зупинятись. Їш борщ значить не довіряєш путіну.

Наступний крок приготування і вживання борща прирівняти до екстремізму та ввести кримінальну відповідальність.
Пора вертатись до "скрепних щи".
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08.04.2022 10:57 Ответить
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09.04.2022 00:56 Ответить
На таком уровне ..это не просто е**бонат кальция.., это уже и магния, и натрия.. Зато какие фильмы показывают: по 5 серий маньяков ловят., годами убийц разыскивают..Что случилось??В Зазеркалье ворота-проходите, господа?Такое даже для вышек 5G-крутизна немеренная.Вакцина "Спутник"-?
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08.04.2022 11:00 Ответить
Больная,и верят же.
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08.04.2022 11:02 Ответить
Якщо Бог хоче когось покарати, він позбавляє його розуму.
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08.04.2022 22:03 Ответить
ФСЁ !….
Если я с соседкой не поделюсь рецептом борща , то я автоматом становлюсь ксенофобкой и нацисткой
Боже, какая циничная подмена понятий у этих выродков …
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08.04.2022 11:02 Ответить
Так рецептами все спокойно делились. Просто русским очень хотелось блюда других народов присвоить себе. Как с пельменьями. Не удивлюсь, если они и пиццу или макароны будут считать исконно русскими блюдами.
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08.04.2022 11:21 Ответить
Це нелюди!
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08.04.2022 11:05 Ответить
от не дали по-тихому ***** ить... так кто ж против, готовьте.. додумывайте там рецепты, берите традицимонный.. кушайте не обляпайтесь.. но нехер говорить, что это русский суп - "борщ".. он такой же русский как и вся ваша русская истори я деятели и культурное наследие.. которое вы спиз диоли у Русии Киевской. А без всего этого, вся ваша россия не более чем мокшандия-московия.. байстрюки некрещенные
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08.04.2022 11:09 Ответить
Это дно

!!!!
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08.04.2022 11:11 Ответить
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08.04.2022 11:12 Ответить
«Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским». Карел Гавличек-Боровский.
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08.04.2022 11:15 Ответить
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08.04.2022 11:16 Ответить
Забористі щі
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08.04.2022 11:17 Ответить
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08.04.2022 11:17 Ответить
Довбана кацапня ,, вже навіть кухню перетворила на поле ідеологічної битви . Борщ у них - нацист , а от зігуючий салат з буряка - міротворєц . мля . .

.
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08.04.2022 11:17 Ответить
Опи*денеть!!! 😱
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08.04.2022 13:25 Ответить
машка! Хлєбай щі лаптєм ! щі- хоть *** полощі!
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08.04.2022 14:09 Ответить
Боротьба Московії з Україною йде на усіх фронтах ...
На усіх військових - північні , східні , південні.
На міжнародних - від фронтів з окремими країнами до фронтів у загальносвітових організаціях.
На інформаційних - "нас там нет" , "єто гнусная инсинуация" , "украинцев придумал Ленин" і т.д.
На ... інших ...
А тепер - ще і на кулінарному

Та перемога буде за нами !
Слава українським газдиням ! Слава Україні !

А ви - щі хлебайте
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09.04.2022 01:26 Ответить
Я так розумію, бендерики з котлетою по-київські також потрапили до санкційного списку?
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08.04.2022 11:18 Ответить
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09.04.2022 00:57 Ответить
Эпические долбоебы!
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08.04.2022 11:20 Ответить
whore
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08.04.2022 11:22 Ответить
У НЕЕ КАЖЕТСЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ.ПОЧЕМУ НЕ ЛЕЧАТ???? СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.04.2022 11:22 Ответить
Бо нема кому лікувати, їбонуті всі без винятку.
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08.04.2022 16:44 Ответить
*********!!!
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08.04.2022 11:32 Ответить
Захарова медленно но верно трансформируется в нового Жирика. Это и страшно м смешно. Похоже, ембарго в США её лично заделло. Вот и хорошо. Когда её поймает, надо посадить в клетке и вести вокруг света за деньги показывать.
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08.04.2022 11:42 Ответить
Дурдуме нужно срочно закон принять и борщ запретить!, за нарушение- 15шку! москалякам тока шшши!))))))))
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08.04.2022 11:43 Ответить
Видно у Машки овес на рашке кончился - ешь тырсу!
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08.04.2022 11:45 Ответить
Їжте Щи.
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08.04.2022 11:45 Ответить
захєровой-****** пятра вялікага!!-в всю грязну-чорну пасть-що б голова не хиталася
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08.04.2022 13:30 Ответить
Да все у неї нормально з головою ! З "технічної" точки зору.
Бо психіатрія це галузь медицини.
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08.04.2022 11:47 Ответить
Дибілізнь малохольних кацапів вже не дивує.... є й позитив, признали борщ не своїм надбанням... в аспекті тієї чухні. що городила та дуркувата жаба, чомусь не сказала про піцу, гамбургерги, японські роли, хамон... їх же також можна було заялозити в кацапське дєрмо і назвати "общими"... інакше екстремізм... вам суки кацапські тільки щі хлебати....
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08.04.2022 11:52 Ответить
Фу ******! Кризис жанра? Это же как качки в селе - жрут, срут, веса никакого
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08.04.2022 11:55 Ответить
Какой бред я прочла
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08.04.2022 11:57 Ответить
о..уели в край! борщь общий))))) а газ который в 60х разведали и добывают украинцы и выходцы из Украины???
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08.04.2022 11:57 Ответить
От Машка дурепа набита. Те, що піцца це італійське блюдо, хоч комусь заважає його готувати? Чи вносити зміни в рецептуру?
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08.04.2022 12:00 Ответить
ну у них є теорія, що і піца це ісконно рускавоє блюдо, а біситься вона від того, що українці не дають їм привласнити борщ.
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08.04.2022 16:25 Ответить
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08.04.2022 12:05 Ответить
Неплохо "вмазалась".
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08.04.2022 12:11 Ответить
прокісшими щами по вєнах от і штирить ніпадєцкі
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08.04.2022 16:26 Ответить
а є ще голубці вареники котлета по-київськи холодець, крім борщу
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08.04.2022 12:18 Ответить
Она совсем ***.....ь
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08.04.2022 12:19 Ответить
**** сумашедшая.
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08.04.2022 12:33 Ответить
Она опять бухать начала????? Или даже не завязывала????****....да срочно к ней врачей а то дальше хуже будет....
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08.04.2022 12:42 Ответить
А я думал что я дурак.
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08.04.2022 12:44 Ответить
Какое ж оно конченое...
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08.04.2022 12:45 Ответить
Конченная ********. Ещё и бухает в темную. Впрочем, они там все такие...
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08.04.2022 12:58 Ответить
Опять алкоголичка ересь несет )))
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08.04.2022 13:10 Ответить
Так вот ты какая - матка бешенная!
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08.04.2022 13:11 Ответить
Климакс мозга - типичное заболевание населения на территории нынешней РФ плавно перешедшее в эпидемию. Поражает только русскоязычных. Из лечения только морг.
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08.04.2022 13:55 Ответить
Тепер у меню всіх закладів харчування України: "Борщ екстремистський" і "Борщ ксенофобський". Сир антиросійський я вже купував.
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08.04.2022 13:56 Ответить
сказать про неё что она *******-это ничего не сказать!и там таких 99 процентов!
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08.04.2022 14:40 Ответить
кстати борщ моё любимое первое блюдо!
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08.04.2022 14:41 Ответить
хвора тварина
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08.04.2022 14:45 Ответить
Маск13 ,Ой , упс , читать Александрович
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08.04.2022 14:53 Ответить
"Я не понимаю, чего её держат среди здоровых!

Не предупреждают, за столом же она может кого-нибудь вилкой ткнуть!.."
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08.04.2022 15:12 Ответить
Среди ее окружения и среди тех , кто ее поддерживает , нет здоровых людей ...
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08.04.2022 15:21 Ответить
Вони не зовсім люди, щоб ви знали.
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08.04.2022 15:16 Ответить
Машка, ешь русские щи, хоть *уй полощи
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08.04.2022 15:22 Ответить
борщ са свежай капустай)))) (в стеклянной 3-х литровой банке))))) .... сваих не брасаем ))))

https://t.me/Zhyvytskyy/1525

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08.04.2022 15:23 Ответить
Боже, яке воно кончене... Який борщ?! Де борщ, а де екстремізм?! Що воно меле, це створіння немає роду жіночого, яким хазяйкам вашим не даємо готувати борщ?! Скоро лаптями будете хлібати свої борщі.
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08.04.2022 15:23 Ответить
ні, тут питання в тому, що Україна і українці не дають кацапам привласнити собі борщ, типа рускавоє блюда, а скрізь і всім доводять, що це українська національна страва.
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08.04.2022 16:29 Ответить
ЛЮДИ ВОНА ПРО ЩО?нічого не зрозумів
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08.04.2022 15:31 Ответить
я вже тут вище писав, вона біситься від того, що кацапам не дають борщ вкрасти, воно ж хоче типа щоб українці погодились ніби це просто назва страви без походження, ну типа картопля в мундирах, а потім, раптом кацапи скажуть типа це їхня. вони ж і так триндять типа рускій боржч бо в столовках по всьому саюсу готували, ну порівняти ті помиї і борщ, то тільки кацапи можуть.
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08.04.2022 16:35 Ответить
а чи варто розуміти якусь маячню? то нещастя хворе, як і вся їхня мордорська держава - імперя зла, зомбі-виродки...
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08.04.2022 21:42 Ответить
Ксенофобія, нацизм та екстремізм в усих його проявах - коли для борща погані продукти використовуються. Тоді його з щами нескладно зплутати)) Нехай Захарова не жме рублєй, купе мяса нормального на бульйон, овочей свіжих, сметани і буде агонь.

З.І. І окрім сакрального ритуального значення наш Борщ ще є і великим дререлом вітамінів, корисних речовин та має цілющі властивості.
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08.04.2022 15:55 Ответить
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08.04.2022 17:04 Ответить
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08.04.2022 17:13 Ответить
Навіть Уоллі борщ ******** https://www.youtube.com/watch?v=JvldJ7WV9Q8
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08.04.2022 17:19 Ответить
Получается пельмени и щи по теории Захаровой - русский нацизм и экстремизм.
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08.04.2022 17:52 Ответить
"русскіє пєльмєні" - то традиційна китайська страва, яку вони готують в... самоварі на китайський новий рік

щось мені здається, що то руськіє у китайців скиздили "національниє" фішки, а не навпаки
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09.04.2022 03:59 Ответить
Жеріть свої щі в одну пику. Ми на них не претендуєм, нехай будуть лише ваші. Крим до 2014 був "общим", коли туди їздили відпочивати всі - українці, білоруси, росіяни і ін.. А після того, коли ви його мілітаризували, то туди й кацапи перестали їздити. Ось вам про екстремізм у всіх видах.
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08.04.2022 18:01 Ответить
Росийски танкисти сховались в кущи и лаптем сербають свои щи. В любом случае их скоро всех убьют. Слава Украине!
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08.04.2022 19:04 Ответить
РОССИЯНИ ХОТЯТ ГОТОВИТЬ БОРЩ ИЗ ЧЕЛОВЕЧИНЫ !!!
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08.04.2022 19:14 Ответить
Пьяная, помятая
Пионервожатая.
С кем теперь гуляешь ты,
Шлюха конопатая?

(Б. Штерн, Шестая глава "Дон Кихота").
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08.04.2022 20:32 Ответить
"... очима блим, губами плям... "
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08.04.2022 20:49 Ответить
Взяти та поділити.Шаріков №2. Тьфу!
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08.04.2022 21:04 Ответить
Машка - алкоголичка опять в ударе
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08.04.2022 21:15 Ответить
коли більше нічим крити))... далі скажуть, що й собаки наші гавкають неправильно і коти нявчать по-бандерівськи)))
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08.04.2022 21:36 Ответить
Хіба мати винувата, що дитина дурнувата ))))))
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08.04.2022 23:12 Ответить
хлєбайтє своє "общєє" з свинячого корита, а у нас своя українська "ксенофобська" тарілка із борщем !

****...лі
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09.04.2022 03:56 Ответить
Я так розумію, мовлючи кацапською - закусывать надо - тут не доречно.
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09.04.2022 07:09 Ответить
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