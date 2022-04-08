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армия РФ (15459) война (47249) евреи (305) уничтожение (3962)

"Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский еврей, воюющий с российскими оккупантами, опубликовал видеозапись, на которой он рассказывает о себе и показывает тела убитых российских "денацификаторов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записано очевидно сразу после боя украинского подразделения с оккупантами.

"Я гражданин Израиля. Еврей, родившийся в Украине и до 2014 года живший в Израиле. А вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать в моей родной стране... Вы не в своем уме? У вас мозгов нет? У вас отсутствует логическое мышление ?", – говорит боец на записи.

Смотрите: Вооруженные теробороновцы из еврейской общины поют песню в киевской синагоге. ВИДЕО
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Топ комментарии
+171
Гарна робота! Хороший спіч! Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.04.2022 11:43
+130
Розум і росіянин це речі несумісні!
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08.04.2022 11:43
+73
Буряты как и все остальные россияне должны быть уничтожены. Без исключений.
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08.04.2022 11:45
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Гарна робота! Хороший спіч! Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.04.2022 11:43 Ответить
Розум і росіянин це речі несумісні!
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08.04.2022 11:43 Ответить
вместо мозгов ***** бурятам .удмуртам .чувашам.якутам.чукчам. дагестанцам.кадыровцам . и всему остальному биомусору ***** вложил в мозги букву..зэт.. больше там нет нихуя если они роют землю возле ЧАЭС и не доганяют какие будут последствия
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09.04.2022 07:25 Ответить
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08.04.2022 11:44 Ответить
це все, що твiй мозок родив?
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08.04.2022 11:49 Ответить
Він ще про дороги не додав
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08.04.2022 11:58 Ответить
Він не правий, але про дороги й ти помовчи.
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08.04.2022 12:33 Ответить
Довбойоб. В ЗСУ, тер. обороні та інших воєнізованих формуванях які захищають нашу державу є всі нації, що живуть в Україні.
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08.04.2022 11:58 Ответить
Тупий дебіл то ти!!!! Того так і жили українці весь час,що такі недоноски тупорилі ,як ти завжди обирали у владу всіх кого тільки ,от тільки не українців!!.!!
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08.04.2022 15:16 Ответить
Я бы не так сказала: в расее есть немножко нормальных, но их так мало.., а про евреев-абсолютно надумано, начиная от погромов и всем остальным..Горе всему миру приносили россияне и под их флагами..Даже не буду писать, где и в каких странах кацапня несла "миру-мир", куда ни глянешь--кровавый пир..Как-то так. Скорее миф о славянах -полностью разрушен и причём Давно..
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08.04.2022 12:04 Ответить
Журналист Кашин написал когда-то в Твиттере: " Россия - горящая психбольница, из которой невозможно выбраться, потому что одни под нейролептиками, а другие не могут сломать решетки".
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08.04.2022 12:24 Ответить


Вот вся суть рабССии...
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08.04.2022 15:17 Ответить
ну по Библии, не смогли собрать 10 праведников? Ну и хрень с ними, в топку всех без разбора
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08.04.2022 13:31 Ответить
15% РОССИЯН ПРОТИВ ЭТОЙ ВОЙНЫ. (Неизвестно - сколько боится об этом сказать.) Предположим, что взрослых 100млн. Значит 15% это 15млн. человек. Это совсем не мало. Другое дело, что путин физически уничтожил всех потенциальных вожаков, которые могли бы сплотить народ для сопротивления российскому фашизму.
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08.04.2022 13:31 Ответить
Вкрай рідко тисну "спам", але це той випадок коли довелось.
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08.04.2022 12:16 Ответить
Коментар більше схожий на провокацію.
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08.04.2022 12:18 Ответить
Буряты как и все остальные россияне должны быть уничтожены. Без исключений.
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08.04.2022 11:45 Ответить
одна претензия, почему не показали жареного бурята ?
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08.04.2022 11:47 Ответить
Присоединяюсь к претензии!
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08.04.2022 11:52 Ответить
По ходу из 1,5 метрового тела остались только плоская морда и половые органы.....
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08.04.2022 11:54 Ответить
И то, те органы - в морде..
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08.04.2022 15:18 Ответить
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08.04.2022 12:16 Ответить
А ми що не бачили бурятського шашлика?
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08.04.2022 12:24 Ответить
https://t.me/kyivoperativ/94628
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08.04.2022 12:39 Ответить
спасибо добрый человек
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08.04.2022 13:06 Ответить
Он еще не дожарился до medium well. Дожарят и покажут!
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08.04.2022 13:25 Ответить
Их настолько много,попробуй этих шакалов поместить на фото.
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09.04.2022 08:12 Ответить
Умничка בהצלחה
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08.04.2022 11:48 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 11:49 Ответить
Та яка там логіка та інтелект. Їхня балабайка має три струни, а наша бандура в залежності від виконання твору понад п'ятдесят струн.
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08.04.2022 11:52 Ответить
ну балалайку вони теж вкрали, тому й вона не досягнення.
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08.04.2022 12:56 Ответить
Просто з однієї нашої бандури виходило не менше 17 балалайок. Це їх трофеї з попередніх воєн проти України.
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08.04.2022 13:13 Ответить
У них в голове телевизор со Скабеевой и Соловьевым заменил им логику и совесть, что даже поинтересоваться, что в Украине нет ни одной ультраправой партии в Раде не могут.
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08.04.2022 11:57 Ответить
Ну, це як від першокласника вимагати завдання з тригонометрії розв'язати. Ультраправі! Та вони хоч "право-ліво" розрізняють.
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08.04.2022 13:08 Ответить
Подстрекатели этого безумного бурята-скабеевы,соловей, кисель, симоньяны и прочая шушера должны сгореть так же как и он. Это как минимум. Вины и крови на них намного больше чем на этом животном.
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08.04.2022 12:01 Ответить
эх, если бы еще и беня нафталин так считал....
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08.04.2022 12:02 Ответить
Каламойша открытый враг :" русские танки будут стоять на полькой границе"‼️Борис Филатов говорил ,что теробороне не помогает ,выжидая ,чья возьмёт
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08.04.2022 12:17 Ответить
Беня не лишь колдомойский. Премьер иврейский бенет
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08.04.2022 13:56 Ответить
- Беня,ти чув? Наші перемагають!

- Які наші?

- Ще невідомо...

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08.04.2022 14:47 Ответить
У рашкованек и рашкомашек вполне такая теория уживается, что Израиль - родина и логово нацизма. У них даже теории заговора в доказательство этому имеются. Например такие, что иудеи (мировые масоны) при содействии Пилата (Запад, НАТО) распяли Иисуса Йосифовича, который несомненно был русский по национальности, как и его далёкий предок Адам (первый русский на Земле).
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08.04.2022 12:15 Ответить
Первым русским был каин
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09.04.2022 19:49 Ответить
Это да - убил единоутробного брата Авеля.
Но только вот небольшой нюанс - мы с ними не братья.
Хотя у них на этот счёт своя "библия" существуют. Их "пастырь" и "духовный лидер" своему стаду "агнцев божьих" с 2014-го по ней проповедует.
А с первым русским я действительно погорячился. ))
Есть у них в родных ипенях такое "светило" как "праффесор" и "ахадемик" Валерий Чудинов. Так вот у него есть другая теория. И ваньки-маньки в неё охотно верят, и даже преисполнены "вяличием" и гордостью по этому поводу.
Вот небольшой отрывок из интервью, в котором он излагает свой научный "труд" бред:

Импортная техника

- Недавно один исследователь принес мне камушки размером с перепелиные яйца, на них надписи в доли миллиметра, - рассказывает Валерий Алексеевич. - И меня поразила техника, с помощью которой слова нанесены на прочнейший гранит. Они выгравированы. Похоже, с помощью миниатюрной фрезы. Изготовить такую непросто - нужны твердые сплавы, станки. Многие тысячи лет назад кто-то владел весьма совершенной техникой.

Массу сверхъестественного нашел в Египте Андрей Скляров, руководитель лаборатории альтернативной истории. Плато, на котором стоят пирамиды, и другие исторические места буквально усеяны гранитными камнями и блоками со следами механической обработки. Они отпилены, прорезаны, отшлифованы, отполированы, высверлены неким высокопрочным инструментом.

Высокотехнологично обработанные детали сильно отличаются от простых «топорных» сооружений, которых в Древнем Египте большинство. Как будто их оставили разные культуры. Вывод исследователя: до египетской на Земле существовала более развитая цивилизация.

- Русская?

- Да. Ее техническими, культурными плодами, скорее всего, и пользовались древние египтяне.

Кстати, эта цивилизация оставила еще огромные, высотой с 10-этажный дом, статуи, которые сохранились в Уральских горах, в Германии, в США. Геологи их называют останцами - изолированными массивами горной породы, уцелевшими после выветривания. Но это не так. Они стоят уж слишком особняком, далеко от скал. И на многих из них надписи по-русски, например, ХРАМ ЯРЫ, МАРА или МАКОШЬ (МАКАЖ), РОД. Это имена богов и богинь в славянской мифологии.

Недавно в одном сборнике по палеоастрономии я наткнулся на интересное фото камня из неолита (VII - III тыс. до н. э.), который оказался древним глобусом. На нем изображены все континенты. И все, кроме Африки, - ЯРОВА РУСЬ.

Пришельцы с Полярной звезды

- Валерий Алексеевич, откуда же взялись сами русские?

- Есть у меня одно фантастическое предположение, - говорит Чудинов. - На него натолкнул найденный недавно в Германии бронзовый диск с изображением планет и звезд. Там рядом с Полярной звездой написано: ХРАМ МАКОШИ. Вот я и подумал: «Не оттуда ли прилетели наши предки?» Ведь Полярная звезда особо почиталась во все времена. Самые ранние карты звездного неба начинались именно с двух созвездий - Малой и Большой Макоши (Малая и Большая Медведица). Саму Макошь всегда рисовали в виде медведицы. Кстати, возможно, именно поэтому камень Розо с неизвестными буквами индейцы хранили как священную реликвию. Наверное, знали, что он изготовлен «людьми с небес», «богами».

А саму историю заселения Земли я представляю так. Представители инопланетной цивилизации - носители русского языка - сначала освоили Полярный континент. Потом, по мере того как он стал погружаться под воду, стали осваивать другие земли. Мигрировали через Берингов пролив в Евразию и заселили ее. А «местные» - коренные земляне - возможно, действительно распространились из Африки.

И это ещё далеко не все его "изыскания", "труды" и "открытия".
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09.04.2022 20:54 Ответить
Зачет ! Респект и Уважуха !
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08.04.2022 12:15 Ответить
Бурят и логическое мишление? Если пошёл а российскую армию, то точно отсутствует.
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08.04.2022 12:15 Ответить
ТьІ дружище отправь етот ролик в Израиль, потому как там ну о-о-очень много любителей бурятского мира.
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08.04.2022 12:22 Ответить
Ролик уже даже кабздон получил.. С бурятами смотрят, аж глаза повылазили ..
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08.04.2022 15:22 Ответить
Спасибі тобі український єврей, спасибі ЗСУ!
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08.04.2022 12:26 Ответить
У большинства бурятов мозгов нет, они вам точно не нужны в Украине!
Слава Украине!
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08.04.2022 12:32 Ответить
...типа у большинства русских есть мозги
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08.04.2022 14:49 Ответить
коломойку отдать под американские санкции,это подрывает репутацию моей страны,украинскому еврею респект и благодарность,вы все воины света,воины мира!Слава непобедимой украинской армии!!!!
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08.04.2022 12:33 Ответить
бурятов в землю и парашистов тоже.
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08.04.2022 12:51 Ответить
Дякую тобі, земляк!
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08.04.2022 13:15 Ответить
Да здравствует полная дебурятизация, декадыризация, девагнеризация, демыжебрация, декацапизация Украины! Ура, товарищи!
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08.04.2022 14:05 Ответить
парень красава!бахур эсер!
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08.04.2022 14:19 Ответить
Молодець! Так тримати! Україна - це держава, батьківщина для усіх адекватних людей, незалежно від їх національності та віросповідання.
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08.04.2022 14:26 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: немцы русские не люди.

Отныне слово "немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "немец" "русский"разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного немца русского, твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя немца русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь немца русского, немец русский убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии России.

Если ты не можешь убить немца русского пулей, убей немца русского штыком.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца русского до боя.

Если ты оставишь немца русского жить, немец русский повесит русского украинского человека и опозорит русскую украинскую женщину.

Если ты убил одного немца русского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких русских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою немцев русских.

Убей немца русского! - это просит старуха-мать.

Убей немца русского! - это молит тебя дитя.

Убей немца русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
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08.04.2022 15:07 Ответить
?
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08.04.2022 15:18 Ответить
Доказом того, що в Україні нема нацизму є те, що в Україні Президент єврей...мабуть чули таке. А якби в Україні Президентом був українець то був би нацизм?
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08.04.2022 15:49 Ответить
смертей рускіх солдат нам уже мало. Очень хочется точкой-У по какому-то дорогому московскому садику в день утренника вїбать
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08.04.2022 17:21 Ответить
Нахрена такое писать? Такой умный, по садику? Не ставь на один уровень украинских военных и орков недоразвитых! Такой непримиримый ? Пояс "шахида" и вперед.
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09.04.2022 08:21 Ответить
Я теперь понимаю, почему рашисты не лезут на Днепр, где большая евр.община, тогда их легенда окончательно рухнет даже для своих.
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08.04.2022 17:45 Ответить
Будет как и везде. Их технику сожгут, остальные разбегутся
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09.04.2022 00:38 Ответить
«Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
- Письмо Басаева Путину
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08.04.2022 18:32 Ответить
ИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО ВСЕХ УТИЛИЗИРОВАТЬ !)
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08.04.2022 19:10 Ответить
Не все евреи безъязыкие и могут прекрасно излагать свои мысли без телеподсказки.
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08.04.2022 19:50 Ответить
На землі орків ЛОГІКА - класовий ворог.
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09.04.2022 01:19 Ответить
Spokojnie jak na wojnie.
ZABIJEMY ICH WSZYSTKICH.
Proces nieodwracalny.
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09.04.2022 01:53 Ответить
Якість представленого відео така, як ніби воно зняте на древній смартфон 2008 року з OS Symbian. Ще й найцікавіше в кадрі розмито. Якщо хочете, щоб такі відео були переконливими, викладайте якісний матеріал з роздільною здатністю хоча б 720р, а не заблюрений гівноролик, де якийсь дядя у формі без розпізнавальних знаків, з чистою, без жодного акценту вимовою, заявляє, що він ізраїльтянин, і приїхав в Україну воювати проти рашистів.
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09.04.2022 08:35 Ответить
А ти не хочеш підняти сраку з канапи, як це зробив той хто на відео (і неважливо якої він нації і звідки приїхав) ,і зробити гарне фото, а в перерві між цим, закабздюніти декілька кацапів? Багато вас критика ніж канатних розвелося, трясця вам усім в печінку
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08.07.2022 01:02 Ответить
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 08:59 Ответить
רעספּעקט
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09.04.2022 11:38 Ответить
Хороший маскаль - дохлий маскаль.
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09.04.2022 11:45 Ответить
у орков отсутствует
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09.04.2022 16:13 Ответить
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:36 Ответить
Гарно!
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09.04.2022 21:40 Ответить
Гарно сказано!
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09.04.2022 21:47 Ответить
Респект израильскому воину. По говору , жестам думаю , что он бывший одессит. Респект земляку
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28.05.2022 06:54 Ответить
 
 