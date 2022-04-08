"Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский еврей, воюющий с российскими оккупантами, опубликовал видеозапись, на которой он рассказывает о себе и показывает тела убитых российских "денацификаторов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записано очевидно сразу после боя украинского подразделения с оккупантами.
"Я гражданин Израиля. Еврей, родившийся в Украине и до 2014 года живший в Израиле. А вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать в моей родной стране... Вы не в своем уме? У вас мозгов нет? У вас отсутствует логическое мышление ?", – говорит боец на записи.
Топ комментарии
+171 Rulya Kosh
показать весь комментарий08.04.2022 11:43
+130 taboretkin
показать весь комментарий08.04.2022 11:43
+73 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий08.04.2022 11:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот вся суть рабССии...
- Які наші?
- Ще невідомо...
Но только вот небольшой нюанс - мы с ними не братья.
Хотя у них на этот счёт своя "библия" существуют. Их "пастырь" и "духовный лидер" своему стаду "агнцев божьих" с 2014-го по ней проповедует.
А с первым русским я действительно погорячился. ))
Есть у них в родных ипенях такое "светило" как "праффесор" и "ахадемик" Валерий Чудинов. Так вот у него есть другая теория. И ваньки-маньки в неё охотно верят, и даже преисполнены "вяличием" и гордостью по этому поводу.
Вот небольшой отрывок из интервью, в котором он излагает свой научный
"труд"бред:
Импортная техника
- Недавно один исследователь принес мне камушки размером с перепелиные яйца, на них надписи в доли миллиметра, - рассказывает Валерий Алексеевич. - И меня поразила техника, с помощью которой слова нанесены на прочнейший гранит. Они выгравированы. Похоже, с помощью миниатюрной фрезы. Изготовить такую непросто - нужны твердые сплавы, станки. Многие тысячи лет назад кто-то владел весьма совершенной техникой.
Массу сверхъестественного нашел в Египте Андрей Скляров, руководитель лаборатории альтернативной истории. Плато, на котором стоят пирамиды, и другие исторические места буквально усеяны гранитными камнями и блоками со следами механической обработки. Они отпилены, прорезаны, отшлифованы, отполированы, высверлены неким высокопрочным инструментом.
Высокотехнологично обработанные детали сильно отличаются от простых «топорных» сооружений, которых в Древнем Египте большинство. Как будто их оставили разные культуры. Вывод исследователя: до египетской на Земле существовала более развитая цивилизация.
- Русская?
- Да. Ее техническими, культурными плодами, скорее всего, и пользовались древние египтяне.
Кстати, эта цивилизация оставила еще огромные, высотой с 10-этажный дом, статуи, которые сохранились в Уральских горах, в Германии, в США. Геологи их называют останцами - изолированными массивами горной породы, уцелевшими после выветривания. Но это не так. Они стоят уж слишком особняком, далеко от скал. И на многих из них надписи по-русски, например, ХРАМ ЯРЫ, МАРА или МАКОШЬ (МАКАЖ), РОД. Это имена богов и богинь в славянской мифологии.
Недавно в одном сборнике по палеоастрономии я наткнулся на интересное фото камня из неолита (VII - III тыс. до н. э.), который оказался древним глобусом. На нем изображены все континенты. И все, кроме Африки, - ЯРОВА РУСЬ.
Пришельцы с Полярной звезды
- Валерий Алексеевич, откуда же взялись сами русские?
- Есть у меня одно фантастическое предположение, - говорит Чудинов. - На него натолкнул найденный недавно в Германии бронзовый диск с изображением планет и звезд. Там рядом с Полярной звездой написано: ХРАМ МАКОШИ. Вот я и подумал: «Не оттуда ли прилетели наши предки?» Ведь Полярная звезда особо почиталась во все времена. Самые ранние карты звездного неба начинались именно с двух созвездий - Малой и Большой Макоши (Малая и Большая Медведица). Саму Макошь всегда рисовали в виде медведицы. Кстати, возможно, именно поэтому камень Розо с неизвестными буквами индейцы хранили как священную реликвию. Наверное, знали, что он изготовлен «людьми с небес», «богами».
А саму историю заселения Земли я представляю так. Представители инопланетной цивилизации - носители русского языка - сначала освоили Полярный континент. Потом, по мере того как он стал погружаться под воду, стали осваивать другие земли. Мигрировали через Берингов пролив в Евразию и заселили ее. А «местные» - коренные земляне - возможно, действительно распространились из Африки.
И это ещё далеко не все его "изыскания", "труды" и "открытия".
Слава Украине!
Мы поняли:
немцырусские не люди.
Отныне слово "
немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "
немец" "русский"разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного
немцарусского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя
немцарусского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь
немцарусского, немецрусский убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной
ГерманииРоссии.
Если ты не можешь убить
немцарусского пулей, убей немцарусского штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей
немцарусского до боя.
Если ты оставишь
немцарусского жить, немецрусский повесит русскогоукраинского человека и опозорит русскуюукраинскую женщину.
Если ты убил одного
немцарусского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецкихрусских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою
немцеврусских.
Убей
немцарусского! - это просит старуха-мать.
Убей
немцарусского! - это молит тебя дитя.
Убей
немцарусского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
- Письмо Басаева Путину
ZABIJEMY ICH WSZYSTKICH.
Proces nieodwracalny.
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA