"Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО

Украинский еврей, воюющий с российскими оккупантами, опубликовал видеозапись, на которой он рассказывает о себе и показывает тела убитых российских "денацификаторов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записано очевидно сразу после боя украинского подразделения с оккупантами.

"Я гражданин Израиля. Еврей, родившийся в Украине и до 2014 года живший в Израиле. А вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать в моей родной стране... Вы не в своем уме? У вас мозгов нет? У вас отсутствует логическое мышление ?", – говорит боец на записи.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Вооруженные теробороновцы из еврейской общины поют песню в киевской синагоге. ВИДЕО